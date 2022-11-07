https://ria.ru/20221107/ukraina-1829716197.html

В США заговорили о резком сокращении помощи ВСУ из-за "грядущего кошмара"

В США заговорили о резком сокращении помощи ВСУ из-за "грядущего кошмара" - РИА Новости, 07.11.2022

В США заговорили о резком сокращении помощи ВСУ из-за "грядущего кошмара"

США придется сократить поставки оружия Украине, чтобы избежать военной катастрофы в Тайваньском проливе, пишут аналитики Даррен Спинк и Лиам Гибсон в статье для РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T16:39

2022-11-07T16:39

2022-11-07T19:18

политика

украина

китай

сша

вооруженные силы украины

javelin (птрк)

россия

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. США придется сократить поставки оружия Украине, чтобы избежать военной катастрофы в Тайваньском проливе, пишут аналитики Даррен Спинк и Лиам Гибсон в статье для The National Interest.Как указано в публикации, Вашингтон, начиная с февраля 2022 года, предоставил ВСУ военную помощь на сумму 18,5 миллиарда долларов, в том числе более 1400 зенитных систем Stinger и 8500 противотанковых комплексов Javelin. США истратили почти треть запасов Javelin. По мнению специалистов из Центра стратегических и международных исследований, пройдет много лет, прежде чем арсенал этих вооружений будет полностью восстановлен.По словам специалистов, Тайвань уже столкнулся с задержками поставок американской боевой техники из-за конфликта на Украине, логистических проблем и бюрократической волокиты в Вашингтоне. Спинк и Гибсон убеждены, что безудержная инфляция, высокая безработица и рецессия внутри страны, а также новый расклад сил и геополитическая обстановка на планете потребуют от правительства США непростых решений. Штаты не смогут одновременно поддерживать Киев и Тайбэй и будут вынуждены выбрать приоритетное направление во внешней политике, полагают авторы."Призрак российско-китайского союза из советской эпохи вернулся и будет преследовать американских политиков, которым не дает уснуть ужасная перспектива: одновременное столкновение с Россией на Украине и Китаем на Тайване", — рассуждают аналитики.Вашингтон должен тщательно готовится к сценарию с боевыми действиями на два фронта, поскольку этот кошмар может стать реальностью, подытожили Спинк и Гибсон.Тайвань — частично признанное государство к востоку от Китайской Народной Республики. Оно возникло после того, как силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши потерпели поражение от Коммунистической партии в гражданской войне 1945-1950 годов и перебрались на остров. В Пекине рассматривают его как неотъемлемую часть территории Китая и не признают местное правительство. Ситуация в регионе существенно обострилась в августе 2022 года, когда Тайбэй посетила спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Пекин, считающий остров своей провинцией, в ответ на шаг американских властей предупредил, что примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности.

https://ria.ru/20221106/zelenskiy-1829513108.html

https://ria.ru/20221030/vsu-1827953848.html

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китай

сша

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, украина, китай, сша, вооруженные силы украины, javelin (птрк), россия