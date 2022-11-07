https://ria.ru/20221107/ukraina-1829715396.html

На Украине объявили масштабную воздушную тревогу

На Украине объявили масштабную воздушную тревогу - РИА Новости, 07.11.2022

На Украине объявили масштабную воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Винницкой, Одесской, Николаевской областях Украины и подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T16:36

2022-11-07T16:36

2022-11-07T16:44

специальная военная операция на украине

в мире

украина

николаевская область

киев

владимир зеленский

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Винницкой, Одесской, Николаевской областях Украины и подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221107/trevoga-1829655823.html

украина

николаевская область

киев

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Дарья Буймова

в мире, украина, николаевская область, киев, владимир зеленский, вооруженные силы рф