https://ria.ru/20221107/ukraina-1829715396.html
На Украине объявили масштабную воздушную тревогу
На Украине объявили масштабную воздушную тревогу - РИА Новости, 07.11.2022
На Украине объявили масштабную воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Винницкой, Одесской, Николаевской областях Украины и подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T16:36
2022-11-07T16:36
2022-11-07T16:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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киев
владимир зеленский
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Винницкой, Одесской, Николаевской областях Украины и подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221107/trevoga-1829655823.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, николаевская область, киев, владимир зеленский, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Николаевская область, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы РФ
16:36 07.11.2022 (обновлено: 16:44 07.11.2022)
На Украине объявили масштабную воздушную тревогу
В пяти украинских регионах объявили воздушную тревогу