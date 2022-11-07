16:23 07.11.2022 (обновлено: 19:51 07.11.2022)
Активы "Укрнафты" и "Мотор Сич" получили статус военного имущества
СНБО Украины заявил, что активы "Укрнафты" и "Мотор Сич" перешли под контроль Минобороны
Административное здание предприятия "Мотор Сич". Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Национализированные активы предприятий, среди которых "Укрнафта" и "Мотор Сич", получили статус военного имущества и перешли в распоряжение Минобороны Украины, заявил председатель Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
"Изъятые активы получили статус военного имущества, их управление передано Министерству обороны Украины", — говорится в заявлении на странице СНБО в соцсетях.
Как отмечается, с завершением действия военного положения владельцам могут либо вернуть эти активы, либо возместить их стоимость.
"Для обеспечения потребностей страны в условиях военного положения мы имеем право принимать такие решения", — добавил Данилов.
Позднее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что предприятия национализировали в рамках действующего законодательства страны. По его словам, это поможет Киеву обеспечить насущные потребности в оборонном секторе.
Как сообщали источники издания "Украинская правда" в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, среди национализированных компаний ПАО "Укрнафта", ПАО "Укртатнафта", АО " Мотор Сич", ЧАО "АвтоКрАЗ" и ЧАО "Запорожтрансформатор".
Ранее в понедельник украинское издание "Экономическая правда" сообщило, что власти страны решили национализировать ряд предприятий, принадлежащих украинским олигархам, в том числе "Укрнафту", "Укртатнафту" и "Мотор Сич", акции перейдут в собственность государства. СМИ связывают их с бизнесменами Константином Жеваго, Игорем Коломойским, Геннадием Боголюбовым, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным.
По информации издания, компаниям Коломойского в "Укрнафте" принадлежит около 42 процентов акций, владельцами других акций являются государство в лице "Нефтегаза" (50 процентов плюс 1 акция) и миноритарные акционеры. В "Укртатнафте" олигарх Геннадий Боголюбов владеет с партнерами порядка 60 процентами акций. Компания "АвтоКрАЗ" входит в группу "Финансы и кредит" олигарха Константина Жеваго. Вячеслав Богуслаев в 2017 году продал 56 процентов акций компании "Мотор Сич" китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd. Позже по соблюдению антимонопольного законодательства операции с акциями "Мотор Сич" были заблокированы и арестованы. Богуслаев в октябре нынешнего года арестован по подозрению в госизмене, пишет издание.