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Активы "Укрнафты" и "Мотор Сич" получили статус военного имущества - РИА Новости, 07.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221107/ukraina-1829710496.html
Активы "Укрнафты" и "Мотор Сич" получили статус военного имущества
Активы "Укрнафты" и "Мотор Сич" получили статус военного имущества - РИА Новости, 07.11.2022
Активы "Укрнафты" и "Мотор Сич" получили статус военного имущества
Национализированные активы предприятий, среди которых "Укрнафта" и "Мотор Сич", получили статус военного имущества и перешли в распоряжение Минобороны Украины,... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T16:23
2022-11-07T19:51
специальная военная операция на украине
украина
укрнафта
мотор сич
совет национальной безопасности и обороны украины
в мире
алексей данилов
министерство обороны украины
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Национализированные активы предприятий, среди которых "Укрнафта" и "Мотор Сич", получили статус военного имущества и перешли в распоряжение Минобороны Украины, заявил председатель Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.Как отмечается, с завершением действия военного положения владельцам могут либо вернуть эти активы, либо возместить их стоимость."Для обеспечения потребностей страны в условиях военного положения мы имеем право принимать такие решения", — добавил Данилов.Позднее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что предприятия национализировали в рамках действующего законодательства страны. По его словам, это поможет Киеву обеспечить насущные потребности в оборонном секторе.Как сообщали источники издания "Украинская правда" в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, среди национализированных компаний ПАО "Укрнафта", ПАО "Укртатнафта", АО " Мотор Сич", ЧАО "АвтоКрАЗ" и ЧАО "Запорожтрансформатор".Ранее в понедельник украинское издание "Экономическая правда" сообщило, что власти страны решили национализировать ряд предприятий, принадлежащих украинским олигархам, в том числе "Укрнафту", "Укртатнафту" и "Мотор Сич", акции перейдут в собственность государства. СМИ связывают их с бизнесменами Константином Жеваго, Игорем Коломойским, Геннадием Боголюбовым, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным. По информации издания, компаниям Коломойского в "Укрнафте" принадлежит около 42 процентов акций, владельцами других акций являются государство в лице "Нефтегаза" (50 процентов плюс 1 акция) и миноритарные акционеры. В "Укртатнафте" олигарх Геннадий Боголюбов владеет с партнерами порядка 60 процентами акций. Компания "АвтоКрАЗ" входит в группу "Финансы и кредит" олигарха Константина Жеваго. Вячеслав Богуслаев в 2017 году продал 56 процентов акций компании "Мотор Сич" китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd. Позже по соблюдению антимонопольного законодательства операции с акциями "Мотор Сич" были заблокированы и арестованы. Богуслаев в октябре нынешнего года арестован по подозрению в госизмене, пишет издание.
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украина, укрнафта, мотор сич, совет национальной безопасности и обороны украины, в мире, алексей данилов, министерство обороны украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Укрнафта, Мотор Сич, Совет национальной безопасности и обороны Украины, В мире, Алексей Данилов, Министерство обороны Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:23 07.11.2022 (обновлено: 19:51 07.11.2022)
 
Активы "Укрнафты" и "Мотор Сич" получили статус военного имущества

СНБО Украины заявил, что активы "Укрнафты" и "Мотор Сич" перешли под контроль Минобороны

CC0 / Mixabest / Запорожье - Мотор-СичАдминистративное здание предприятия "Мотор Сич"
Административное здание предприятия Мотор Сич - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
CC0 / Mixabest / Запорожье - Мотор-Сич
Административное здание предприятия "Мотор Сич". Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Национализированные активы предприятий, среди которых "Укрнафта" и "Мотор Сич", получили статус военного имущества и перешли в распоряжение Минобороны Украины, заявил председатель Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
"Изъятые активы получили статус военного имущества, их управление передано Министерству обороны Украины", — говорится в заявлении на странице СНБО в соцсетях.
Как отмечается, с завершением действия военного положения владельцам могут либо вернуть эти активы, либо возместить их стоимость.
"Для обеспечения потребностей страны в условиях военного положения мы имеем право принимать такие решения", — добавил Данилов.
Позднее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что предприятия национализировали в рамках действующего законодательства страны. По его словам, это поможет Киеву обеспечить насущные потребности в оборонном секторе.
Административное здание предприятия Мотор Сич - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 23:17
СМИ: аресты в "Мотор Сич" могут навредить военной промышленности Украины
Как сообщали источники издания "Украинская правда" в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, среди национализированных компаний ПАО "Укрнафта", ПАО "Укртатнафта", АО " Мотор Сич", ЧАО "АвтоКрАЗ" и ЧАО "Запорожтрансформатор".
Ранее в понедельник украинское издание "Экономическая правда" сообщило, что власти страны решили национализировать ряд предприятий, принадлежащих украинским олигархам, в том числе "Укрнафту", "Укртатнафту" и "Мотор Сич", акции перейдут в собственность государства. СМИ связывают их с бизнесменами Константином Жеваго, Игорем Коломойским, Геннадием Боголюбовым, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным.
По информации издания, компаниям Коломойского в "Укрнафте" принадлежит около 42 процентов акций, владельцами других акций являются государство в лице "Нефтегаза" (50 процентов плюс 1 акция) и миноритарные акционеры. В "Укртатнафте" олигарх Геннадий Боголюбов владеет с партнерами порядка 60 процентами акций. Компания "АвтоКрАЗ" входит в группу "Финансы и кредит" олигарха Константина Жеваго. Вячеслав Богуслаев в 2017 году продал 56 процентов акций компании "Мотор Сич" китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd. Позже по соблюдению антимонопольного законодательства операции с акциями "Мотор Сич" были заблокированы и арестованы. Богуслаев в октябре нынешнего года арестован по подозрению в госизмене, пишет издание.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаУкрнафтаМотор СичСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВ миреАлексей ДаниловМинистерство обороны УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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