https://ria.ru/20221107/ukraina-1829710496.html

Активы "Укрнафты" и "Мотор Сич" получили статус военного имущества

Активы "Укрнафты" и "Мотор Сич" получили статус военного имущества - РИА Новости, 07.11.2022

Активы "Укрнафты" и "Мотор Сич" получили статус военного имущества

Национализированные активы предприятий, среди которых "Укрнафта" и "Мотор Сич", получили статус военного имущества и перешли в распоряжение Минобороны Украины,... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T16:23

2022-11-07T16:23

2022-11-07T19:51

специальная военная операция на украине

украина

укрнафта

мотор сич

совет национальной безопасности и обороны украины

в мире

алексей данилов

министерство обороны украины

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Национализированные активы предприятий, среди которых "Укрнафта" и "Мотор Сич", получили статус военного имущества и перешли в распоряжение Минобороны Украины, заявил председатель Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.Как отмечается, с завершением действия военного положения владельцам могут либо вернуть эти активы, либо возместить их стоимость."Для обеспечения потребностей страны в условиях военного положения мы имеем право принимать такие решения", — добавил Данилов.Позднее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что предприятия национализировали в рамках действующего законодательства страны. По его словам, это поможет Киеву обеспечить насущные потребности в оборонном секторе.Как сообщали источники издания "Украинская правда" в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, среди национализированных компаний ПАО "Укрнафта", ПАО "Укртатнафта", АО " Мотор Сич", ЧАО "АвтоКрАЗ" и ЧАО "Запорожтрансформатор".Ранее в понедельник украинское издание "Экономическая правда" сообщило, что власти страны решили национализировать ряд предприятий, принадлежащих украинским олигархам, в том числе "Укрнафту", "Укртатнафту" и "Мотор Сич", акции перейдут в собственность государства. СМИ связывают их с бизнесменами Константином Жеваго, Игорем Коломойским, Геннадием Боголюбовым, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным. По информации издания, компаниям Коломойского в "Укрнафте" принадлежит около 42 процентов акций, владельцами других акций являются государство в лице "Нефтегаза" (50 процентов плюс 1 акция) и миноритарные акционеры. В "Укртатнафте" олигарх Геннадий Боголюбов владеет с партнерами порядка 60 процентами акций. Компания "АвтоКрАЗ" входит в группу "Финансы и кредит" олигарха Константина Жеваго. Вячеслав Богуслаев в 2017 году продал 56 процентов акций компании "Мотор Сич" китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd. Позже по соблюдению антимонопольного законодательства операции с акциями "Мотор Сич" были заблокированы и арестованы. Богуслаев в октябре нынешнего года арестован по подозрению в госизмене, пишет издание.

https://ria.ru/20221025/zaderzhaniya-1826786744.html

https://ria.ru/20220817/ukraina-1810178702.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, укрнафта, мотор сич, совет национальной безопасности и обороны украины, в мире, алексей данилов, министерство обороны украины, ситуация в днр и лнр