https://ria.ru/20221107/ukraina-1829688188.html

Акции Коломойского в "Укрнафте" и "Укртатнафте" перешли в госсобственность

Акции Коломойского в "Укрнафте" и "Укртатнафте" перешли в госсобственность - РИА Новости, 07.11.2022

Акции Коломойского в "Укрнафте" и "Укртатнафте" перешли в госсобственность

Украинского олигарха Игоря Коломойского лишили долей акций в пакетах предприятий "Укрнафта" и "Укртатнафта", его акции были переданы в госсобственность Украины, РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T15:27

2022-11-07T15:27

2022-11-07T15:27

в мире

игорь коломойский

украина

укрнафта

укртатнафта

мотор сич

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Украинского олигарха Игоря Коломойского лишили долей акций в пакетах предприятий "Укрнафта" и "Укртатнафта", его акции были переданы в госсобственность Украины, сообщило в понедельник издание "Страна".Ранее в понедельник украинское издание "Экономическая правда" сообщило, что власти Украины решили национализировать ряд предприятий, принадлежащих украинским олигархам, в том числе "Укрнафту", "Укртатнафту" и "Мотор Сич", акции перейдут в собственность государству.Источники издания "Страна" в окружении Коломойского подтвердили, что его пакеты акций в компаниях "Укрнафта" и "Укртатнафта" отчуждены в пользу государства. "Это обнаружили сегодня утром регистраторы и юристы по реестрам. Для Коломойского и всего его окружения это было шоком - никто такого не ожидал. До сих пор нам никто не пояснил мотивы и юридическое обоснование такого решения. Есть лишь неофициальная информация, что решение об отчуждении акций было принято на заседании ставки верховного главнокомандующего", - прокомментировали "Стране" источники.Позже депутат Верховной рады Ярослав Железняк опубликовал в своем Telegram-канале решение комиссии по изъятию акций ПАО "Укрнафта", ПАО "Укртатнафта", АО " Мотор Сич", ЧАО "АвтоКрАЗ" и ЧАО "Запорожтрансформатор". Основанием стало принятие в сентябре закона Украины "О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения".Депутат отметил, что согласно порядку компенсаций, указанных в законе, "компенсация за принудительно отчужденное имущество в условиях правового режима военного положения с последующим полным возмещением его стоимости осуществляется в течение пяти следующих бюджетных периодов, в условиях правового режима чрезвычайного положения – в течение одного следующего бюджетного периода после отмены правового режима военного или чрезвычайного положения за счет средств государственного бюджета".

https://ria.ru/20221103/arest-1828953865.html

https://ria.ru/20220817/ukraina-1810178702.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, игорь коломойский, украина, укрнафта, укртатнафта, мотор сич