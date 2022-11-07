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Акции Коломойского в "Укрнафте" и "Укртатнафте" перешли в госсобственность - РИА Новости, 07.11.2022
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Акции Коломойского в "Укрнафте" и "Укртатнафте" перешли в госсобственность
Акции Коломойского в "Укрнафте" и "Укртатнафте" перешли в госсобственность - РИА Новости, 07.11.2022
Акции Коломойского в "Укрнафте" и "Укртатнафте" перешли в госсобственность
Украинского олигарха Игоря Коломойского лишили долей акций в пакетах предприятий "Укрнафта" и "Укртатнафта", его акции были переданы в госсобственность Украины, РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T15:27
2022-11-07T15:27
в мире
игорь коломойский
украина
укрнафта
укртатнафта
мотор сич
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Украинского олигарха Игоря Коломойского лишили долей акций в пакетах предприятий "Укрнафта" и "Укртатнафта", его акции были переданы в госсобственность Украины, сообщило в понедельник издание "Страна".Ранее в понедельник украинское издание "Экономическая правда" сообщило, что власти Украины решили национализировать ряд предприятий, принадлежащих украинским олигархам, в том числе "Укрнафту", "Укртатнафту" и "Мотор Сич", акции перейдут в собственность государству.Источники издания "Страна" в окружении Коломойского подтвердили, что его пакеты акций в компаниях "Укрнафта" и "Укртатнафта" отчуждены в пользу государства. "Это обнаружили сегодня утром регистраторы и юристы по реестрам. Для Коломойского и всего его окружения это было шоком - никто такого не ожидал. До сих пор нам никто не пояснил мотивы и юридическое обоснование такого решения. Есть лишь неофициальная информация, что решение об отчуждении акций было принято на заседании ставки верховного главнокомандующего", - прокомментировали "Стране" источники.Позже депутат Верховной рады Ярослав Железняк опубликовал в своем Telegram-канале решение комиссии по изъятию акций ПАО "Укрнафта", ПАО "Укртатнафта", АО " Мотор Сич", ЧАО "АвтоКрАЗ" и ЧАО "Запорожтрансформатор". Основанием стало принятие в сентябре закона Украины "О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения".Депутат отметил, что согласно порядку компенсаций, указанных в законе, "компенсация за принудительно отчужденное имущество в условиях правового режима военного положения с последующим полным возмещением его стоимости осуществляется в течение пяти следующих бюджетных периодов, в условиях правового режима чрезвычайного положения – в течение одного следующего бюджетного периода после отмены правового режима военного или чрезвычайного положения за счет средств государственного бюджета".
https://ria.ru/20221103/arest-1828953865.html
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в мире, игорь коломойский, украина, укрнафта, укртатнафта, мотор сич
В мире, Игорь Коломойский, Украина, Укрнафта, Укртатнафта, Мотор Сич
15:27 07.11.2022
 
Акции Коломойского в "Укрнафте" и "Укртатнафте" перешли в госсобственность

"Страна.ua": акции Коломойского в "Укрнафте" и "Укртатнафте" перешли в госсобственность

© РИА Новости / Михаил Маркив / Перейти в медиабанкИгорь Коломойский
Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Михаил Маркив
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Игорь Коломойский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Украинского олигарха Игоря Коломойского лишили долей акций в пакетах предприятий "Укрнафта" и "Укртатнафта", его акции были переданы в госсобственность Украины, сообщило в понедельник издание "Страна".
Ранее в понедельник украинское издание "Экономическая правда" сообщило, что власти Украины решили национализировать ряд предприятий, принадлежащих украинским олигархам, в том числе "Укрнафту", "Укртатнафту" и "Мотор Сич", акции перейдут в собственность государству.
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Источники издания "Страна" в окружении Коломойского подтвердили, что его пакеты акций в компаниях "Укрнафта" и "Укртатнафта" отчуждены в пользу государства. "Это обнаружили сегодня утром регистраторы и юристы по реестрам. Для Коломойского и всего его окружения это было шоком - никто такого не ожидал. До сих пор нам никто не пояснил мотивы и юридическое обоснование такого решения. Есть лишь неофициальная информация, что решение об отчуждении акций было принято на заседании ставки верховного главнокомандующего", - прокомментировали "Стране" источники.
Позже депутат Верховной рады Ярослав Железняк опубликовал в своем Telegram-канале решение комиссии по изъятию акций ПАО "Укрнафта", ПАО "Укртатнафта", АО " Мотор Сич", ЧАО "АвтоКрАЗ" и ЧАО "Запорожтрансформатор". Основанием стало принятие в сентябре закона Украины "О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения".
Депутат отметил, что согласно порядку компенсаций, указанных в законе, "компенсация за принудительно отчужденное имущество в условиях правового режима военного положения с последующим полным возмещением его стоимости осуществляется в течение пяти следующих бюджетных периодов, в условиях правового режима чрезвычайного положения – в течение одного следующего бюджетного периода после отмены правового режима военного или чрезвычайного положения за счет средств государственного бюджета".
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В миреИгорь КоломойскийУкраинаУкрнафтаУкртатнафтаМотор Сич
 
 
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