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СБУ обвинила митрополита канонической УПЦ в разжигании религиозной розни - РИА Новости, 07.11.2022
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СБУ обвинила митрополита канонической УПЦ в разжигании религиозной розни
СБУ обвинила митрополита канонической УПЦ в разжигании религиозной розни - РИА Новости, 07.11.2022
СБУ обвинила митрополита канонической УПЦ в разжигании религиозной розни
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в разжигании религиозной розни митрополиту канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Винницкой... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T12:34
2022-11-07T12:34
украина
винницкая область
служба безопасности украины
украинская православная церковь
в мире
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в разжигании религиозной розни митрополиту канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Винницкой области, говорится в сообщении СБУ."По материалам Службы безопасности Украины руководитель одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области получил уведомление о подозрении. Согласно результатам независимой экспертизы, проведение которой инициировала СБУ, митрополит осуществлял умышленные действия, направленные на разжигание религиозной розни и оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями... Таким образом, фигурант получил уведомление о подозрении по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам)", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.Имя фигуранта не разглашается, однако украинское издание "Страна" со ссылкой на свои источники утверждает, что речь идет о митрополите Тульчинском и Брацлавском Ионафане.В середине октября митрополит Тульчинский и Брацлавский Украинской православной церкви Ионафан (Елецких), у которого СБУ провела обыск, заявил, что "улики", якобы найденные в ходе обыска, к нему и Тульчинской епархии никакого отношения не имеют, иерарх выразил мнение, что "вышеупомянутые действия имеют заказной характер".С начала специальной военной операции на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны националистов и сторонников раскольническая ПЦУ.
https://ria.ru/20221104/arest-1829284478.html
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украина, винницкая область, служба безопасности украины, украинская православная церковь, в мире
Украина, Винницкая область, Служба безопасности Украины, Украинская православная церковь, В мире
12:34 07.11.2022
 
СБУ обвинила митрополита канонической УПЦ в разжигании религиозной розни

СБУ обвинила митрополита канонической УПЦ в Винницкой области в разжигании розни

© РИА НовостиЗдание Службы безопасности Украины в Киеве
Здание Службы безопасности Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости
Здание Службы безопасности Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в разжигании религиозной розни митрополиту канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Винницкой области, говорится в сообщении СБУ.
"По материалам Службы безопасности Украины руководитель одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области получил уведомление о подозрении. Согласно результатам независимой экспертизы, проведение которой инициировала СБУ, митрополит осуществлял умышленные действия, направленные на разжигание религиозной розни и оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями... Таким образом, фигурант получил уведомление о подозрении по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам)", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.
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Имя фигуранта не разглашается, однако украинское издание "Страна" со ссылкой на свои источники утверждает, что речь идет о митрополите Тульчинском и Брацлавском Ионафане.
В середине октября митрополит Тульчинский и Брацлавский Украинской православной церкви Ионафан (Елецких), у которого СБУ провела обыск, заявил, что "улики", якобы найденные в ходе обыска, к нему и Тульчинской епархии никакого отношения не имеют, иерарх выразил мнение, что "вышеупомянутые действия имеют заказной характер".
С начала специальной военной операции на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны националистов и сторонников раскольническая ПЦУ.
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