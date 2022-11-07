СБУ обвинила митрополита канонической УПЦ в разжигании религиозной розни
СБУ обвинила митрополита канонической УПЦ в Винницкой области в разжигании розни
Здание Службы безопасности Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в разжигании религиозной розни митрополиту канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Винницкой области, говорится в сообщении СБУ.
"По материалам Службы безопасности Украины руководитель одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области получил уведомление о подозрении. Согласно результатам независимой экспертизы, проведение которой инициировала СБУ, митрополит осуществлял умышленные действия, направленные на разжигание религиозной розни и оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями... Таким образом, фигурант получил уведомление о подозрении по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам)", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.
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Имя фигуранта не разглашается, однако украинское издание "Страна" со ссылкой на свои источники утверждает, что речь идет о митрополите Тульчинском и Брацлавском Ионафане.
В середине октября митрополит Тульчинский и Брацлавский Украинской православной церкви Ионафан (Елецких), у которого СБУ провела обыск, заявил, что "улики", якобы найденные в ходе обыска, к нему и Тульчинской епархии никакого отношения не имеют, иерарх выразил мнение, что "вышеупомянутые действия имеют заказной характер".
С начала специальной военной операции на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны националистов и сторонников раскольническая ПЦУ.