https://ria.ru/20221107/ukraina-1829561708.html

Республиканцы меньше заинтересованы в войне на Украине, заявил эксперт

Республиканцы меньше заинтересованы в войне на Украине, заявил эксперт - РИА Новости, 07.11.2022

Республиканцы меньше заинтересованы в войне на Украине, заявил эксперт

Если на выборах в конгресс США выиграет Республиканская партия, она сможет подтолкнуть власти Украины к переговорам с Россией, заявил РИА Новости французский... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T08:31

2022-11-07T08:31

2022-11-07T08:31

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выборы в конгресс сша

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ПАРИЖ, 7 ноя - РИА Новости, Анастасия Иванова. Если на выборах в конгресс США выиграет Республиканская партия, она сможет подтолкнуть власти Украины к переговорам с Россией, заявил РИА Новости французский полковник в отставке Жак Огар.В США 8 ноября пройдет основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты конгресса. На них будут избираться все 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов. В штате Нью-Йорк помимо прочего пройдут выборы губернатора."Если выиграют республиканцы, они менее заинтересованы в войне, чем господин (президент США Джо - ред.) Байден и его правительство демократов. Если республиканцы выиграют, они затормозят помощь, предоставляемую Украине", - считает французский эксперт.По его словам, Европа уже и так оказывается все больше разделена по вопросу о помощи, о которой просит Украина."Если Украина столкнется с тем, что и США не смогут предоставить ей желаемую военную поддержку, она будет вынуждена сесть за стол переговоров. Надеюсь, что Запад пересмотрит в конечном итоге свою позицию и подтолкнет Зеленского к переговорам. Я думаю, это возможно, если результаты выборов в США окажутся в пользу Республиканской партии", - отметил Огар.

https://ria.ru/20221106/faktor-1829503198.html

https://ria.ru/20221105/ssha-1829304728.html

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Дарья Буймова

в мире, сша, украина, россия, конгресс сша, выборы в конгресс сша