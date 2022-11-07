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Республиканцы меньше заинтересованы в войне на Украине, заявил эксперт - РИА Новости, 07.11.2022
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Республиканцы меньше заинтересованы в войне на Украине, заявил эксперт
Республиканцы меньше заинтересованы в войне на Украине, заявил эксперт - РИА Новости, 07.11.2022
Республиканцы меньше заинтересованы в войне на Украине, заявил эксперт
Если на выборах в конгресс США выиграет Республиканская партия, она сможет подтолкнуть власти Украины к переговорам с Россией, заявил РИА Новости французский... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T08:31
2022-11-07T08:31
в мире
сша
украина
россия
конгресс сша
выборы в конгресс сша
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ПАРИЖ, 7 ноя - РИА Новости, Анастасия Иванова. Если на выборах в конгресс США выиграет Республиканская партия, она сможет подтолкнуть власти Украины к переговорам с Россией, заявил РИА Новости французский полковник в отставке Жак Огар.В США 8 ноября пройдет основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты конгресса. На них будут избираться все 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов. В штате Нью-Йорк помимо прочего пройдут выборы губернатора."Если выиграют республиканцы, они менее заинтересованы в войне, чем господин (президент США Джо - ред.) Байден и его правительство демократов. Если республиканцы выиграют, они затормозят помощь, предоставляемую Украине", - считает французский эксперт.По его словам, Европа уже и так оказывается все больше разделена по вопросу о помощи, о которой просит Украина."Если Украина столкнется с тем, что и США не смогут предоставить ей желаемую военную поддержку, она будет вынуждена сесть за стол переговоров. Надеюсь, что Запад пересмотрит в конечном итоге свою позицию и подтолкнет Зеленского к переговорам. Я думаю, это возможно, если результаты выборов в США окажутся в пользу Республиканской партии", - отметил Огар.
https://ria.ru/20221106/faktor-1829503198.html
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в мире, сша, украина, россия, конгресс сша, выборы в конгресс сша
В мире, США, Украина, Россия, Конгресс США, Выборы в Конгресс США
08:31 07.11.2022
 
Республиканцы меньше заинтересованы в войне на Украине, заявил эксперт

Эксперт Огар: в случае победы в США республиканцев Киев могут подтолкнуть к переговорам

© AP Photo / Brynn AndersonОграждение вокруг Капитолия
Ограждение вокруг Капитолия - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© AP Photo / Brynn Anderson
Ограждение вокруг Капитолия. Архивное фото
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ПАРИЖ, 7 ноя - РИА Новости, Анастасия Иванова. Если на выборах в конгресс США выиграет Республиканская партия, она сможет подтолкнуть власти Украины к переговорам с Россией, заявил РИА Новости французский полковник в отставке Жак Огар.
В США 8 ноября пройдет основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты конгресса. На них будут избираться все 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов. В штате Нью-Йорк помимо прочего пройдут выборы губернатора.
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"Если выиграют республиканцы, они менее заинтересованы в войне, чем господин (президент США Джо - ред.) Байден и его правительство демократов. Если республиканцы выиграют, они затормозят помощь, предоставляемую Украине", - считает французский эксперт.
По его словам, Европа уже и так оказывается все больше разделена по вопросу о помощи, о которой просит Украина.
"Если Украина столкнется с тем, что и США не смогут предоставить ей желаемую военную поддержку, она будет вынуждена сесть за стол переговоров. Надеюсь, что Запад пересмотрит в конечном итоге свою позицию и подтолкнет Зеленского к переговорам. Я думаю, это возможно, если результаты выборов в США окажутся в пользу Республиканской партии", - отметил Огар.
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