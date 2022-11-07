https://ria.ru/20221107/ukraina-1829560883.html
В семи областях Украины начались плановые отключения света
В семи областях Украины начались плановые отключения света - РИА Новости, 07.11.2022
В семи областях Украины начались плановые отключения света
Компания "Укрэнерго" сообщила о плановых отключениях электроэнергии в Киеве и семи областях Украины из-за нестабильной работы энергосистемы. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T08:20
2022-11-07T08:20
2022-11-07T09:55
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Компания "Укрэнерго" сообщила о плановых отключениях электроэнергии в Киеве и семи областях Украины из-за нестабильной работы энергосистемы."Энергосеть страны до сих пор не может возобновить полноценную работу. Хотим предупредить украинцев еще раз — с 6:00 и до конца суток будут активны графики плановых отключений в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях", — говорится в сообщении "Укрэнерго" в Telegram-канале.Также возможны экстренные аварийные отключения в отдельных областях, которые могут ввести региональные энергокомпании, если дефицит энергии будет выше, чем заложено в графики.В сообщении говорится, что объединенная энергосистема Украины подверглась массированным ракетным атакам 10, 11, 17, 22 октября и 2 ноября.Российские Вооруженные силы 10 октября начали наносить удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Как заявил Владимир Путин, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России. Президент Украины Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что в стране повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.
https://ria.ru/20221106/elektrichestvo-1829446992.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, украина, киев, харьков, укрэнерго, вооруженные силы рф
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Киев, Харьков, Укрэнерго, Вооруженные силы РФ
08:20 07.11.2022 (обновлено: 09:55 07.11.2022)
В семи областях Украины начались плановые отключения света
На Украине начались плановые отключения света, "Укрэнерго" не исключила аварийных сбоев