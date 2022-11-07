https://ria.ru/20221107/ukraina-1829560883.html

В семи областях Украины начались плановые отключения света

В семи областях Украины начались плановые отключения света - РИА Новости, 07.11.2022

В семи областях Украины начались плановые отключения света

Компания "Укрэнерго" сообщила о плановых отключениях электроэнергии в Киеве и семи областях Украины из-за нестабильной работы энергосистемы. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T08:20

2022-11-07T08:20

2022-11-07T09:55

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Компания "Укрэнерго" сообщила о плановых отключениях электроэнергии в Киеве и семи областях Украины из-за нестабильной работы энергосистемы."Энергосеть страны до сих пор не может возобновить полноценную работу. Хотим предупредить украинцев еще раз — с 6:00 и до конца суток будут активны графики плановых отключений в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях", — говорится в сообщении "Укрэнерго" в Telegram-канале.Также возможны экстренные аварийные отключения в отдельных областях, которые могут ввести региональные энергокомпании, если дефицит энергии будет выше, чем заложено в графики.В сообщении говорится, что объединенная энергосистема Украины подверглась массированным ракетным атакам 10, 11, 17, 22 октября и 2 ноября.Российские Вооруженные силы 10 октября начали наносить удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Как заявил Владимир Путин, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России. Президент Украины Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что в стране повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.

https://ria.ru/20221106/elektrichestvo-1829446992.html

https://ria.ru/20221103/ukraina-1828880618.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, украина, киев, харьков, укрэнерго, вооруженные силы рф