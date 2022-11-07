https://ria.ru/20221107/uchebniki-1829777524.html

В России появится пул учебников по обязательным предметам

В России появится пул учебников по обязательным предметам - РИА Новости, 07.11.2022

В России появится пул учебников по обязательным предметам

Новый высококачественный пул учебников по обязательным учебным предметам появится в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения России. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T19:00

2022-11-07T19:00

2022-11-07T19:00

общество

россия

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

образование

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Новый высококачественный пул учебников по обязательным учебным предметам появится в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения России."За счет перечисленных выше процедур (формирование технического задания профессионалами, подготовка учебника квалифицированным авторским коллективом, "усиленного экспертного фильтра", прохождение через Научно-методический совет по учебникам) предполагается создание нового высококачественного пула учебников и пособий по обязательным учебным предметам", - говорится в сообщении.В министерстве добавили, что за счет этого, а также в целях формирования стабильной и единой образовательной среды, подготовленные по новым правилам учебники и учебные пособия будут включаться в федеральный перечень учебников бессрочно.

https://ria.ru/20221102/uchebniki-1828807694.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), образование