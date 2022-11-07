https://ria.ru/20221107/uchebniki-1829777524.html
В России появится пул учебников по обязательным предметам
В России появится пул учебников по обязательным предметам - РИА Новости, 07.11.2022
В России появится пул учебников по обязательным предметам
Новый высококачественный пул учебников по обязательным учебным предметам появится в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения России. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T19:00
2022-11-07T19:00
2022-11-07T19:00
общество
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
образование
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Новый высококачественный пул учебников по обязательным учебным предметам появится в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения России."За счет перечисленных выше процедур (формирование технического задания профессионалами, подготовка учебника квалифицированным авторским коллективом, "усиленного экспертного фильтра", прохождение через Научно-методический совет по учебникам) предполагается создание нового высококачественного пула учебников и пособий по обязательным учебным предметам", - говорится в сообщении.В министерстве добавили, что за счет этого, а также в целях формирования стабильной и единой образовательной среды, подготовленные по новым правилам учебники и учебные пособия будут включаться в федеральный перечень учебников бессрочно.
https://ria.ru/20221102/uchebniki-1828807694.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), образование
Общество, Россия, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Образование
В России появится пул учебников по обязательным предметам
Минпросвещения: в России появится новый пул учебников по обязательным предметам