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В России появится пул учебников по обязательным предметам - РИА Новости, 07.11.2022
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В России появится пул учебников по обязательным предметам
В России появится пул учебников по обязательным предметам - РИА Новости, 07.11.2022
В России появится пул учебников по обязательным предметам
Новый высококачественный пул учебников по обязательным учебным предметам появится в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения России. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T19:00
2022-11-07T19:00
общество
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
образование
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Новый высококачественный пул учебников по обязательным учебным предметам появится в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения России."За счет перечисленных выше процедур (формирование технического задания профессионалами, подготовка учебника квалифицированным авторским коллективом, "усиленного экспертного фильтра", прохождение через Научно-методический совет по учебникам) предполагается создание нового высококачественного пула учебников и пособий по обязательным учебным предметам", - говорится в сообщении.В министерстве добавили, что за счет этого, а также в целях формирования стабильной и единой образовательной среды, подготовленные по новым правилам учебники и учебные пособия будут включаться в федеральный перечень учебников бессрочно.
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общество, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), образование
Общество, Россия, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Образование
19:00 07.11.2022
 
В России появится пул учебников по обязательным предметам

Минпросвещения: в России появится новый пул учебников по обязательным предметам

© РИА Новости / Анна Волкова / Перейти в медиабанкРаботники школы разбирают школьные учебники
Работники школы разбирают школьные учебники - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Анна Волкова
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Работники школы разбирают школьные учебники. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Новый высококачественный пул учебников по обязательным учебным предметам появится в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения России.
"За счет перечисленных выше процедур (формирование технического задания профессионалами, подготовка учебника квалифицированным авторским коллективом, "усиленного экспертного фильтра", прохождение через Научно-методический совет по учебникам) предполагается создание нового высококачественного пула учебников и пособий по обязательным учебным предметам", - говорится в сообщении.
Учебники - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 21:27
Минпросвещения предложило проверять учебники на наличие ЛГБТ-пропаганды
В министерстве добавили, что за счет этого, а также в целях формирования стабильной и единой образовательной среды, подготовленные по новым правилам учебники и учебные пособия будут включаться в федеральный перечень учебников бессрочно.
 
ОбществоРоссияМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Образование
 
 
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