https://ria.ru/20221107/ubiystvo-1829586017.html
На Филиппинах начальника тюрем заподозрили в организации убийства
На Филиппинах начальника тюрем заподозрили в организации убийства - РИА Новости, 07.11.2022
На Филиппинах начальника тюрем заподозрили в организации убийства
Генеральный директор управления исправительных заведений Филиппин Джералд Бантаг отстранен от должности и подозревается в организации убийства видного... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T10:40
2022-11-07T10:40
2022-11-07T10:40
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Генеральный директор управления исправительных заведений Филиппин Джералд Бантаг отстранен от должности и подозревается в организации убийства видного радиокомментатора Перси Лапида, сообщил в понедельник сайт телеканала ABS-CBN со ссылкой на полицию и Национальное бюро расследований.Вместе с Бантагом под подозрение в причастности к убийству попал и отстранен от должности второй главный тюремный офицер директората безопасности и оперативных действий Рикардо Зулуета.Ранее в убийстве журналиста подозревали находившегося в тюрьме в Маниле уголовника Джуна Вилламора, который таинственным образом скончался. Предполагается, что он был задушен пластиковым пакетом 18 октября - в день, когда сдавшийся властям человек по имени Джоел Эскориал заявил, что застрелил журналиста по приказу посредника, а именно Джуна Вилламора.Предполагается, что убийство Джуна Вилламора понадобилось для прикрытия истинных "заказчиков" убийства журналиста Лапида. В связи со смертью Вилламора в тюрьме власти Филиппин подозревают в причастности к этому также нескольких заключенных бандитов, согласившихся "сотрудничать" с тюремным начальством.Глава исправительных заведений Филиппин Бантаг со своей стороны отрицает причастность к этому делу и заявил, что его не смогут посадить.Министра юстиции Филиппин Йесус Криспин Ремулла призвал подозреваемых в причастности к убийству Джералда Бантага и Рикардо Зулуету сдаться и предстать перед судом, и если они не виновны, то доказать это.Критиковавший политику своего правительства Перси Лапид стал вторым журналистом, убитым на Филиппинах после прихода к власти в мае этого года администрации президента Фердинанда Маркоса-младшего. Как сообщалось ранее, 18 сентября скончался от ножевых ранений радиожурналист Рей Бланко в городе Мабинай.
https://ria.ru/20221009/filippiny-1822583246.html
https://ria.ru/20220701/zhurnalistika-1799374336.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, фердинанд маркос, филиппины, манила
В мире, Фердинанд Маркос, Филиппины, Манила
На Филиппинах начальника тюрем заподозрили в организации убийства
На Филиппинах начальника тюрем заподозрили в организации убийства журналиста Перси Лапида
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости.
Генеральный директор управления исправительных заведений Филиппин Джералд Бантаг отстранен от должности и подозревается в организации убийства видного радиокомментатора Перси Лапида, сообщил в понедельник сайт телеканала ABS-CBN
со ссылкой на полицию и Национальное бюро расследований.
Вместе с Бантагом под подозрение в причастности к убийству попал и отстранен от должности второй главный тюремный офицер директората безопасности и оперативных действий Рикардо Зулуета.
Ранее в убийстве журналиста подозревали находившегося в тюрьме в Маниле
уголовника Джуна Вилламора, который таинственным образом скончался. Предполагается, что он был задушен пластиковым пакетом 18 октября - в день, когда сдавшийся властям человек по имени Джоел Эскориал заявил, что застрелил журналиста по приказу посредника, а именно Джуна Вилламора.
"Во время расследования было установлено, что как генеральный директор Джералд Бантаг и Рикардо Зулуета из директората безопасности и оперативных действий стояли за убийством Перси Лапида и Джуна Вилламора", - приводит ABS-CBN совместное заявление полиции и Национального бюро расследования Филиппин.
Предполагается, что убийство Джуна Вилламора понадобилось для прикрытия истинных "заказчиков" убийства журналиста Лапида. В связи со смертью Вилламора в тюрьме власти Филиппин подозревают в причастности к этому также нескольких заключенных бандитов, согласившихся "сотрудничать" с тюремным начальством.
Глава исправительных заведений Филиппин Бантаг со своей стороны отрицает причастность к этому делу и заявил, что его не смогут посадить.
Министра юстиции Филиппин Йесус Криспин Ремулла призвал подозреваемых в причастности к убийству Джералда Бантага и Рикардо Зулуету сдаться и предстать перед судом, и если они не виновны, то доказать это.
Критиковавший политику своего правительства Перси Лапид стал вторым журналистом, убитым на Филиппинах после прихода к власти в мае этого года администрации президента Фердинанда Маркоса
-младшего. Как сообщалось ранее, 18 сентября скончался от ножевых ранений радиожурналист Рей Бланко в городе Мабинай.