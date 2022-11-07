https://ria.ru/20221107/ubiystvo-1829586017.html

На Филиппинах начальника тюрем заподозрили в организации убийства

На Филиппинах начальника тюрем заподозрили в организации убийства - РИА Новости, 07.11.2022

На Филиппинах начальника тюрем заподозрили в организации убийства

Генеральный директор управления исправительных заведений Филиппин Джералд Бантаг отстранен от должности и подозревается в организации убийства видного... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T10:40

2022-11-07T10:40

2022-11-07T10:40

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Генеральный директор управления исправительных заведений Филиппин Джералд Бантаг отстранен от должности и подозревается в организации убийства видного радиокомментатора Перси Лапида, сообщил в понедельник сайт телеканала ABS-CBN со ссылкой на полицию и Национальное бюро расследований.Вместе с Бантагом под подозрение в причастности к убийству попал и отстранен от должности второй главный тюремный офицер директората безопасности и оперативных действий Рикардо Зулуета.Ранее в убийстве журналиста подозревали находившегося в тюрьме в Маниле уголовника Джуна Вилламора, который таинственным образом скончался. Предполагается, что он был задушен пластиковым пакетом 18 октября - в день, когда сдавшийся властям человек по имени Джоел Эскориал заявил, что застрелил журналиста по приказу посредника, а именно Джуна Вилламора.Предполагается, что убийство Джуна Вилламора понадобилось для прикрытия истинных "заказчиков" убийства журналиста Лапида. В связи со смертью Вилламора в тюрьме власти Филиппин подозревают в причастности к этому также нескольких заключенных бандитов, согласившихся "сотрудничать" с тюремным начальством.Глава исправительных заведений Филиппин Бантаг со своей стороны отрицает причастность к этому делу и заявил, что его не смогут посадить.Министра юстиции Филиппин Йесус Криспин Ремулла призвал подозреваемых в причастности к убийству Джералда Бантага и Рикардо Зулуету сдаться и предстать перед судом, и если они не виновны, то доказать это.Критиковавший политику своего правительства Перси Лапид стал вторым журналистом, убитым на Филиппинах после прихода к власти в мае этого года администрации президента Фердинанда Маркоса-младшего. Как сообщалось ранее, 18 сентября скончался от ножевых ранений радиожурналист Рей Бланко в городе Мабинай.

https://ria.ru/20221009/filippiny-1822583246.html

https://ria.ru/20220701/zhurnalistika-1799374336.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, фердинанд маркос, филиппины, манила