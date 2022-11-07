https://ria.ru/20221107/tusur-1828643911.html

В России создают систему слежения за движением беспилотников

В России создают систему слежения за движением беспилотников - РИА Новости, 07.11.2022

В России создают систему слежения за движением беспилотников

Первую в России платформу удаленного управления беспилотными авиационными системами (БАС) "Купол" разрабатывают ученые ТУСУРа. Разработка позволит создать... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T03:00

2022-11-07T03:00

2022-11-07T03:00

наука

навигатор абитуриента

томский университет систем управления и радиоэлектроники

россия

университетская наука

беспилотники

томск

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Первую в России платформу удаленного управления беспилотными авиационными системами (БАС) "Купол" разрабатывают ученые ТУСУРа. Разработка позволит создать единую систему использования беспилотников в сфере услуг, сообщил Проектный офис "Приоритет 2030" ТУСУР.Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) все активнее используют в России. В основном дроны применяют для аэросъемки (фото и видео), мониторинга местности, срочной доставки грузов и ряда других целей, рассказали в Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР).Однако на сегодняшний день отсутствует единая система мониторинга БПЛА и корректировки их деятельности. Также не определен правовой режим коммерческой эксплуатации БПЛА, уточнили ученые. А при использовании беспилотных аппаратов на далеких дистанциях существует риск их поломки, схода с маршрута или попадания в запретную зону (область с ограничениями на полеты), что связано с непредвиденными погодными условиями, сбоями в программах управления или потерей связи.Ученый уточнил, что благодаря отлаженным механизмам двусторонней связи возможно избежать большинства случаев выхода аппаратов из строя из-за погодных явлений. Также в случае получения сигнала о технической нестабильности дрон получит команду экстренно приземлиться в ближайшем безопасном месте или вернуться обратно в точку вылета.До завершения этого года исследователи планируют испытать алгоритмы точного отслеживания беспилотных летательных аппаратов в реальном времени. Технологии коррекции маршрута и загрузки ситуативных программ в аппараты во время полета будут совершенствовать и проверять на протяжении ближайших двух лет, уточнили в вузе.Разрабатываемая многофункциональная платформа не имеет аналогов в России, уточнил Романенко. Проект предполагает параллельную реализацию трех направлений: создание программного обеспечения для базовых эксплуатационных центров БАС, техническое совершенствование аппаратной базы системы "Купол" и способствование развитию рынка коммерческой эксплуатации тяжелых (свыше 30 кг) дронов.Приоритет ТУСУРа – обеспечить программную составляющую платформы управления БАС широкого функционала. Для этого необходима исчерпывающая информационная база, учитывающая как правовые ограничения работы беспилотников, так и актуальные геоклиматические знания о территориях РФ. В то же время конкретными аппаратными разработками и технологическими решениями занимаются индустриальные партнеры университета, подчеркнули в вузе."Еще одна задача платформы – ускоренная регистрация и получение допуска БАС к эксплуатации, а также аттестация и допуск внешних пилотов в электронном формате. Сейчас для получения допуска люди должны пройти через множество ведомств и собрать пакет дополнительной документации. В дальнейшем, согласно нашим алгоритмам, заявки будут одновременно проверяться по всем необходимым базам данных в соответствии с установленными критериями одобрения или отклонения запроса", – дополнил Романенко.Он обратил внимание, что из-за формально более простого получения лицензий и допусков, а также повышения безопасности использования беспилотников может стремительно развиться спрос на услуги аэросъемки и доставки грузов при помощи БПЛА. Поэтому в платформе будет разработан подраздел для установления контактов между заказчиками услуг и их исполнителями.Работа по данному направлению ведется в рамках государственной программы Минобрнауки "Приоритет-2030". В соответствии с постановлением правительства РФ № 458, в регионе был создан консорциум для разработки системы управления опытным районом эксплуатации БАС, в который, кроме вуза, входит ряд промышленных партнеров.

https://ria.ru/20211111/yufu-1758408933.html

https://ria.ru/20220505/samarskiy_universitet-1786925611.html

https://ria.ru/20220505/miet-1785805828.html

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навигатор абитуриента, томский университет систем управления и радиоэлектроники, россия, университетская наука, беспилотники, томск