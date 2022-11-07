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Цивилев сообщил о готовности к приему туристов в новом горнолыжном сезоне - РИА Новости, 07.11.2022
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Цивилев сообщил о готовности к приему туристов в новом горнолыжном сезоне
Цивилев сообщил о готовности к приему туристов в новом горнолыжном сезоне - РИА Новости, 07.11.2022
Цивилев сообщил о готовности к приему туристов в новом горнолыжном сезоне
Кузбасс полностью готов к приему туристов в новом горнолыжном сезоне, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T13:22
2022-11-07T14:45
сергей цивилев
общество
кемеровская область
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
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КЕМЕРОВО, 7 ноя - РИА Новости. Кузбасс полностью готов к приему туристов в новом горнолыжном сезоне, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева."Горнолыжные курорты Кузбасса – СТК "Шерегеш" в Таштагольском районе, "Горная Саланга" в Тисуском округе и "Танай" в Промышленновском округе, "Лесная республика" в Новокузнецке, "Югус" в Междуреченске и "Мрассу" в Мысках – полностью готовы к тому, чтобы подарить лыжникам и сноубордистам незабываемый отдых", – говорится в сообщении.Сообщалось, что первым в России туристов примет горнолыжный курорт "Шерегеш", где в честь открытия горнолыжного сезона с 11 по 13 ноября пройдет праздничная программа. В других туристических объектах сезон стартует в конце ноября — начале декабря."Туристические комплексы Кузбасса готовят разнообразные программы для гостей. Продумывается система отдыха, комфортная и интересная как для взрослых, так и для детей. Важно, что туризм не только привлекает внимание жителей России и других стран к красотам нашего региона, помогает раскрывать его потенциал, но и способствует развитию экономики Кузбасса, дает новые рабочие места людям, а посетителям дарит незабываемые впечатления и комфорт. Мы запустили программу лояльности, чтобы жители региона имели преимущество и могли платить меньше за услуги в Шерегеше. Кузбасс полностью готов к приему туристов в новом горнолыжном сезоне", — цитирует пресс-служба Цивилева.Отмечается, что с начала ноября по программе лояльности для жителей Кузбасса работают 13 объектов, в начале сезона планируется подключение еще 14 объектов. Всего к началу нового горнолыжного сезона в "Шерегеше" откроются 93 гостиницы, отели, гостевые дома с номерным фондом 4300 мест.Новый сезон уже четвертый год подряд стартует с фестиваля "ШЕРЕГЕШФЕСТ". Гостей ждут спортивная и развлекательная программы.Межведомственная комиссия с участием специалистов Роспотребнадзора, Ростехнадзора, Гостехнадзора, МЧС и других ведомств проведет проверки работы подъемников, объектов питания и гостиниц на соответствие всем требованиям безопасности, в том числе эпидемиологической. В случае выявления замечаний будут даны рекомендации по приведению объектов в соответствие нормам.Для обеспечения безопасности туристов подготовлены спасательные формирования горнолыжных комплексов Кузбасса. Совместно с собственниками горнолыжных комплексов проводятся проверки горнолыжных трасс, подъемников, их укомплектованность специальным сертифицированным снаряжением для спасения и эвакуации людей в случае нештатной остановки подъемника. Организовано дежурство спасателей с усилением в выходные и праздничные дни.
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сергей цивилев, общество, кемеровская область, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
Сергей Цивилев, Общество, Кемеровская область, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
13:22 07.11.2022 (обновлено: 14:45 07.11.2022)
 
Цивилев сообщил о готовности к приему туристов в новом горнолыжном сезоне

Цивилев заявил, что Кузбасс полностью готов принимать туристов в новом горнолыжном сезоне

© Фото предоставлено пресс-службой правительства КузбассаКузбасс полностью готов к приему туристов в новом горнолыжном сезоне
Кузбасс полностью готов к приему туристов в новом горнолыжном сезоне
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
Кузбасс полностью готов к приему туристов в новом горнолыжном сезоне
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КЕМЕРОВО, 7 ноя - РИА Новости. Кузбасс полностью готов к приему туристов в новом горнолыжном сезоне, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева.
"Горнолыжные курорты Кузбасса – СТК "Шерегеш" в Таштагольском районе, "Горная Саланга" в Тисуском округе и "Танай" в Промышленновском округе, "Лесная республика" в Новокузнецке, "Югус" в Междуреченске и "Мрассу" в Мысках – полностью готовы к тому, чтобы подарить лыжникам и сноубордистам незабываемый отдых", – говорится в сообщении.
© Фото предоставлено пресс-службой правительства КузбассаКузбасс полностью готов к приему туристов в новом горнолыжном сезоне
Кузбасс полностью готов к приему туристов в новом горнолыжном сезоне
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
Кузбасс полностью готов к приему туристов в новом горнолыжном сезоне
Сообщалось, что первым в России туристов примет горнолыжный курорт "Шерегеш", где в честь открытия горнолыжного сезона с 11 по 13 ноября пройдет праздничная программа. В других туристических объектах сезон стартует в конце ноября — начале декабря.
"Туристические комплексы Кузбасса готовят разнообразные программы для гостей. Продумывается система отдыха, комфортная и интересная как для взрослых, так и для детей. Важно, что туризм не только привлекает внимание жителей России и других стран к красотам нашего региона, помогает раскрывать его потенциал, но и способствует развитию экономики Кузбасса, дает новые рабочие места людям, а посетителям дарит незабываемые впечатления и комфорт. Мы запустили программу лояльности, чтобы жители региона имели преимущество и могли платить меньше за услуги в Шерегеше. Кузбасс полностью готов к приему туристов в новом горнолыжном сезоне", — цитирует пресс-служба Цивилева.
Отмечается, что с начала ноября по программе лояльности для жителей Кузбасса работают 13 объектов, в начале сезона планируется подключение еще 14 объектов. Всего к началу нового горнолыжного сезона в "Шерегеше" откроются 93 гостиницы, отели, гостевые дома с номерным фондом 4300 мест.
Новый сезон уже четвертый год подряд стартует с фестиваля "ШЕРЕГЕШФЕСТ". Гостей ждут спортивная и развлекательная программы.
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Межведомственная комиссия с участием специалистов Роспотребнадзора, Ростехнадзора, Гостехнадзора, МЧС и других ведомств проведет проверки работы подъемников, объектов питания и гостиниц на соответствие всем требованиям безопасности, в том числе эпидемиологической. В случае выявления замечаний будут даны рекомендации по приведению объектов в соответствие нормам.
Для обеспечения безопасности туристов подготовлены спасательные формирования горнолыжных комплексов Кузбасса. Совместно с собственниками горнолыжных комплексов проводятся проверки горнолыжных трасс, подъемников, их укомплектованность специальным сертифицированным снаряжением для спасения и эвакуации людей в случае нештатной остановки подъемника. Организовано дежурство спасателей с усилением в выходные и праздничные дни.
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Сергей ЦивилевОбществоКемеровская областьРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
 
 
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