https://ria.ru/20221107/tuman-1829714000.html
Синоптик рассказал, сколько продержится туман в Москве
Синоптик рассказал, сколько продержится туман в Москве - РИА Новости, 07.11.2022
Синоптик рассказал, сколько продержится туман в Москве
Туман, накрывший Москву из-за поступления влажного теплого воздуха, может продержаться несколько часов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T16:31
2022-11-07T16:31
2022-11-07T16:31
погода
москва
александр синенко (политик)
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Туман, накрывший Москву из-за поступления влажного теплого воздуха, может продержаться несколько часов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.Ранее москвичи заметили, что туман опустился на столицу, в частности закрыв верхушки башен Москва-Сити."Туман может продержаться несколько часов. В центр Европейской части России, в том числе в Москву, начал поступать теплый влажный воздух, в то время, как подстилающая поверхность еще не оттаяла и имеет нулевую температуру. И нижние слои воздуха, соприкасаясь с поверхностью земли, охлаждаются, и влажность резко возрастает во время охлаждения влажного воздуха, и появляются излишки воды, которые превращаюся в мелкие капельки, капельки тумана", - рассказал Синенков.Синоптик отметил, что этот процесс будет продолжаться где-то около 1,5-3 часов, в отдельных местах туман может как возникать, так и прекращаться.
https://ria.ru/20221102/noyabr-1828671727.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, москва, александр синенко (политик)
Погода, Москва, Александр Синенко (политик)
Синоптик рассказал, сколько продержится туман в Москве
Синоптик Синенков: туман, накрывший Москву, может продержаться несколько часов