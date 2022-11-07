https://ria.ru/20221107/tuman-1829714000.html

Синоптик рассказал, сколько продержится туман в Москве

Синоптик рассказал, сколько продержится туман в Москве - РИА Новости, 07.11.2022

Синоптик рассказал, сколько продержится туман в Москве

Туман, накрывший Москву из-за поступления влажного теплого воздуха, может продержаться несколько часов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T16:31

2022-11-07T16:31

2022-11-07T16:31

погода

москва

александр синенко (политик)

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Туман, накрывший Москву из-за поступления влажного теплого воздуха, может продержаться несколько часов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.Ранее москвичи заметили, что туман опустился на столицу, в частности закрыв верхушки башен Москва-Сити."Туман может продержаться несколько часов. В центр Европейской части России, в том числе в Москву, начал поступать теплый влажный воздух, в то время, как подстилающая поверхность еще не оттаяла и имеет нулевую температуру. И нижние слои воздуха, соприкасаясь с поверхностью земли, охлаждаются, и влажность резко возрастает во время охлаждения влажного воздуха, и появляются излишки воды, которые превращаюся в мелкие капельки, капельки тумана", - рассказал Синенков.Синоптик отметил, что этот процесс будет продолжаться где-то около 1,5-3 часов, в отдельных местах туман может как возникать, так и прекращаться.

https://ria.ru/20221102/noyabr-1828671727.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва, александр синенко (политик)