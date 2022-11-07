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Синоптик рассказал, сколько продержится туман в Москве - РИА Новости, 07.11.2022
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Синоптик рассказал, сколько продержится туман в Москве
Синоптик рассказал, сколько продержится туман в Москве - РИА Новости, 07.11.2022
Синоптик рассказал, сколько продержится туман в Москве
Туман, накрывший Москву из-за поступления влажного теплого воздуха, может продержаться несколько часов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T16:31
2022-11-07T16:31
погода
москва
александр синенко (политик)
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Туман, накрывший Москву из-за поступления влажного теплого воздуха, может продержаться несколько часов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.Ранее москвичи заметили, что туман опустился на столицу, в частности закрыв верхушки башен Москва-Сити."Туман может продержаться несколько часов. В центр Европейской части России, в том числе в Москву, начал поступать теплый влажный воздух, в то время, как подстилающая поверхность еще не оттаяла и имеет нулевую температуру. И нижние слои воздуха, соприкасаясь с поверхностью земли, охлаждаются, и влажность резко возрастает во время охлаждения влажного воздуха, и появляются излишки воды, которые превращаюся в мелкие капельки, капельки тумана", - рассказал Синенков.Синоптик отметил, что этот процесс будет продолжаться где-то около 1,5-3 часов, в отдельных местах туман может как возникать, так и прекращаться.
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погода, москва, александр синенко (политик)
Погода, Москва, Александр Синенко (политик)
16:31 07.11.2022
 
Синоптик рассказал, сколько продержится туман в Москве

Синоптик Синенков: туман, накрывший Москву, может продержаться несколько часов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкМосква-сити
Москва-сити - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Туман, накрывший Москву из-за поступления влажного теплого воздуха, может продержаться несколько часов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
Ранее москвичи заметили, что туман опустился на столицу, в частности закрыв верхушки башен Москва-Сити.
"Туман может продержаться несколько часов. В центр Европейской части России, в том числе в Москву, начал поступать теплый влажный воздух, в то время, как подстилающая поверхность еще не оттаяла и имеет нулевую температуру. И нижние слои воздуха, соприкасаясь с поверхностью земли, охлаждаются, и влажность резко возрастает во время охлаждения влажного воздуха, и появляются излишки воды, которые превращаюся в мелкие капельки, капельки тумана", - рассказал Синенков.
Синоптик отметил, что этот процесс будет продолжаться где-то около 1,5-3 часов, в отдельных местах туман может как возникать, так и прекращаться.
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