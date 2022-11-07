https://ria.ru/20221107/tserkov-1829803254.html

Калужский губернатор отметил важность поддержки военных со стороны церкви

Калужский губернатор отметил важность поддержки военных со стороны церкви - РИА Новости, 07.11.2022

Калужский губернатор отметил важность поддержки военных со стороны церкви

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что в нынешние трудные времена большую роль играет духовная поддержка со стороны церкви как военнослужащих, РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T20:34

2022-11-07T20:34

2022-11-07T20:34

калужская область

владислав шапша

калужская область

россия

калуга

русская православная церковь

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КАЛУГА, 7 ноя - РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что в нынешние трудные времена большую роль играет духовная поддержка со стороны церкви как военнослужащих, так и всего общества, сообщило правительство региона.В понедельник в Калуге Шапша принял участие в VI парламентской встрече, прошедшей в рамках XXV Богородично-Рождественских образовательных чтений Калужской митрополии "Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека"."Сейчас время испытания, а в пору испытаний народ и армия были вместе. И сегодня мы видим, что очень большая поддержка исходит от простых людей, от общественных организаций, от бизнеса: без всяких указов сверху пишут, предлагают помощь, по доброй воле, по велению сердца. Это самое ценное, что у нас есть - единство и готовность жертвовать", - цитирует главу региона пресс-служба областного правительства.Он отметил, что большую помощь сегодня оказывает и Русская православная церковь."Ваша духовная поддержка, призыв к людям вспомнить о чем-то, кроме хлеба насущного, и, прежде всего, о помощи ближнему, имеет большое значение", - подчеркнул губернатор.Кроме того, глава региона указал, что в ходе парламентской встречи ни одно выступление не может обойти тему специальной военной операции и частичной мобилизации."У нас сегодня особая ответственность перед людьми. Жители области ждут ответы на вопросы, связанные с этими непростыми решениями. Могу сказать, мы своевременно выполнили задачу, которую поставил перед нами президент России Владимир Путин. Мобилизацию провели без спешки, без перегибов", - сказал он.Шапша рассказал, что мобилизованных направили на подготовку в военные части в Ногинск и Курск, и он сам неоднократно ездил туда. Губернатор добавил, что власти региона принимают все меры, чтобы укомплектовать мобилизованных дополнительным снаряжением, оборудованием."Сегодня там находятся настоящие мужчины. Нас с вами защищают настоящие сыны России. Они очень правильно понимают свою задачу", - подчеркнул он.Говоря о помощи семьям мобилизованных, глава региона акцентировал внимание на необходимости всем "оставаться надежным тылом". Он напомнил, что в Калужской области для военных и мобилизованных приняты различные меры социальной поддержки. К Новому году для детей мобилизованных жителей региона организуют праздники, а в следующем году - оздоровительную кампанию, пообещал Шапша.Другие новости региона читайте здесь>>

https://ria.ru/20221107/politika-1829727997.html

https://ria.ru/20221003/shapsha-1821195338.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владислав шапша, калужская область, россия, калуга, русская православная церковь