https://ria.ru/20221107/tserkov-1829803254.html
Калужский губернатор отметил важность поддержки военных со стороны церкви
Калужский губернатор отметил важность поддержки военных со стороны церкви - РИА Новости, 07.11.2022
Калужский губернатор отметил важность поддержки военных со стороны церкви
Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что в нынешние трудные времена большую роль играет духовная поддержка со стороны церкви как военнослужащих, РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T20:34
2022-11-07T20:34
2022-11-07T20:34
калужская область
владислав шапша
калужская область
россия
калуга
русская православная церковь
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КАЛУГА, 7 ноя - РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что в нынешние трудные времена большую роль играет духовная поддержка со стороны церкви как военнослужащих, так и всего общества, сообщило правительство региона.В понедельник в Калуге Шапша принял участие в VI парламентской встрече, прошедшей в рамках XXV Богородично-Рождественских образовательных чтений Калужской митрополии "Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека"."Сейчас время испытания, а в пору испытаний народ и армия были вместе. И сегодня мы видим, что очень большая поддержка исходит от простых людей, от общественных организаций, от бизнеса: без всяких указов сверху пишут, предлагают помощь, по доброй воле, по велению сердца. Это самое ценное, что у нас есть - единство и готовность жертвовать", - цитирует главу региона пресс-служба областного правительства.Он отметил, что большую помощь сегодня оказывает и Русская православная церковь."Ваша духовная поддержка, призыв к людям вспомнить о чем-то, кроме хлеба насущного, и, прежде всего, о помощи ближнему, имеет большое значение", - подчеркнул губернатор.Кроме того, глава региона указал, что в ходе парламентской встречи ни одно выступление не может обойти тему специальной военной операции и частичной мобилизации."У нас сегодня особая ответственность перед людьми. Жители области ждут ответы на вопросы, связанные с этими непростыми решениями. Могу сказать, мы своевременно выполнили задачу, которую поставил перед нами президент России Владимир Путин. Мобилизацию провели без спешки, без перегибов", - сказал он.Шапша рассказал, что мобилизованных направили на подготовку в военные части в Ногинск и Курск, и он сам неоднократно ездил туда. Губернатор добавил, что власти региона принимают все меры, чтобы укомплектовать мобилизованных дополнительным снаряжением, оборудованием."Сегодня там находятся настоящие мужчины. Нас с вами защищают настоящие сыны России. Они очень правильно понимают свою задачу", - подчеркнул он.Говоря о помощи семьям мобилизованных, глава региона акцентировал внимание на необходимости всем "оставаться надежным тылом". Он напомнил, что в Калужской области для военных и мобилизованных приняты различные меры социальной поддержки. К Новому году для детей мобилизованных жителей региона организуют праздники, а в следующем году - оздоровительную кампанию, пообещал Шапша.Другие новости региона читайте здесь>>
https://ria.ru/20221107/politika-1829727997.html
https://ria.ru/20221003/shapsha-1821195338.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владислав шапша, калужская область, россия, калуга, русская православная церковь
Калужская область, Владислав Шапша, Калужская область, Россия, Калуга, Русская православная церковь
Калужский губернатор отметил важность поддержки военных со стороны церкви
Калужский губернатор отметил важность духовной поддержки военных со стороны церкви
КАЛУГА, 7 ноя - РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что в нынешние трудные времена большую роль играет духовная поддержка со стороны церкви как военнослужащих, так и всего общества, сообщило правительство региона.
В понедельник в Калуге
Шапша принял участие в VI парламентской встрече, прошедшей в рамках XXV Богородично-Рождественских образовательных чтений Калужской митрополии "Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека".
"Сейчас время испытания, а в пору испытаний народ и армия были вместе. И сегодня мы видим, что очень большая поддержка исходит от простых людей, от общественных организаций, от бизнеса: без всяких указов сверху пишут, предлагают помощь, по доброй воле, по велению сердца. Это самое ценное, что у нас есть - единство и готовность жертвовать", - цитирует главу региона пресс-служба областного правительства.
Он отметил, что большую помощь сегодня оказывает и Русская православная церковь
.
"Ваша духовная поддержка, призыв к людям вспомнить о чем-то, кроме хлеба насущного, и, прежде всего, о помощи ближнему, имеет большое значение", - подчеркнул губернатор.
Кроме того, глава региона указал, что в ходе парламентской встречи ни одно выступление не может обойти тему специальной военной операции и частичной мобилизации.
"У нас сегодня особая ответственность перед людьми. Жители области ждут ответы на вопросы, связанные с этими непростыми решениями. Могу сказать, мы своевременно выполнили задачу, которую поставил перед нами президент России Владимир Путин
. Мобилизацию провели без спешки, без перегибов", - сказал он.
Шапша рассказал, что мобилизованных направили на подготовку в военные части в Ногинск
и Курск
, и он сам неоднократно ездил туда. Губернатор добавил, что власти региона принимают все меры, чтобы укомплектовать мобилизованных дополнительным снаряжением, оборудованием.
"Сегодня там находятся настоящие мужчины. Нас с вами защищают настоящие сыны России. Они очень правильно понимают свою задачу", - подчеркнул он.
Говоря о помощи семьям мобилизованных, глава региона акцентировал внимание на необходимости всем "оставаться надежным тылом". Он напомнил, что в Калужской области для военных и мобилизованных приняты различные меры социальной поддержки. К Новому году для детей мобилизованных жителей региона организуют праздники, а в следующем году - оздоровительную кампанию, пообещал Шапша.
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