Иностранцев удивили цены на продукты в России после восьми месяцев санкций
Западных пользователей YouTube удивили цены на еду в России после восьми месяцев санкций
Покупатель в магазине. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Зарубежных пользователей YouTube удивили цены в российском супермаркете после восьми месяцев пребывания страны под западными санкциями. Свое мнение они высказали в комментариях к ролику австралийского блогера Travelling with Russell.
Австралиец посетил один из гипермаркетов в Москве и продемонстрировал обилие продуктов, а также цены на них. Блогер отметил, что хотя многие западные бренды ушли из России, однако их нишу успешно заняли местные производители, а в некоторых случаях, как с газированными напитками, все свелось к смене названия. Пользователи оставили под видео уже почти 10 тысяч комментариев.
"Я живу на Среднем Западе США. Я никогда не видел такого большого продуктового магазина с таким разнообразием!!! Кроме того, цены! Все ваши цены низкие! Да, я бы сказал, что санкции США не наносят ущерба России, но, конечно, я уже давно это знаю", - отметила Karen Brojakowski.
"Выбор продуктов и их качество просто невероятны", - подчеркнул #WorldClassChihuahuas.
"В марте истеричные антиправительственные СМИ продемонстрировали пустые полки в магазинах. Я поехал в Мурманск и обнаружил, что супермаркеты, как обычно, переполнены. Цены нормальные, плюс множество скидок", - написал 博才, занимающийся туристическим бизнесом в Мурманской области.
"В России все цены в магазинах уже включают налоги, поэтому вы видите окончательную стоимость и вам не нужно добавлять НДС или что-то еще", - указал Tony.
"Санкции больше всего поражают жителей Европы, но коррумпированные власти танцуют под дудку их хозяев с Wall Street", - написал на польском языке sylwek917.
"Если бы мы избавились от политиков, которые хотят нас разделить, мир был бы намного лучше", - резюмировал Knife Collector.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.