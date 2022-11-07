https://ria.ru/20221107/tseny-1829552659.html

Иностранцев удивили цены на продукты в России после восьми месяцев санкций

Иностранцев удивили цены на продукты в России после восьми месяцев санкций - РИА Новости, 07.11.2022

Иностранцев удивили цены на продукты в России после восьми месяцев санкций

Зарубежных пользователей YouTube удивили цены в российском супермаркете после восьми месяцев пребывания страны под западными санкциями. Свое мнение они... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T04:50

2022-11-07T04:50

2022-11-07T04:50

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Зарубежных пользователей YouTube удивили цены в российском супермаркете после восьми месяцев пребывания страны под западными санкциями. Свое мнение они высказали в комментариях к ролику австралийского блогера Travelling with Russell.Австралиец посетил один из гипермаркетов в Москве и продемонстрировал обилие продуктов, а также цены на них. Блогер отметил, что хотя многие западные бренды ушли из России, однако их нишу успешно заняли местные производители, а в некоторых случаях, как с газированными напитками, все свелось к смене названия. Пользователи оставили под видео уже почти 10 тысяч комментариев."Выбор продуктов и их качество просто невероятны", - подчеркнул #WorldClassChihuahuas."В марте истеричные антиправительственные СМИ продемонстрировали пустые полки в магазинах. Я поехал в Мурманск и обнаружил, что супермаркеты, как обычно, переполнены. Цены нормальные, плюс множество скидок", - написал 博才, занимающийся туристическим бизнесом в Мурманской области."В России все цены в магазинах уже включают налоги, поэтому вы видите окончательную стоимость и вам не нужно добавлять НДС или что-то еще", - указал Tony."Санкции больше всего поражают жителей Европы, но коррумпированные власти танцуют под дудку их хозяев с Wall Street", - написал на польском языке sylwek917."Если бы мы избавились от политиков, которые хотят нас разделить, мир был бы намного лучше", - резюмировал Knife Collector.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

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россия, москва, продукты, цены, санкции, в мире