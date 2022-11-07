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Иностранцев удивили цены на продукты в России после восьми месяцев санкций - РИА Новости, 07.11.2022
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Иностранцев удивили цены на продукты в России после восьми месяцев санкций
Иностранцев удивили цены на продукты в России после восьми месяцев санкций - РИА Новости, 07.11.2022
Иностранцев удивили цены на продукты в России после восьми месяцев санкций
Зарубежных пользователей YouTube удивили цены в российском супермаркете после восьми месяцев пребывания страны под западными санкциями. Свое мнение они... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T04:50
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россия
москва
продукты
цены
санкции
в мире
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Зарубежных пользователей YouTube удивили цены в российском супермаркете после восьми месяцев пребывания страны под западными санкциями. Свое мнение они высказали в комментариях к ролику австралийского блогера Travelling with Russell.Австралиец посетил один из гипермаркетов в Москве и продемонстрировал обилие продуктов, а также цены на них. Блогер отметил, что хотя многие западные бренды ушли из России, однако их нишу успешно заняли местные производители, а в некоторых случаях, как с газированными напитками, все свелось к смене названия. Пользователи оставили под видео уже почти 10 тысяч комментариев."Выбор продуктов и их качество просто невероятны", - подчеркнул #WorldClassChihuahuas."В марте истеричные антиправительственные СМИ продемонстрировали пустые полки в магазинах. Я поехал в Мурманск и обнаружил, что супермаркеты, как обычно, переполнены. Цены нормальные, плюс множество скидок", - написал 博才, занимающийся туристическим бизнесом в Мурманской области."В России все цены в магазинах уже включают налоги, поэтому вы видите окончательную стоимость и вам не нужно добавлять НДС или что-то еще", - указал Tony."Санкции больше всего поражают жителей Европы, но коррумпированные власти танцуют под дудку их хозяев с Wall Street", - написал на польском языке sylwek917."Если бы мы избавились от политиков, которые хотят нас разделить, мир был бы намного лучше", - резюмировал Knife Collector.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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россия, москва, продукты, цены, санкции, в мире
Россия, Москва, Продукты, Цены, Санкции, В мире
04:50 07.11.2022
 
Иностранцев удивили цены на продукты в России после восьми месяцев санкций

Западных пользователей YouTube удивили цены на еду в России после восьми месяцев санкций

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкПокупатель в магазине
Покупатель в магазине - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Покупатель в магазине. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Зарубежных пользователей YouTube удивили цены в российском супермаркете после восьми месяцев пребывания страны под западными санкциями. Свое мнение они высказали в комментариях к ролику австралийского блогера Travelling with Russell.
Австралиец посетил один из гипермаркетов в Москве и продемонстрировал обилие продуктов, а также цены на них. Блогер отметил, что хотя многие западные бренды ушли из России, однако их нишу успешно заняли местные производители, а в некоторых случаях, как с газированными напитками, все свелось к смене названия. Пользователи оставили под видео уже почти 10 тысяч комментариев.
"Я живу на Среднем Западе США. Я никогда не видел такого большого продуктового магазина с таким разнообразием!!! Кроме того, цены! Все ваши цены низкие! Да, я бы сказал, что санкции США не наносят ущерба России, но, конечно, я уже давно это знаю", - отметила Karen Brojakowski.
"Выбор продуктов и их качество просто невероятны", - подчеркнул #WorldClassChihuahuas.
"В марте истеричные антиправительственные СМИ продемонстрировали пустые полки в магазинах. Я поехал в Мурманск и обнаружил, что супермаркеты, как обычно, переполнены. Цены нормальные, плюс множество скидок", - написал 博才, занимающийся туристическим бизнесом в Мурманской области.
"В России все цены в магазинах уже включают налоги, поэтому вы видите окончательную стоимость и вам не нужно добавлять НДС или что-то еще", - указал Tony.
"Санкции больше всего поражают жителей Европы, но коррумпированные власти танцуют под дудку их хозяев с Wall Street", - написал на польском языке sylwek917.
"Если бы мы избавились от политиков, которые хотят нас разделить, мир был бы намного лучше", - резюмировал Knife Collector.
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Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
 
РоссияМоскваПродуктыЦеныСанкцииВ мире
 
 
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