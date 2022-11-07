https://ria.ru/20221107/tsentrobank-1829697678.html

ЦБ призвал проработать вопрос допуска иностранных ЦФА к обращению в России

ЦБ призвал проработать вопрос допуска иностранных ЦФА к обращению в России - РИА Новости, 07.11.2022

ЦБ призвал проработать вопрос допуска иностранных ЦФА к обращению в России

ЦБ РФ считает необходимым проработать вопрос допуска иностранных цифровых финансовых активов (ЦФА) к обращению на российском рынке, говорится в докладе... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T15:55

2022-11-07T15:55

2022-11-07T15:55

экономика

технологии

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. ЦБ РФ считает необходимым проработать вопрос допуска иностранных цифровых финансовых активов (ЦФА) к обращению на российском рынке, говорится в докладе регулятора для общественных консультаций."Детальный порядок введения в оборот на российском рынке иностранных ЦФА не регламентирован. Для развития данного сегмента рынка ЦФА необходимо установить механизм взаимодействия российских операторов обмена ЦФА с иностранными операторами ЦФА и порядок допуска иностранных ЦФА к обращению на российском рынке", - сказано в документе.Реализация такой инициативы позволит российским инвесторам совершать операции с иностранными цифровыми активами, которые будут отвечать установленным критериям качества, например, наличие эмитента, обеспечения и так далее. При этом предполагается, что соответствующие критерии в отношении таких цифровых активов, а также порядок их допуска на российский рынок будут устанавливаться Банком России.

https://ria.ru/20221101/zoloto-1828535490.html

россия

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, россия, центральный банк рф (цб рф)