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ЦБ призвал проработать вопрос допуска иностранных ЦФА к обращению в России
ЦБ призвал проработать вопрос допуска иностранных ЦФА к обращению в России - РИА Новости, 07.11.2022
ЦБ призвал проработать вопрос допуска иностранных ЦФА к обращению в России
ЦБ РФ считает необходимым проработать вопрос допуска иностранных цифровых финансовых активов (ЦФА) к обращению на российском рынке, говорится в докладе... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T15:55
2022-11-07T15:55
2022-11-07T15:55
экономика
технологии
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. ЦБ РФ считает необходимым проработать вопрос допуска иностранных цифровых финансовых активов (ЦФА) к обращению на российском рынке, говорится в докладе регулятора для общественных консультаций."Детальный порядок введения в оборот на российском рынке иностранных ЦФА не регламентирован. Для развития данного сегмента рынка ЦФА необходимо установить механизм взаимодействия российских операторов обмена ЦФА с иностранными операторами ЦФА и порядок допуска иностранных ЦФА к обращению на российском рынке", - сказано в документе.Реализация такой инициативы позволит российским инвесторам совершать операции с иностранными цифровыми активами, которые будут отвечать установленным критериям качества, например, наличие эмитента, обеспечения и так далее. При этом предполагается, что соответствующие критерии в отношении таких цифровых активов, а также порядок их допуска на российский рынок будут устанавливаться Банком России.
https://ria.ru/20221101/zoloto-1828535490.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, технологии, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Технологии, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ призвал проработать вопрос допуска иностранных ЦФА к обращению в России
ЦБ призвал проработать вопрос допуска в Россию иностранных цифровых финансовых активов