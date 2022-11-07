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ЦБ призвал проработать вопрос допуска иностранных ЦФА к обращению в России - РИА Новости, 07.11.2022
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ЦБ призвал проработать вопрос допуска иностранных ЦФА к обращению в России
ЦБ призвал проработать вопрос допуска иностранных ЦФА к обращению в России - РИА Новости, 07.11.2022
ЦБ призвал проработать вопрос допуска иностранных ЦФА к обращению в России
ЦБ РФ считает необходимым проработать вопрос допуска иностранных цифровых финансовых активов (ЦФА) к обращению на российском рынке, говорится в докладе... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T15:55
2022-11-07T15:55
экономика
технологии
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. ЦБ РФ считает необходимым проработать вопрос допуска иностранных цифровых финансовых активов (ЦФА) к обращению на российском рынке, говорится в докладе регулятора для общественных консультаций."Детальный порядок введения в оборот на российском рынке иностранных ЦФА не регламентирован. Для развития данного сегмента рынка ЦФА необходимо установить механизм взаимодействия российских операторов обмена ЦФА с иностранными операторами ЦФА и порядок допуска иностранных ЦФА к обращению на российском рынке", - сказано в документе.Реализация такой инициативы позволит российским инвесторам совершать операции с иностранными цифровыми активами, которые будут отвечать установленным критериям качества, например, наличие эмитента, обеспечения и так далее. При этом предполагается, что соответствующие критерии в отношении таких цифровых активов, а также порядок их допуска на российский рынок будут устанавливаться Банком России.
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экономика, технологии, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Технологии, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
15:55 07.11.2022
 
ЦБ призвал проработать вопрос допуска иностранных ЦФА к обращению в России

ЦБ призвал проработать вопрос допуска в Россию иностранных цифровых финансовых активов

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. ЦБ РФ считает необходимым проработать вопрос допуска иностранных цифровых финансовых активов (ЦФА) к обращению на российском рынке, говорится в докладе регулятора для общественных консультаций.
"Детальный порядок введения в оборот на российском рынке иностранных ЦФА не регламентирован. Для развития данного сегмента рынка ЦФА необходимо установить механизм взаимодействия российских операторов обмена ЦФА с иностранными операторами ЦФА и порядок допуска иностранных ЦФА к обращению на российском рынке", - сказано в документе.
Реализация такой инициативы позволит российским инвесторам совершать операции с иностранными цифровыми активами, которые будут отвечать установленным критериям качества, например, наличие эмитента, обеспечения и так далее. При этом предполагается, что соответствующие критерии в отношении таких цифровых активов, а также порядок их допуска на российский рынок будут устанавливаться Банком России.
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