https://ria.ru/20221107/tsentr-1829796745.html

Центр соцподдержки участников СВО и членов их семей создадут на Смоленщине

Центр соцподдержки участников СВО и членов их семей создадут на Смоленщине - РИА Новости, 07.11.2022

Центр соцподдержки участников СВО и членов их семей создадут на Смоленщине

Власти Смоленской области создадут работающий на постоянной основе Центр поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, сообщил глава... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T20:05

2022-11-07T20:05

2022-11-07T20:05

смоленская область

смоленская область

алексей островский

общество

частичная мобилизация в россии

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СМОЛЕНСК, 7 ноя – РИА Новости. Власти Смоленской области создадут работающий на постоянной основе Центр поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, сообщил глава региона Алексей Островский.По его словам, на сегодняшний день в области уже действует Центр поддержки семей мобилизованных, который очень востребован. Однако такая работа должна строиться не разово, а системно для решения социальных, медицинских и других вопросов."В этой связи мною принято решение о создании учреждения, которое на профессиональной основе будет заниматься решением всех обозначенных проблем в течение того периода, который будет необходим для оказания помощи семьям военнослужащих, мобилизованных, и тем, кто будет возвращаться после несения службы в новых регионах и местах военных действий. Его сотрудниками станут в том числе опытные специалисты профильных департаментов", – сказал Островский, слова которого цитирует пресс-служба областной администрации.Губернатор отметил, что будет лично курировать работу создаваемого Центра, ставить перед его руководством задачи и спрашивать с него в регулярном режиме за их выполнение.По поручению Островского работа Центра будет вестись с каждым обратившимся индивидуально и с учетом того, что ряд вопросов, таких как, например, как лечение или реабилитация потребует продолжительного времени.

https://ria.ru/20220905/karera-1814458711.html

смоленская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

смоленская область, алексей островский, общество, частичная мобилизация в россии