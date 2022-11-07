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Центр соцподдержки участников СВО и членов их семей создадут на Смоленщине - РИА Новости, 07.11.2022
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Смоленская область
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Центр соцподдержки участников СВО и членов их семей создадут на Смоленщине
Центр соцподдержки участников СВО и членов их семей создадут на Смоленщине - РИА Новости, 07.11.2022
Центр соцподдержки участников СВО и членов их семей создадут на Смоленщине
Власти Смоленской области создадут работающий на постоянной основе Центр поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, сообщил глава... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T20:05
2022-11-07T20:05
смоленская область
смоленская область
алексей островский
общество
частичная мобилизация в россии
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СМОЛЕНСК, 7 ноя – РИА Новости. Власти Смоленской области создадут работающий на постоянной основе Центр поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, сообщил глава региона Алексей Островский.По его словам, на сегодняшний день в области уже действует Центр поддержки семей мобилизованных, который очень востребован. Однако такая работа должна строиться не разово, а системно для решения социальных, медицинских и других вопросов."В этой связи мною принято решение о создании учреждения, которое на профессиональной основе будет заниматься решением всех обозначенных проблем в течение того периода, который будет необходим для оказания помощи семьям военнослужащих, мобилизованных, и тем, кто будет возвращаться после несения службы в новых регионах и местах военных действий. Его сотрудниками станут в том числе опытные специалисты профильных департаментов", – сказал Островский, слова которого цитирует пресс-служба областной администрации.Губернатор отметил, что будет лично курировать работу создаваемого Центра, ставить перед его руководством задачи и спрашивать с него в регулярном режиме за их выполнение.По поручению Островского работа Центра будет вестись с каждым обратившимся индивидуально и с учетом того, что ряд вопросов, таких как, например, как лечение или реабилитация потребует продолжительного времени.
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смоленская область, алексей островский, общество, частичная мобилизация в россии
Смоленская область, Смоленская область, Алексей Островский, Общество, Частичная мобилизация в России
20:05 07.11.2022
 

Центр соцподдержки участников СВО и членов их семей создадут на Смоленщине

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкМобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке
Мобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Мобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке
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СМОЛЕНСК, 7 ноя – РИА Новости. Власти Смоленской области создадут работающий на постоянной основе Центр поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, сообщил глава региона Алексей Островский.
По его словам, на сегодняшний день в области уже действует Центр поддержки семей мобилизованных, который очень востребован. Однако такая работа должна строиться не разово, а системно для решения социальных, медицинских и других вопросов.
"В этой связи мною принято решение о создании учреждения, которое на профессиональной основе будет заниматься решением всех обозначенных проблем в течение того периода, который будет необходим для оказания помощи семьям военнослужащих, мобилизованных, и тем, кто будет возвращаться после несения службы в новых регионах и местах военных действий. Его сотрудниками станут в том числе опытные специалисты профильных департаментов", – сказал Островский, слова которого цитирует пресс-служба областной администрации.
Губернатор отметил, что будет лично курировать работу создаваемого Центра, ставить перед его руководством задачи и спрашивать с него в регулярном режиме за их выполнение.
По поручению Островского работа Центра будет вестись с каждым обратившимся индивидуально и с учетом того, что ряд вопросов, таких как, например, как лечение или реабилитация потребует продолжительного времени.
Губернатор Смоленской области Алексей Островский
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Смоленская областьСмоленская областьАлексей ОстровскийОбществоЧастичная мобилизация в России
 
 
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