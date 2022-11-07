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В Одесской области Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221107/trevoga-1829595837.html
В Одесской области Украины объявили воздушную тревогу
В Одесской области Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.11.2022
В Одесской области Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Одесской области, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры Украины. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T11:13
2022-11-07T11:32
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
украина
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской области, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры Украины.Ранее утром воздушная тревога была объявлена в трех областях страны - Полтавской, Харьковской и Днепропетровской.Онлайн-карта воздушных тревог минцифры отмечена красным в Одесской области. В сообщении говорится, что "тревога озвучена в 11.15".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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в мире, одесская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Украина
11:13 07.11.2022 (обновлено: 11:32 07.11.2022)
 
В Одесской области Украины объявили воздушную тревогу

Власти Одесской области Украины сообщили о воздушной тревоге

© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott BiВид на Одесский порт
Вид на Одесский порт - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott Bi
Вид на Одесский порт. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской области, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры Украины.
Ранее утром воздушная тревога была объявлена в трех областях страны - Полтавской, Харьковской и Днепропетровской.
Онлайн-карта воздушных тревог минцифры отмечена красным в Одесской области. В сообщении говорится, что "тревога озвучена в 11.15".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Отключения электроэнергии в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
08:20
В семи областях Украины начались плановые отключения света
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдесская областьУкраина
 
 
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