https://ria.ru/20221107/trevoga-1829595837.html
В Одесской области Украины объявили воздушную тревогу
В Одесской области Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.11.2022
В Одесской области Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Одесской области, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры Украины. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T11:13
2022-11-07T11:13
2022-11-07T11:32
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской области, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры Украины.Ранее утром воздушная тревога была объявлена в трех областях страны - Полтавской, Харьковской и Днепропетровской.Онлайн-карта воздушных тревог минцифры отмечена красным в Одесской области. В сообщении говорится, что "тревога озвучена в 11.15".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221107/ukraina-1829560883.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, одесская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Украина
11:13 07.11.2022 (обновлено: 11:32 07.11.2022)
В Одесской области Украины объявили воздушную тревогу
Власти Одесской области Украины сообщили о воздушной тревоге