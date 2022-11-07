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В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221107/trevoga-1829553201.html
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.11.2022
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T05:10
2022-11-07T07:38
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
украина
черкасская область
киев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны.Тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области.Российские войска с 10 октября наносят удары высокоточным оружием большой дальности по оборонным предприятиям, системам военного управления и связи по всей Украине, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.Владимир Путин назвал это ответом на теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России, устроенные киевскими властями. Президент отметил, что Москва будет жестко реагировать на любые попытки совершить диверсии на территории страны.Воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Уже 1 ноября на сайте Владимира Зеленского появилась информация о повреждении 40 процентов энергетической инфраструктуры Украины.
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украина
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владимир зеленский, украина, черкасская область, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Украина, Черкасская область, Киев, Вооруженные силы РФ
05:10 07.11.2022 (обновлено: 07:38 07.11.2022)
 
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях Украины объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военнослужащие ведут огонь из зенитной установки
Украинские военнослужащие ведут огонь из зенитной установки - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военнослужащие ведут огонь из зенитной установки. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны.
Тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Российские войска с 10 октября наносят удары высокоточным оружием большой дальности по оборонным предприятиям, системам военного управления и связи по всей Украине, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
Владимир Путин назвал это ответом на теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России, устроенные киевскими властями. Президент отметил, что Москва будет жестко реагировать на любые попытки совершить диверсии на территории страны.
Воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Уже 1 ноября на сайте Владимира Зеленского появилась информация о повреждении 40 процентов энергетической инфраструктуры Украины.
Панорама Харькова, Украина - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
Вчера, 01:30Специальная военная операция на Украине
На Украине объявили воздушную тревогу в четырех областях, сообщили СМИ
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийУкраинаЧеркасская областьКиевВооруженные силы РФ
 
 
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