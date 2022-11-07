https://ria.ru/20221107/trevoga-1829553201.html
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.11.2022
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T05:10
2022-11-07T05:10
2022-11-07T07:38
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
украина
черкасская область
киев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны.Тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области.Российские войска с 10 октября наносят удары высокоточным оружием большой дальности по оборонным предприятиям, системам военного управления и связи по всей Украине, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.Владимир Путин назвал это ответом на теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России, устроенные киевскими властями. Президент отметил, что Москва будет жестко реагировать на любые попытки совершить диверсии на территории страны.Воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Уже 1 ноября на сайте Владимира Зеленского появилась информация о повреждении 40 процентов энергетической инфраструктуры Украины.
https://ria.ru/20221106/svo-1829419647.html
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владимир зеленский, украина, черкасская область, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Украина, Черкасская область, Киев, Вооруженные силы РФ
05:10 07.11.2022 (обновлено: 07:38 07.11.2022)
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях Украины объявили воздушную тревогу