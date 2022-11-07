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Минтранс Подмосковья сообщил о готовности общественного транспорта к зиме - РИА Новости, 07.11.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221107/transport-1829633259.html
Минтранс Подмосковья сообщил о готовности общественного транспорта к зиме
Минтранс Подмосковья сообщил о готовности общественного транспорта к зиме - РИА Новости, 07.11.2022
Минтранс Подмосковья сообщил о готовности общественного транспорта к зиме
Более 11 тысяч единиц транспорта Московской области готовы к зимнему периоду 2022-2023 года, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минтранса. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T12:37
2022-11-07T12:37
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Более 11 тысяч единиц транспорта Московской области готовы к зимнему периоду 2022-2023 года, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минтранса.Согласно стандарту транспортного обслуживания, в наземном транспорте температура воздуха в салоне должна быть не менее +12 градусов при среднесуточной температуре ниже 5 градусов. Всего в Московской области проверку прошло более 10,5 тысяч автобусов и около 600 электропоездов.Она добавила, что в электропоездах специалисты оценили внешнее состояние составов и проверили функционирование систем управления поездом, торможения и климат-контроля. Кроме того, была проведена проверка сигнальных ламп, прожекторов, буферных фонарей, систем освещения салонов и тамбуров.
https://ria.ru/20221011/transport-1823215365.html
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московская область (подмосковье), общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Общество
12:37 07.11.2022
 

Минтранс Подмосковья сообщил о готовности общественного транспорта к зиме

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкСалон электропоезда
Салон электропоезда - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Салон электропоезда. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Более 11 тысяч единиц транспорта Московской области готовы к зимнему периоду 2022-2023 года, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минтранса.
Согласно стандарту транспортного обслуживания, в наземном транспорте температура воздуха в салоне должна быть не менее +12 градусов при среднесуточной температуре ниже 5 градусов. Всего в Московской области проверку прошло более 10,5 тысяч автобусов и около 600 электропоездов.
"Подвижной состав перевозчиков прошел сезонное техническое обслуживание. В поездах и автобусах перевели на зимний режим вентиляционные и климатические установки, подготовлены к зиме механизмы дверей", - приводятся слова начальника управления регионального административно-транспортного контроля Минтранса Подмосковья Евгении Каретниковой.
Она добавила, что в электропоездах специалисты оценили внешнее состояние составов и проверили функционирование систем управления поездом, торможения и климат-контроля. Кроме того, была проведена проверка сигнальных ламп, прожекторов, буферных фонарей, систем освещения салонов и тамбуров.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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