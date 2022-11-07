https://ria.ru/20221107/transport-1829633259.html

Минтранс Подмосковья сообщил о готовности общественного транспорта к зиме

Минтранс Подмосковья сообщил о готовности общественного транспорта к зиме - РИА Новости, 07.11.2022

Минтранс Подмосковья сообщил о готовности общественного транспорта к зиме

Более 11 тысяч единиц транспорта Московской области готовы к зимнему периоду 2022-2023 года, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минтранса. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T12:37

2022-11-07T12:37

2022-11-07T12:37

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Более 11 тысяч единиц транспорта Московской области готовы к зимнему периоду 2022-2023 года, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минтранса.Согласно стандарту транспортного обслуживания, в наземном транспорте температура воздуха в салоне должна быть не менее +12 градусов при среднесуточной температуре ниже 5 градусов. Всего в Московской области проверку прошло более 10,5 тысяч автобусов и около 600 электропоездов.Она добавила, что в электропоездах специалисты оценили внешнее состояние составов и проверили функционирование систем управления поездом, торможения и климат-контроля. Кроме того, была проведена проверка сигнальных ламп, прожекторов, буферных фонарей, систем освещения салонов и тамбуров.

https://ria.ru/20221011/transport-1823215365.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), общество