Минтранс Подмосковья сообщил о готовности общественного транспорта к зиме
Салон электропоезда. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Более 11 тысяч единиц транспорта Московской области готовы к зимнему периоду 2022-2023 года, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минтранса.
Согласно стандарту транспортного обслуживания, в наземном транспорте температура воздуха в салоне должна быть не менее +12 градусов при среднесуточной температуре ниже 5 градусов. Всего в Московской области проверку прошло более 10,5 тысяч автобусов и около 600 электропоездов.
"Подвижной состав перевозчиков прошел сезонное техническое обслуживание. В поездах и автобусах перевели на зимний режим вентиляционные и климатические установки, подготовлены к зиме механизмы дверей", - приводятся слова начальника управления регионального административно-транспортного контроля Минтранса Подмосковья Евгении Каретниковой.
Она добавила, что в электропоездах специалисты оценили внешнее состояние составов и проверили функционирование систем управления поездом, торможения и климат-контроля. Кроме того, была проведена проверка сигнальных ламп, прожекторов, буферных фонарей, систем освещения салонов и тамбуров.