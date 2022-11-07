https://ria.ru/20221107/terrorizm-1829634238.html

В России признали террористическими три украинские организации

В России признали террористическими три украинские организации - РИА Новости, 07.11.2022

В России признали террористическими три украинские организации

Росфинмониторинг внес в перечень террористических украинские организации "СИЧ С-14"*, "Добровольчий Рух"* и "Черный комитет"*, следует из базы ведомства. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T12:39

2022-11-07T12:39

2022-11-07T18:58

специальная военная операция на украине

россия

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

безопасность

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Росфинмониторинг внес в перечень террористических украинские организации "СИЧ С-14"*, "Добровольчий Рух"* и "Черный комитет"*, следует из базы ведомства."Общественная организация СИЧ-С14* (ГО С14; Громадська органiзацiя СIЧ-C14*; Основа Майбутнього*; Слава и Честь*); националистическое объединение добровольческое движение организации украинских националистов (Добровольчий Рух Организацii украiнських националiстiв*); националистическая группировка "Черный комитет"* (Чорний Комiтет*)", - значится в базе Росфинмониторинга.* Запрещенные в России террористические организации

https://ria.ru/20221102/diversanty-1828686819.html

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), безопасность, украина, ситуация в днр и лнр