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В России признали террористическими три украинские организации - РИА Новости, 07.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221107/terrorizm-1829634238.html
В России признали террористическими три украинские организации
В России признали террористическими три украинские организации - РИА Новости, 07.11.2022
В России признали террористическими три украинские организации
Росфинмониторинг внес в перечень террористических украинские организации "СИЧ С-14"*, "Добровольчий Рух"* и "Черный комитет"*, следует из базы ведомства. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T12:39
2022-11-07T18:58
специальная военная операция на украине
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
безопасность
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Росфинмониторинг внес в перечень террористических украинские организации "СИЧ С-14"*, "Добровольчий Рух"* и "Черный комитет"*, следует из базы ведомства."Общественная организация СИЧ-С14* (ГО С14; Громадська органiзацiя СIЧ-C14*; Основа Майбутнього*; Слава и Честь*); националистическое объединение добровольческое движение организации украинских националистов (Добровольчий Рух Организацii украiнських националiстiв*); националистическая группировка "Черный комитет"* (Чорний Комiтет*)", - значится в базе Росфинмониторинга.* Запрещенные в России террористические организации
https://ria.ru/20221102/diversanty-1828686819.html
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россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), безопасность, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Безопасность, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:39 07.11.2022 (обновлено: 18:58 07.11.2022)
 
В России признали террористическими три украинские организации

Организации "С-14", "Добровольчий рух" и "Черный комитет" признали террористическими

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Молоток судьи. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Росфинмониторинг внес в перечень террористических украинские организации "СИЧ С-14"*, "Добровольчий Рух"* и "Черный комитет"*, следует из базы ведомства.
"Общественная организация СИЧ-С14* (ГО С14; Громадська органiзацiя СIЧ-C14*; Основа Майбутнього*; Слава и Честь*); националистическое объединение добровольческое движение организации украинских националистов (Добровольчий Рух Организацii украiнських националiстiв*); националистическая группировка "Черный комитет"* (Чорний Комiтет*)", - значится в базе Росфинмониторинга.
* Запрещенные в России террористические организации
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 15:17Специальная военная операция на Украине
Медведев назвал арестованных в Уфе за диверсию студентов уродами
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)БезопасностьУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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