https://ria.ru/20221107/terrorizm-1829634238.html
В России признали террористическими три украинские организации
В России признали террористическими три украинские организации - РИА Новости, 07.11.2022
В России признали террористическими три украинские организации
Росфинмониторинг внес в перечень террористических украинские организации "СИЧ С-14"*, "Добровольчий Рух"* и "Черный комитет"*, следует из базы ведомства. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T12:39
2022-11-07T12:39
2022-11-07T18:58
специальная военная операция на украине
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
безопасность
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Росфинмониторинг внес в перечень террористических украинские организации "СИЧ С-14"*, "Добровольчий Рух"* и "Черный комитет"*, следует из базы ведомства."Общественная организация СИЧ-С14* (ГО С14; Громадська органiзацiя СIЧ-C14*; Основа Майбутнього*; Слава и Честь*); националистическое объединение добровольческое движение организации украинских националистов (Добровольчий Рух Организацii украiнських националiстiв*); националистическая группировка "Черный комитет"* (Чорний Комiтет*)", - значится в базе Росфинмониторинга.* Запрещенные в России террористические организации
https://ria.ru/20221102/diversanty-1828686819.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), безопасность, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Безопасность, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:39 07.11.2022 (обновлено: 18:58 07.11.2022)
В России признали террористическими три украинские организации
Организации "С-14", "Добровольчий рух" и "Черный комитет" признали террористическими