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Суд оставил под стражей третьего обвиняемого в теракте на Крымском мосту - РИА Новости, 07.11.2022
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Суд оставил под стражей третьего обвиняемого в теракте на Крымском мосту
Суд оставил под стражей третьего обвиняемого в теракте на Крымском мосту - РИА Новости, 07.11.2022
Суд оставил под стражей третьего обвиняемого в теракте на Крымском мосту
Мосгорсуд в понедельник оставил под стражей Олега Антипова, обвиняемого по делу о теракте на Крымском мосту, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T13:48
2022-11-07T13:48
происшествия
москва
россия
симферополь
московский городской суд
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство обороны украины
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник оставил под стражей Олега Антипова, обвиняемого по делу о теракте на Крымском мосту, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановление Басманного суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.Неделю назад аналогичное решение суд принял в отношении Дмитрия Тяжелых и Александра Былина.Басманный суд столицы в середине октября арестовал в рамках данного дела трёх человек – Олега Антипова, Александра Былина и Дмитрия Тяжелых. Им предъявлено обвинение в совершении теракта группой лиц, статья УК РФ подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Первые пять фигурантов были арестованы в тех же числах в Симферополе.На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля - в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам.ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов.
https://ria.ru/20221106/most-1829474633.html
https://ria.ru/20221026/svo-1826802119.html
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происшествия, москва, россия, симферополь, московский городской суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны украины, чп на крымском мосту
Происшествия, Москва, Россия, Симферополь, Московский городской суд, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство обороны Украины, ЧП на Крымском мосту
13:48 07.11.2022
 
Суд оставил под стражей третьего обвиняемого в теракте на Крымском мосту

Суд оставил под стражей Олега Антипова, обвиняемого по делу о теракте на Крымском мосту

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкМужчина смотрит на Крымский мост
Мужчина смотрит на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Мужчина смотрит на Крымский мост. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник оставил под стражей Олега Антипова, обвиняемого по делу о теракте на Крымском мосту, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановление Басманного суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.
Неделю назад аналогичное решение суд принял в отношении Дмитрия Тяжелых и Александра Былина.
Басманный суд столицы в середине октября арестовал в рамках данного дела трёх человек – Олега Антипова, Александра Былина и Дмитрия Тяжелых. Им предъявлено обвинение в совершении теракта группой лиц, статья УК РФ подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Первые пять фигурантов были арестованы в тех же числах в Симферополе.
Восстановительные работы на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
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Хуснуллин рассказал о работах на Крымском мосту
На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля - в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам.
ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов.
Восторг дикий – бывший пленный из ДНР о реакции надзирателя ВСУ на подрыв Крымского моста - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 05:43Специальная военная операция на Украине
Очевидец раскрыл реакцию украинского надзирателя на взрыв на Крымском мосту
 
ПроисшествияМоскваРоссияСимферопольМосковский городской судФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Министерство обороны УкраиныЧП на Крымском мосту
 
 
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