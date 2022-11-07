https://ria.ru/20221107/terakt-1829655947.html
Суд оставил под стражей третьего обвиняемого в теракте на Крымском мосту
Суд оставил под стражей третьего обвиняемого в теракте на Крымском мосту - РИА Новости, 07.11.2022
Суд оставил под стражей третьего обвиняемого в теракте на Крымском мосту
Мосгорсуд в понедельник оставил под стражей Олега Антипова, обвиняемого по делу о теракте на Крымском мосту, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T13:48
2022-11-07T13:48
2022-11-07T13:48
происшествия
москва
россия
симферополь
московский городской суд
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство обороны украины
чп на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826889816_0:201:3071:1928_1920x0_80_0_0_403590b1ab93dbe1ec6146c0af031f70.jpg
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник оставил под стражей Олега Антипова, обвиняемого по делу о теракте на Крымском мосту, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановление Басманного суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.Неделю назад аналогичное решение суд принял в отношении Дмитрия Тяжелых и Александра Былина.Басманный суд столицы в середине октября арестовал в рамках данного дела трёх человек – Олега Антипова, Александра Былина и Дмитрия Тяжелых. Им предъявлено обвинение в совершении теракта группой лиц, статья УК РФ подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Первые пять фигурантов были арестованы в тех же числах в Симферополе.На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля - в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам.ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов.
https://ria.ru/20221106/most-1829474633.html
https://ria.ru/20221026/svo-1826802119.html
москва
россия
симферополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826889816_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d58642893dfdb5308da3c706aa44507b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, симферополь, московский городской суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны украины, чп на крымском мосту
Происшествия, Москва, Россия, Симферополь, Московский городской суд, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство обороны Украины, ЧП на Крымском мосту
Суд оставил под стражей третьего обвиняемого в теракте на Крымском мосту
Суд оставил под стражей Олега Антипова, обвиняемого по делу о теракте на Крымском мосту