https://ria.ru/20221107/terakt-1829655947.html

Суд оставил под стражей третьего обвиняемого в теракте на Крымском мосту

Суд оставил под стражей третьего обвиняемого в теракте на Крымском мосту - РИА Новости, 07.11.2022

Суд оставил под стражей третьего обвиняемого в теракте на Крымском мосту

Мосгорсуд в понедельник оставил под стражей Олега Антипова, обвиняемого по делу о теракте на Крымском мосту, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T13:48

2022-11-07T13:48

2022-11-07T13:48

происшествия

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россия

симферополь

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чп на крымском мосту

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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник оставил под стражей Олега Антипова, обвиняемого по делу о теракте на Крымском мосту, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановление Басманного суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.Неделю назад аналогичное решение суд принял в отношении Дмитрия Тяжелых и Александра Былина.Басманный суд столицы в середине октября арестовал в рамках данного дела трёх человек – Олега Антипова, Александра Былина и Дмитрия Тяжелых. Им предъявлено обвинение в совершении теракта группой лиц, статья УК РФ подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Первые пять фигурантов были арестованы в тех же числах в Симферополе.На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля - в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам.ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов.

https://ria.ru/20221106/most-1829474633.html

https://ria.ru/20221026/svo-1826802119.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, россия, симферополь, московский городской суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны украины, чп на крымском мосту