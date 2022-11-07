https://ria.ru/20221107/tayvan-1829694991.html

ВС Тайваня зафиксировали приближение китайских самолетов и кораблей

ВС Тайваня зафиксировали приближение китайских самолетов и кораблей - РИА Новости, 07.11.2022

ВС Тайваня зафиксировали приближение китайских самолетов и кораблей

Вооруженные силы Тайваня в понедельник зафиксировали приближение к острову 63 самолетов и четырех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T15:47

2022-11-07T15:47

2022-11-07T15:47

в мире

тайвань

китай

народно-освободительная армия китая

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783731225_0:118:2250:1384_1920x0_80_0_0_d6df98644fc9a428cf42101014fa7aa0.jpg

ПЕКИН, 7 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня в понедельник зафиксировали приближение к острову 63 самолетов и четырех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из ежедневной сводки тайваньского оборонного ведомства."По состоянию на 17.00 (12.00 по мск) 7 ноября, вооруженные силы Тайваня зафиксировали деятельность 63 самолетов и четырех кораблей Народно-освободительной армии Китая в морском и воздушном пространстве рядом с Тайванем", - говорится в сообщении.Отмечается, что 31 самолет пересек так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива, в том числе два истребителя J-11, два J-10, двадцать четыре J-16, два противолодочных самолета Y-8, один самолет ДРЛО KJ-500.По заявлению ведомства, Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, выпустил радиопредупреждения, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20221104/plan-1829292435.html

https://ria.ru/20221028/tayvan-1827432245.html

тайвань

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, тайвань, китай, народно-освободительная армия китая