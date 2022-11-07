https://ria.ru/20221107/tayvan-1829694991.html
ВС Тайваня зафиксировали приближение китайских самолетов и кораблей
ВС Тайваня зафиксировали приближение китайских самолетов и кораблей - РИА Новости, 07.11.2022
ВС Тайваня зафиксировали приближение китайских самолетов и кораблей
Вооруженные силы Тайваня в понедельник зафиксировали приближение к острову 63 самолетов и четырех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T15:47
2022-11-07T15:47
2022-11-07T15:47
в мире
тайвань
китай
народно-освободительная армия китая
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ПЕКИН, 7 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня в понедельник зафиксировали приближение к острову 63 самолетов и четырех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из ежедневной сводки тайваньского оборонного ведомства."По состоянию на 17.00 (12.00 по мск) 7 ноября, вооруженные силы Тайваня зафиксировали деятельность 63 самолетов и четырех кораблей Народно-освободительной армии Китая в морском и воздушном пространстве рядом с Тайванем", - говорится в сообщении.Отмечается, что 31 самолет пересек так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива, в том числе два истребителя J-11, два J-10, двадцать четыре J-16, два противолодочных самолета Y-8, один самолет ДРЛО KJ-500.По заявлению ведомства, Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, выпустил радиопредупреждения, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20221104/plan-1829292435.html
https://ria.ru/20221028/tayvan-1827432245.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тайвань, китай, народно-освободительная армия китая
В мире, Тайвань, Китай, Народно-освободительная армия Китая
ВС Тайваня зафиксировали приближение китайских самолетов и кораблей
Минобороны Тайваня заявило, что КНР направила 63 самолета и четыре корабля к острову
ПЕКИН, 7 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня в понедельник зафиксировали приближение к острову 63 самолетов и четырех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из ежедневной сводки тайваньского оборонного ведомства.
"По состоянию на 17.00 (12.00 по мск) 7 ноября, вооруженные силы Тайваня зафиксировали деятельность 63 самолетов и четырех кораблей Народно-освободительной армии Китая
в морском и воздушном пространстве рядом с Тайванем", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 31 самолет пересек так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива, в том числе два истребителя J-11, два J-10, двадцать четыре J-16, два противолодочных самолета Y-8, один самолет ДРЛО KJ-500.
По заявлению ведомства, Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, выпустил радиопредупреждения, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси
. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.