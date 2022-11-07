https://ria.ru/20221107/taksi-1829553841.html

Российские разработчики начали сертификацию летающего такси

Российские разработчики начали сертификацию летающего такси - РИА Новости, 07.11.2022

Российские разработчики начали сертификацию летающего такси

Российские разработчики беспилотного аэротакси Hover приступили к сертификации своей разработки как гражданского воздушного судна; планируется, что первые... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T05:39

2022-11-07T05:39

2022-11-07T05:39

технологии

московский авиационный институт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155762/92/1557629266_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ee6c7bb8caaa120d341ddb49e657bf76.jpg

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российские разработчики беспилотного аэротакси Hover приступили к сертификации своей разработки как гражданского воздушного судна; планируется, что первые коммерческие полеты начнутся в 2025 году, сообщил РИА Новости генеральный директор стартапа Hover Александр Атаманов.Он также отметил, что компания работает над новой версией воздушного транспорта с улучшенными параметрами безопасности полетов.Компания разрабатывает дрон с 2019 года. Двухместный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой способен подниматься на высоту до 150 метров и разгоняться до скорости 200 километров в час. Заряда батареи хватает на 40 минут.

https://ria.ru/20210909/taksi-1749285491.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, московский авиационный институт