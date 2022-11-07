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Российские разработчики начали сертификацию летающего такси - РИА Новости, 07.11.2022
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Российские разработчики начали сертификацию летающего такси
Российские разработчики начали сертификацию летающего такси - РИА Новости, 07.11.2022
Российские разработчики начали сертификацию летающего такси
Российские разработчики беспилотного аэротакси Hover приступили к сертификации своей разработки как гражданского воздушного судна; планируется, что первые... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T05:39
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технологии
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российские разработчики беспилотного аэротакси Hover приступили к сертификации своей разработки как гражданского воздушного судна; планируется, что первые коммерческие полеты начнутся в 2025 году, сообщил РИА Новости генеральный директор стартапа Hover Александр Атаманов.Он также отметил, что компания работает над новой версией воздушного транспорта с улучшенными параметрами безопасности полетов.Компания разрабатывает дрон с 2019 года. Двухместный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой способен подниматься на высоту до 150 метров и разгоняться до скорости 200 километров в час. Заряда батареи хватает на 40 минут.
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технологии, московский авиационный институт
Технологии, Московский авиационный институт
05:39 07.11.2022
 
Российские разработчики начали сертификацию летающего такси

Российские разработчики беспилотного аэротакси Hover начали сертификацию своего проекта

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанкТестирование беспилотного автомобиля
Тестирование беспилотного автомобиля - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Тестирование беспилотного автомобиля . Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российские разработчики беспилотного аэротакси Hover приступили к сертификации своей разработки как гражданского воздушного судна; планируется, что первые коммерческие полеты начнутся в 2025 году, сообщил РИА Новости генеральный директор стартапа Hover Александр Атаманов.
"Совместно со специалистами Московского авиационного института в настоящее время мы работаем над сертификацией нашей разработки как гражданского воздушного судна: готовим необходимые для ее успешного прохождения документы. Процесс сертификации не быстрый. Однако мы, как и прежде, уверены, что к 2025 году наше аэротакси станет доступным для коммерческого использования", - рассказал Атаманов в кулуарах "Национальной технологической революции 20.35".
Он также отметил, что компания работает над новой версией воздушного транспорта с улучшенными параметрами безопасности полетов.
Компания разрабатывает дрон с 2019 года. Двухместный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой способен подниматься на высоту до 150 метров и разгоняться до скорости 200 километров в час. Заряда батареи хватает на 40 минут.
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