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Семь московских судов эвакуировали из-за угрозы минирования - РИА Новости, 07.11.2022
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Семь московских судов эвакуировали из-за угрозы минирования
Семь московских судов эвакуировали из-за угрозы минирования - РИА Новости, 07.11.2022
Семь московских судов эвакуировали из-за угрозы минирования
Сотрудники и посетители семи столичных районных судов эвакуированы из-за угрозы "минирования", сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T12:47
2022-11-07T12:47
происшествия
россия
москва
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Сотрудники и посетители семи столичных районных судов эвакуированы из-за угрозы "минирования", сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда."Эвакуированы Басманный, Чертановский, Перовский, Коптевский, Пресненский, Головиный и Симоновский районные суды Москвы", - рассказал собеседник агентства.Волна сообщений о "минировании" в разных городах России продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
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происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
12:47 07.11.2022
 
Семь московских судов эвакуировали из-за угрозы минирования

Сотрудников и посетителей семи столичных судов эвакуировали из-за угрозы минирования

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкБасманный суд
Басманный суд - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Басманный суд. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Сотрудники и посетители семи столичных районных судов эвакуированы из-за угрозы "минирования", сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
"Эвакуированы Басманный, Чертановский, Перовский, Коптевский, Пресненский, Головиный и Симоновский районные суды Москвы", - рассказал собеседник агентства.
Волна сообщений о "минировании" в разных городах России продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
Полицейские у здания суда - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 17:50
В Москве тринадцать судов эвакуировали из-за угрозы минирования
 
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