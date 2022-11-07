https://ria.ru/20221107/sud-1829636189.html
Семь московских судов эвакуировали из-за угрозы минирования
Семь московских судов эвакуировали из-за угрозы минирования - РИА Новости, 07.11.2022
Семь московских судов эвакуировали из-за угрозы минирования
Сотрудники и посетители семи столичных районных судов эвакуированы из-за угрозы "минирования", сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T12:47
2022-11-07T12:47
2022-11-07T12:47
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москва
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Сотрудники и посетители семи столичных районных судов эвакуированы из-за угрозы "минирования", сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда."Эвакуированы Басманный, Чертановский, Перовский, Коптевский, Пресненский, Головиный и Симоновский районные суды Москвы", - рассказал собеседник агентства.Волна сообщений о "минировании" в разных городах России продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
https://ria.ru/20221020/sud-1825457070.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
Семь московских судов эвакуировали из-за угрозы минирования
Сотрудников и посетителей семи столичных судов эвакуировали из-за угрозы минирования