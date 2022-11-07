https://ria.ru/20221107/sud-1829636189.html

Семь московских судов эвакуировали из-за угрозы минирования

Семь московских судов эвакуировали из-за угрозы минирования - РИА Новости, 07.11.2022

Семь московских судов эвакуировали из-за угрозы минирования

Сотрудники и посетители семи столичных районных судов эвакуированы из-за угрозы "минирования", сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T12:47

2022-11-07T12:47

2022-11-07T12:47

происшествия

россия

москва

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Сотрудники и посетители семи столичных районных судов эвакуированы из-за угрозы "минирования", сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда."Эвакуированы Басманный, Чертановский, Перовский, Коптевский, Пресненский, Головиный и Симоновский районные суды Москвы", - рассказал собеседник агентства.Волна сообщений о "минировании" в разных городах России продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20221020/sud-1825457070.html

россия

москва

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, москва