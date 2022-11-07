https://ria.ru/20221107/stambul-1829727089.html
Новые рейсы связали Россию и Турцию
Новые рейсы связали Россию и Турцию - РИА Новости, 07.11.2022
Новые рейсы связали Россию и Турцию
Авиарейсы в Стамбул возобновили из аэропорта Нижнего Новгорода, сообщила пресс-служба воздушной гавани. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T17:42
2022-11-07T17:42
2022-11-07T17:42
туризм
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стамбул
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 ноя - РИА Новости. Авиарейсы в Стамбул возобновили из аэропорта Нижнего Новгорода, сообщила пресс-служба воздушной гавани."Из международного аэропорта Нижнего Новгорода имени Чкалова (управляется УК "Аэропорты Регионов") авиакомпания Red Wings приступила к выполнению полетов в Стамбул. В ноябре прямые регулярные рейсы по маршруту Нижний Новгород- Стамбул и обратно будут выполняться по вторникам и субботам, а начиная с декабря – по четвергам и субботам", - говорится в сообщении.Отмечается, что это новый маршрут для перевозчика. В настоящее время Red Wings выполняет полеты из Нижнего Новгорода в Ереван, Екатеринбург, Самару и Челябинск в рамках регулярной полетной программы.Ранее прямые регулярные рейсы в Стамбул из Нижнего Новгорода осуществляла авиакомпания Nordwind.
https://ria.ru/20221106/stambul-1828997387.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Новые рейсы связали Россию и Турцию
Полеты в Стамбул возобновили из Нижнего Новгорода