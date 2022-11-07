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Новые рейсы связали Россию и Турцию - РИА Новости, 07.11.2022
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Туризм
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Новые рейсы связали Россию и Турцию
Новые рейсы связали Россию и Турцию - РИА Новости, 07.11.2022
Новые рейсы связали Россию и Турцию
Авиарейсы в Стамбул возобновили из аэропорта Нижнего Новгорода, сообщила пресс-служба воздушной гавани. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T17:42
2022-11-07T17:42
туризм
туризм
стамбул
нижний новгород
аэропорты регионов
red wings airlines
новости - туризм
туристы
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 ноя - РИА Новости. Авиарейсы в Стамбул возобновили из аэропорта Нижнего Новгорода, сообщила пресс-служба воздушной гавани."Из международного аэропорта Нижнего Новгорода имени Чкалова (управляется УК "Аэропорты Регионов") авиакомпания Red Wings приступила к выполнению полетов в Стамбул. В ноябре прямые регулярные рейсы по маршруту Нижний Новгород- Стамбул и обратно будут выполняться по вторникам и субботам, а начиная с декабря – по четвергам и субботам", - говорится в сообщении.Отмечается, что это новый маршрут для перевозчика. В настоящее время Red Wings выполняет полеты из Нижнего Новгорода в Ереван, Екатеринбург, Самару и Челябинск в рамках регулярной полетной программы.Ранее прямые регулярные рейсы в Стамбул из Нижнего Новгорода осуществляла авиакомпания Nordwind.
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туризм, стамбул, нижний новгород, аэропорты регионов, red wings airlines, новости - туризм, туристы, самолеты, авиакомпании, куда можно лететь
Туризм, Туризм, Стамбул, Нижний Новгород, Аэропорты регионов, Red Wings Airlines, Новости - Туризм, туристы, Самолеты, авиакомпании, куда можно лететь
17:42 07.11.2022
 
Новые рейсы связали Россию и Турцию

Полеты в Стамбул возобновили из Нижнего Новгорода

© РИА Новости / Сергей АстафьевСамолет в нижегородском аэропорту
Самолет в нижегородском аэропорту - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Сергей Астафьев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 ноя - РИА Новости. Авиарейсы в Стамбул возобновили из аэропорта Нижнего Новгорода, сообщила пресс-служба воздушной гавани.
"Из международного аэропорта Нижнего Новгорода имени Чкалова (управляется УК "Аэропорты Регионов") авиакомпания Red Wings приступила к выполнению полетов в Стамбул. В ноябре прямые регулярные рейсы по маршруту Нижний Новгород- Стамбул и обратно будут выполняться по вторникам и субботам, а начиная с декабря – по четвергам и субботам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это новый маршрут для перевозчика. В настоящее время Red Wings выполняет полеты из Нижнего Новгорода в Ереван, Екатеринбург, Самару и Челябинск в рамках регулярной полетной программы.
Ранее прямые регулярные рейсы в Стамбул из Нижнего Новгорода осуществляла авиакомпания Nordwind.
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