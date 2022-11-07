https://ria.ru/20221107/ssha-1829822110.html

США избегают обсуждения с Россией контуров украинского урегулирования

США избегают обсуждения с Россией контуров украинского урегулирования - РИА Новости, 07.11.2022

США избегают обсуждения с Россией контуров украинского урегулирования

США поддерживают диалог с Россией на темы, имеющие двустороннее значение, но избегают обсуждения контуров украинского урегулирования, сказал официальный... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T22:51

2022-11-07T22:51

2022-11-07T23:02

сша

россия

государственный департамент сша

в мире

украина

нед прайс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739888152_0:130:1176:792_1920x0_80_0_0_ea8659e2dee38ba389fa51894eb4610c.jpg

ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. США поддерживают диалог с Россией на темы, имеющие двустороннее значение, но избегают обсуждения контуров украинского урегулирования, сказал официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Есть достаточно возможностей для передачи посланий двустороннего значения России, и я подчеркиваю здесь слово "двусторонних", потому что мы не обсуждаем с русскими, как могут выглядеть... контуры мирного соглашения", - сказал он на брифинге.Прайс повторил, что США придерживаются принципа "ничто об Украине без Украины"."Мы обсуждаем вопросы, которые имеют большое значение для наших двусторонних отношений", - добавил он. В их число, по словам Прайса, входят темы заключенных, функционирования дипломатических представительств, а также "сигналы колоссальности издержек, которыми чревата эскалация или, не дай Бог, применение ядерного оружия".Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.После того, как президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале проведения специальной военной операции на Украине, Запад ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений и военной техники на сумму, исчисляемую миллиардами долларов. Россия в этой связи ранее направила странам НАТО ноту. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221107/zapad-1829734285.html

https://ria.ru/20221107/ssha-1829698167.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, государственный департамент сша, в мире, украина, нед прайс