22:51 07.11.2022 (обновлено: 23:02 07.11.2022)
США избегают обсуждения с Россией контуров украинского урегулирования
В Госдепе заявили, что избегают обсуждения с Россией контуров украинского урегулирования
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. США поддерживают диалог с Россией на темы, имеющие двустороннее значение, но избегают обсуждения контуров украинского урегулирования, сказал официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Есть достаточно возможностей для передачи посланий двустороннего значения России, и я подчеркиваю здесь слово "двусторонних", потому что мы не обсуждаем с русскими, как могут выглядеть... контуры мирного соглашения", - сказал он на брифинге.
Прайс повторил, что США придерживаются принципа "ничто об Украине без Украины".
"Мы обсуждаем вопросы, которые имеют большое значение для наших двусторонних отношений", - добавил он. В их число, по словам Прайса, входят темы заключенных, функционирования дипломатических представительств, а также "сигналы колоссальности издержек, которыми чревата эскалация или, не дай Бог, применение ядерного оружия".
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
После того, как президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале проведения специальной военной операции на Украине, Запад ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений и военной техники на сумму, исчисляемую миллиардами долларов. Россия в этой связи ранее направила странам НАТО ноту. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.