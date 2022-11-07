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Китайцы разгадали блеф США в отношении Украины - РИА Новости, 07.11.2022
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Китайцы разгадали блеф США в отношении Украины
Китайцы разгадали блеф США в отношении Украины - РИА Новости, 07.11.2022
Китайцы разгадали блеф США в отношении Украины
Читатели китайского издания "Гуаньча" посчитали, что "секретные переговоры" советника по национальной безопасности президента США Джейка Салливана с Кремлем, о... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T15:57
2022-11-07T15:57
в мире
джейк салливан
владимир путин
сша
россия
вашингтон (штат)
украина
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Читатели китайского издания "Гуаньча" посчитали, что "секретные переговоры" советника по национальной безопасности президента США Джейка Салливана с Кремлем, о которых сообщила Wall Street Journal, проводятся ради корыстных интересов Вашингтона, а не гуманных побуждений."Американские СМИ – машина для создания слухов. Они создают фальшивые новости, чтобы сбить с толку аудиторию", — написал Высокомерный70."Очевидно, что США не выдерживают давления и хотят прекратить конфликт ради собственных политически нужд. Но сказать об этом не могут, только и делают, что "предостерегают"", — прокомментировал EnjoyHo."Когда я в первый раз увидел эту новость, то подумал, что США наконец-то включили мозги. Этот международный гегемон — как мафиози. Россия больше не могла выносить этого и принялась драться с янки. Младшие братья, которые раньше не осмеливались и пискнуть, тоже начали подниматься один за другим. В мире слишком долго правили Штаты, пришла пора сменить руководство", — отметил Облачный вид."США смотрят на украинский конфликт как на электрическую печь. Они пытаются регулировать температуру в страхе, что огонь выйдет из-под контроля и обожжет их самих!" — иронизирует 106 направлений."Актер на грани увольнения…", — пошутил ltywj."Бросить Зеленского всегда было одним из возможных вариантов решения конфликта для правительства США", — подытожил Ва-ха-ха.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Глава государства подчеркнул, что конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20221107/inflyatsiya-1829667793.html
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сша
россия
вашингтон (штат)
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в мире, джейк салливан, владимир путин, сша, россия, вашингтон (штат), украина
В мире, Джейк Салливан, Владимир Путин, США, Россия, Вашингтон (штат), Украина
15:57 07.11.2022
 
Китайцы разгадали блеф США в отношении Украины

Читатели "Гуанча" посчитали мотивы США вести переговоры с Москвой лживыми

© AP Photo / Susan WalshПомощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Читатели китайского издания "Гуаньча" посчитали, что "секретные переговоры" советника по национальной безопасности президента США Джейка Салливана с Кремлем, о которых сообщила Wall Street Journal, проводятся ради корыстных интересов Вашингтона, а не гуманных побуждений.
"Американские СМИ – машина для создания слухов. Они создают фальшивые новости, чтобы сбить с толку аудиторию", — написал Высокомерный70.
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"Очевидно, что США не выдерживают давления и хотят прекратить конфликт ради собственных политически нужд. Но сказать об этом не могут, только и делают, что "предостерегают"", — прокомментировал EnjoyHo.
"Когда я в первый раз увидел эту новость, то подумал, что США наконец-то включили мозги. Этот международный гегемон — как мафиози. Россия больше не могла выносить этого и принялась драться с янки. Младшие братья, которые раньше не осмеливались и пискнуть, тоже начали подниматься один за другим. В мире слишком долго правили Штаты, пришла пора сменить руководство", — отметил Облачный вид.
"США смотрят на украинский конфликт как на электрическую печь. Они пытаются регулировать температуру в страхе, что огонь выйдет из-под контроля и обожжет их самих!" — иронизирует 106 направлений.
"Актер на грани увольнения…", — пошутил ltywj.

"В войнах, развязанных США после Второй мировой войны, помимо ядерных бомб, они применяли оружие массового поражения и даже химическое оружие — Agent Orange во Вьетнаме, тяжелые бомбы проникающего действия в Ираке, бомбы с обедненным ураном в Югославии. Америка — вот кто самый страшный и ужасный босс мафии в мире!" — написал Клен на облачной горе.

"Бросить Зеленского всегда было одним из возможных вариантов решения конфликта для правительства США", — подытожил Ва-ха-ха.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Глава государства подчеркнул, что конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность России.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
12:47
Россия остается открытой к переговорам с Украиной, заявил Песков
 
В миреДжейк СалливанВладимир ПутинСШАРоссияВашингтон (штат)Украина
 
 
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