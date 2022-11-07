https://ria.ru/20221107/ssha-1829577169.html

Кандидат в конгресс США рассказал, как выборы повлияют на помощь Киеву

Кандидат в конгресс США рассказал, как выборы повлияют на помощь Киеву - РИА Новости, 07.11.2022

Кандидат в конгресс США рассказал, как выборы повлияют на помощь Киеву

Конгресс США с высокой вероятностью сохранит двухпартийную поддержку Украины после предстоящих в ноябре промежуточных выборов, заявил РИА Новости кандидат в... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T09:54

2022-11-07T09:54

2022-11-07T09:55

джо байден

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Конгресс США с высокой вероятностью сохранит двухпартийную поддержку Украины после предстоящих в ноябре промежуточных выборов, заявил РИА Новости кандидат в конгрессмены от республиканцев Уэсли Холлман.Администрация президент США Джо Байдена выступает за то, чтобы продолжать поддерживать Украину в экономической и военной сферах, выделяя на это все новые и новые средства. Вашингтон выступает крупнейшим международным донором Киева - с января 2021 года объем одной лишь выделенной им военной помощи превысил 18,5 миллиардов долларов.Между тем, в последнее время в Штатах звучат опасения по поводу того, что, в случае победы республиканцев на промежуточных выборах, новый состав Конгресса может занять "более скептическую позицию относительно" поддержки Киева. В этой связи, как сообщал ранее телеканал NBC, законодатели намерены до января 2023 года одобрить выделение нового транша помощи Украине на сумму порядка 50 миллиардов долларов.Холлман на предстоящих выборах будет претендовать на место в Палате представителей США от 28-го округа штата Калифорния. Ветеран ВВС США с 27-летним стажем, он прежде работал в Пентагоне, где занимал должность эксперта по стратегическому планированию в Объединенном комитете начальников штабов. Он также выступал координатором по связям с ВВС в Палате представителей, сотрудничая с американскими законодателями над решением актуальных вопросов в сфере нацбезопасности.Комментируя перспективы урегулирования кризиса вокруг Украины, кандидат в конгрессмены выступил против возможных попыток США содействовать организации мирных переговоров между Киевом и Москвой. "Мы не должны, повторяю, пытаться вести какие-то сторонние переговоры, которые не будут пользоваться полной поддержкой Украины, а также включать ее руководство", - подчеркнул американский политик.После того, как президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале проведения специальной военной операции на Украине, Запад ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений и военной техники на сумму, исчисляемую миллиардами долларов. Россия в этой связи ранее направила странам НАТО ноту. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221107/ssha-1829574080.html

https://ria.ru/20221106/faktor-1829503198.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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