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Кандидат в конгресс США рассказал, как выборы повлияют на помощь Киеву - РИА Новости, 07.11.2022
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Кандидат в конгресс США рассказал, как выборы повлияют на помощь Киеву
Кандидат в конгресс США рассказал, как выборы повлияют на помощь Киеву - РИА Новости, 07.11.2022
Кандидат в конгресс США рассказал, как выборы повлияют на помощь Киеву
Конгресс США с высокой вероятностью сохранит двухпартийную поддержку Украины после предстоящих в ноябре промежуточных выборов, заявил РИА Новости кандидат в... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T09:54
2022-11-07T09:55
джо байден
владимир путин
сергей лавров
сша
россия
украина
конгресс сша
нато
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Конгресс США с высокой вероятностью сохранит двухпартийную поддержку Украины после предстоящих в ноябре промежуточных выборов, заявил РИА Новости кандидат в конгрессмены от республиканцев Уэсли Холлман.Администрация президент США Джо Байдена выступает за то, чтобы продолжать поддерживать Украину в экономической и военной сферах, выделяя на это все новые и новые средства. Вашингтон выступает крупнейшим международным донором Киева - с января 2021 года объем одной лишь выделенной им военной помощи превысил 18,5 миллиардов долларов.Между тем, в последнее время в Штатах звучат опасения по поводу того, что, в случае победы республиканцев на промежуточных выборах, новый состав Конгресса может занять "более скептическую позицию относительно" поддержки Киева. В этой связи, как сообщал ранее телеканал NBC, законодатели намерены до января 2023 года одобрить выделение нового транша помощи Украине на сумму порядка 50 миллиардов долларов.Холлман на предстоящих выборах будет претендовать на место в Палате представителей США от 28-го округа штата Калифорния. Ветеран ВВС США с 27-летним стажем, он прежде работал в Пентагоне, где занимал должность эксперта по стратегическому планированию в Объединенном комитете начальников штабов. Он также выступал координатором по связям с ВВС в Палате представителей, сотрудничая с американскими законодателями над решением актуальных вопросов в сфере нацбезопасности.Комментируя перспективы урегулирования кризиса вокруг Украины, кандидат в конгрессмены выступил против возможных попыток США содействовать организации мирных переговоров между Киевом и Москвой. "Мы не должны, повторяю, пытаться вести какие-то сторонние переговоры, которые не будут пользоваться полной поддержкой Украины, а также включать ее руководство", - подчеркнул американский политик.После того, как президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале проведения специальной военной операции на Украине, Запад ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений и военной техники на сумму, исчисляемую миллиардами долларов. Россия в этой связи ранее направила странам НАТО ноту. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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джо байден, владимир путин, сергей лавров, сша, россия, украина, конгресс сша, нато, выборы в конгресс сша
Джо Байден, Владимир Путин, Сергей Лавров, США, Россия, Украина, Конгресс США, НАТО, Выборы в Конгресс США
09:54 07.11.2022 (обновлено: 09:55 07.11.2022)
 
Кандидат в конгресс США рассказал, как выборы повлияют на помощь Киеву

Кандидат от республиканцев: конгресс США вероятно сохранит поддержку Украины после выборов

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в медиабанкЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Конгресс США с высокой вероятностью сохранит двухпартийную поддержку Украины после предстоящих в ноябре промежуточных выборов, заявил РИА Новости кандидат в конгрессмены от республиканцев Уэсли Холлман.
Администрация президент США Джо Байдена выступает за то, чтобы продолжать поддерживать Украину в экономической и военной сферах, выделяя на это все новые и новые средства. Вашингтон выступает крупнейшим международным донором Киева - с января 2021 года объем одной лишь выделенной им военной помощи превысил 18,5 миллиардов долларов.
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
09:43
Кандидат в конгресс усомнился, что США одобрят новое финансирование Киеву
Между тем, в последнее время в Штатах звучат опасения по поводу того, что, в случае победы республиканцев на промежуточных выборах, новый состав Конгресса может занять "более скептическую позицию относительно" поддержки Киева. В этой связи, как сообщал ранее телеканал NBC, законодатели намерены до января 2023 года одобрить выделение нового транша помощи Украине на сумму порядка 50 миллиардов долларов.
"По моим наблюдениям, существует широкая двухпартийная поддержка...Я считаю, что она сохранится. На мой взгляд, мы продолжим поддерживать Украину в ее усилиях", - сказал Холлман, комментируя перспективы сохранения консенсуса между Демократической и Республиканской по данному вопросу после ноябрьских выборов.
Холлман на предстоящих выборах будет претендовать на место в Палате представителей США от 28-го округа штата Калифорния. Ветеран ВВС США с 27-летним стажем, он прежде работал в Пентагоне, где занимал должность эксперта по стратегическому планированию в Объединенном комитете начальников штабов. Он также выступал координатором по связям с ВВС в Палате представителей, сотрудничая с американскими законодателями над решением актуальных вопросов в сфере нацбезопасности.
Комментируя перспективы урегулирования кризиса вокруг Украины, кандидат в конгрессмены выступил против возможных попыток США содействовать организации мирных переговоров между Киевом и Москвой. "Мы не должны, повторяю, пытаться вести какие-то сторонние переговоры, которые не будут пользоваться полной поддержкой Украины, а также включать ее руководство", - подчеркнул американский политик.
После того, как президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале проведения специальной военной операции на Украине, Запад ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений и военной техники на сумму, исчисляемую миллиардами долларов. Россия в этой связи ранее направила странам НАТО ноту. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Люди у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
Вчера, 17:39
Аналитики назвали решающий фактор при голосовании на выборах в конгресс США
 
Джо БайденВладимир ПутинСергей ЛавровСШАРоссияУкраинаКонгресс СШАНАТОВыборы в Конгресс США
 
 
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