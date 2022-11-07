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Кандидат в конгресс усомнился, что США одобрят новое финансирование Киеву - РИА Новости, 07.11.2022
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Кандидат в конгресс усомнился, что США одобрят новое финансирование Киеву
Кандидат в конгресс усомнился, что США одобрят новое финансирование Киеву - РИА Новости, 07.11.2022
Кандидат в конгресс усомнился, что США одобрят новое финансирование Киеву
Конгресс США, вероятно, не успеет до конца текущего года одобрить законопроект о выделении Украине нового значительного транша помощи объемом в $50 миллиардов,... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T09:43
2022-11-07T09:46
владимир путин
сергей лавров
россия
украина
сша
нато
конгресс сша
nbc
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Конгресс США, вероятно, не успеет до конца текущего года одобрить законопроект о выделении Украине нового значительного транша помощи объемом в $50 миллиардов, так как будет занят рассмотрением более насущных вопросов в свете предстоящих в ноябре промежуточных выборов, заявил в интервью РИА Новости кандидат в конгрессмены от Республиканской партии Уэсли Холлман.Телекомпания NBC со ссылкой на источники сообщала в конце октября, что Конгресс до января 2023 года может одобрить выделение Украине нового пакета помощи на сумму около 50 миллиардов долларов. Законодатели опасаются, что по итогам намеченных на 8 ноября промежуточных выборов новый состав Конгресса может занять "более скептическую позицию относительно помощи Киеву". Исходя из этого, конгрессмены рассчитывают выделить миллиарды долларов в ближайшие месяцы, чего, по их задумке, должно хватить на весь следующий год."Поймите, что к тому времени у нас пройдут выборы, поэтому на тарелке "хромой утки" (так в Штатах называют последнюю сессию Конгресса США прежнего созыва - ред.) будет изрядное число вопросов, включая финансирование нашего правительства. То есть, у нас еще даже нет бюджета. Поэтому, на повестке много всего. Посмотрим, как будут развиваться события", - сказал политик, комментируя перспективы выделения новой помощи Киеву.Холлман на предстоящих выборах будет претендовать на место в Палате представителей США от 28-го округа штата Калифорния. Ветеран ВВС США с 27-летним стажем, он прежде работал в Пентагоне, где занимал должность эксперта по стратегическому планированию в Объединенном комитете начальников штабов. Он также выступал координатором по связям с ВВС в Палате представителей, сотрудничая с американскими законодателями над решением актуальных вопросов в сфере нацбезопасности.Кандидат в конгрессмены также прокомментировал риск попадания поставляемого западными странами оружия на черный рынок, отметив, что спецслужбы США "внимательно анализируют" такую опасность. Власти РФ не раз обращали внимание на то, что часть этих вооружений в конечном счете оказывается в руках третьих сторон, в том числе у террористов на Ближнем Востоке. В самом Вашингтоне высказывались мнения, что объемы отправляемого Западом оружия попросту не позволяют в короткие сроки интегрировать его в тактику ведения боевых действий украинской армии, и заинтересованные в продаже вооружений лица могут запросто воспользоваться ситуацией.После того, как президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале проведения специальной военной операции на Украине, Запад ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений и военной техники на сумму, исчисляемую миллиардами долларов. Россия в этой связи ранее направила странам НАТО ноту. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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владимир путин, сергей лавров, россия, украина, сша, нато, конгресс сша, nbc, выборы в конгресс сша
Владимир Путин, Сергей Лавров, Россия, Украина, США, НАТО, Конгресс США, NBC, Выборы в Конгресс США
09:43 07.11.2022 (обновлено: 09:46 07.11.2022)
 
Кандидат в конгресс усомнился, что США одобрят новое финансирование Киеву

Кандидат в конгресс усомнился, что США одобрят новое финансирование Киеву до конца года

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Конгресс США, вероятно, не успеет до конца текущего года одобрить законопроект о выделении Украине нового значительного транша помощи объемом в $50 миллиардов, так как будет занят рассмотрением более насущных вопросов в свете предстоящих в ноябре промежуточных выборов, заявил в интервью РИА Новости кандидат в конгрессмены от Республиканской партии Уэсли Холлман.
Телекомпания NBC со ссылкой на источники сообщала в конце октября, что Конгресс до января 2023 года может одобрить выделение Украине нового пакета помощи на сумму около 50 миллиардов долларов. Законодатели опасаются, что по итогам намеченных на 8 ноября промежуточных выборов новый состав Конгресса может занять "более скептическую позицию относительно помощи Киеву". Исходя из этого, конгрессмены рассчитывают выделить миллиарды долларов в ближайшие месяцы, чего, по их задумке, должно хватить на весь следующий год.
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
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Кандидат в конгресс США назвал причины рекордной инфляции
"Поймите, что к тому времени у нас пройдут выборы, поэтому на тарелке "хромой утки" (так в Штатах называют последнюю сессию Конгресса США прежнего созыва - ред.) будет изрядное число вопросов, включая финансирование нашего правительства. То есть, у нас еще даже нет бюджета. Поэтому, на повестке много всего. Посмотрим, как будут развиваться события", - сказал политик, комментируя перспективы выделения новой помощи Киеву.
Холлман на предстоящих выборах будет претендовать на место в Палате представителей США от 28-го округа штата Калифорния. Ветеран ВВС США с 27-летним стажем, он прежде работал в Пентагоне, где занимал должность эксперта по стратегическому планированию в Объединенном комитете начальников штабов. Он также выступал координатором по связям с ВВС в Палате представителей, сотрудничая с американскими законодателями над решением актуальных вопросов в сфере нацбезопасности.
Кандидат в конгрессмены также прокомментировал риск попадания поставляемого западными странами оружия на черный рынок, отметив, что спецслужбы США "внимательно анализируют" такую опасность. Власти РФ не раз обращали внимание на то, что часть этих вооружений в конечном счете оказывается в руках третьих сторон, в том числе у террористов на Ближнем Востоке. В самом Вашингтоне высказывались мнения, что объемы отправляемого Западом оружия попросту не позволяют в короткие сроки интегрировать его в тактику ведения боевых действий украинской армии, и заинтересованные в продаже вооружений лица могут запросто воспользоваться ситуацией.
"Любая разновидность отправки вооружений сопряжена с очень серьезными ограничениями на его передачу третьим сторонам. Я не располагаю деталями происходящего, но также знаю, что наши разведывательные структуры внимательно следят за тем, что именно продается на черном рынке", - сказал Холлман.
После того, как президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале проведения специальной военной операции на Украине, Запад ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений и военной техники на сумму, исчисляемую миллиардами долларов. Россия в этой связи ранее направила странам НАТО ноту. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Люди у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
Вчера, 17:39
Аналитики назвали решающий фактор при голосовании на выборах в конгресс США
 
Владимир ПутинСергей ЛавровРоссияУкраинаСШАНАТОКонгресс СШАNBCВыборы в Конгресс США
 
 
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