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Кандидат в конгресс США назвал причины рекордной инфляции - РИА Новости, 07.11.2022
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Кандидат в конгресс США назвал причины рекордной инфляции
Кандидат в конгресс США назвал причины рекордной инфляции - РИА Новости, 07.11.2022
Кандидат в конгресс США назвал причины рекордной инфляции
Рекордная за десятилетия инфляция в США и дефицит рабочей силы стали следствием неудачной и некомпетентной политики администрации Джо Байдена во время пандемии... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T09:29
2022-11-07T09:35
в мире
джо байден
сша
россия
афганистан
ввс сша
опек
конгресс сша
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Рекордная за десятилетия инфляция в США и дефицит рабочей силы стали следствием неудачной и некомпетентной политики администрации Джо Байдена во время пандемии коронавируса, заявил в интервью РИА Новости кандидат в конгрессмены от Республиканской партии Уэсли Холлман."Я считаю, что частично плохая политика и некомпетентность привели к возникновению инфляционного кризиса по мере выхода из пандемии COVID-19, а также стимулирование граждан не выходить на работу. Это - одна из причин, почему мы наблюдаем сейчас проблемы с рабочей силой", - сказал Холлман.Он полагает, что еще одним важным следствием неудачной экономической политики стал "разгон" инфляции, которая сегодня в Штатах является рекордной за несколько десятилетий. Это, в свою очередь, спровоцировало резкий скачок цен на топливо и на продукты питания, что сегодня сильно бьет по кошелькам американских семей, указал собеседник.В качестве другого примера "безрассудных" решений действующей администрации Холлман назвал поспешный вывод американских войск из Афганистана в августе 2021 года, ознаменовавшую собой, по мнению политика, "отказ США от мирового лидерства". Республиканец также подверг критику "выжидательную" позицию Белого дома применительно к ситуации вокруг Украины, отметив, что отсутствие решительных действий со стороны администрации привело к перебоям в поставках нефти и пшеницы на мировые рынки.Политик убежден, что поддержание роли США в качестве мирового лидера важно как для поддержания стабильности как внутри страны, так и на международной арене. Он пояснил, что недавнее решение стран ОПЕК+ сократить добычу нефти, которое, как полагают в Вашингтоне, сыграло на руку России, служит наглядной иллюстрацией последствий "ослабленного лидерства"."Когда я обращаюсь к данному вопросу, факт того, что давний союзник США - Саудовская Аравия - чувствует в себе силы по-настоящему идти наперекор политике, выгодной Соединенным Штатам и всей международной системе, а также во многих отношениях оказывает помощь России, показывает, каковы результаты неудачного или ослабленного лидерства США", - резюмировал кандидат в Конгресс США.Холлман на предстоящих выборах будет претендовать на место в Палате представителей США от 28-го округа штата Калифорния. Ветеран ВВС США с 27-летним стажем, он прежде работал в Пентагоне, где занимал должность эксперта по стратегическому планированию в Объединенном комитете начальников штабов. Он также выступал координатором по связям с ВВС в Палате представителей, сотрудничая с американскими законодателями над решением актуальных вопросов в сфере нацбезопасности.
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в мире, джо байден, сша, россия, афганистан, ввс сша, опек, конгресс сша
В мире, Джо Байден, США, Россия, Афганистан, ВВС США, ОПЕК, Конгресс США
09:29 07.11.2022 (обновлено: 09:35 07.11.2022)
 
Кандидат в конгресс США назвал причины рекордной инфляции

Кандидат в конгресс США назвал некомпетентность и политику причинами рекордной инфляции

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия США
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Рекордная за десятилетия инфляция в США и дефицит рабочей силы стали следствием неудачной и некомпетентной политики администрации Джо Байдена во время пандемии коронавируса, заявил в интервью РИА Новости кандидат в конгрессмены от Республиканской партии Уэсли Холлман.
"Я считаю, что частично плохая политика и некомпетентность привели к возникновению инфляционного кризиса по мере выхода из пандемии COVID-19, а также стимулирование граждан не выходить на работу. Это - одна из причин, почему мы наблюдаем сейчас проблемы с рабочей силой", - сказал Холлман.
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
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Он полагает, что еще одним важным следствием неудачной экономической политики стал "разгон" инфляции, которая сегодня в Штатах является рекордной за несколько десятилетий. Это, в свою очередь, спровоцировало резкий скачок цен на топливо и на продукты питания, что сегодня сильно бьет по кошелькам американских семей, указал собеседник.
В качестве другого примера "безрассудных" решений действующей администрации Холлман назвал поспешный вывод американских войск из Афганистана в августе 2021 года, ознаменовавшую собой, по мнению политика, "отказ США от мирового лидерства". Республиканец также подверг критику "выжидательную" позицию Белого дома применительно к ситуации вокруг Украины, отметив, что отсутствие решительных действий со стороны администрации привело к перебоям в поставках нефти и пшеницы на мировые рынки.
Политик убежден, что поддержание роли США в качестве мирового лидера важно как для поддержания стабильности как внутри страны, так и на международной арене. Он пояснил, что недавнее решение стран ОПЕК+ сократить добычу нефти, которое, как полагают в Вашингтоне, сыграло на руку России, служит наглядной иллюстрацией последствий "ослабленного лидерства".
"Когда я обращаюсь к данному вопросу, факт того, что давний союзник США - Саудовская Аравия - чувствует в себе силы по-настоящему идти наперекор политике, выгодной Соединенным Штатам и всей международной системе, а также во многих отношениях оказывает помощь России, показывает, каковы результаты неудачного или ослабленного лидерства США", - резюмировал кандидат в Конгресс США.
Холлман на предстоящих выборах будет претендовать на место в Палате представителей США от 28-го округа штата Калифорния. Ветеран ВВС США с 27-летним стажем, он прежде работал в Пентагоне, где занимал должность эксперта по стратегическому планированию в Объединенном комитете начальников штабов. Он также выступал координатором по связям с ВВС в Палате представителей, сотрудничая с американскими законодателями над решением актуальных вопросов в сфере нацбезопасности.
Выступление президента США Джо Байдена в Белом доме, Вашингтон - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
5 ноября, 02:36
Байден заявил, что настроен оптимистично перед выборами в конгресс США
 
В миреДжо БайденСШАРоссияАфганистанВВС СШАОПЕККонгресс США
 
 
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