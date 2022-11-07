09:29 07.11.2022 (обновлено: 09:35 07.11.2022)
Кандидат в конгресс США назвал причины рекордной инфляции
Кандидат в конгресс США назвал некомпетентность и политику причинами рекордной инфляции
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Рекордная за десятилетия инфляция в США и дефицит рабочей силы стали следствием неудачной и некомпетентной политики администрации Джо Байдена во время пандемии коронавируса, заявил в интервью РИА Новости кандидат в конгрессмены от Республиканской партии Уэсли Холлман.
"Я считаю, что частично плохая политика и некомпетентность привели к возникновению инфляционного кризиса по мере выхода из пандемии COVID-19, а также стимулирование граждан не выходить на работу. Это - одна из причин, почему мы наблюдаем сейчас проблемы с рабочей силой", - сказал Холлман.
Он полагает, что еще одним важным следствием неудачной экономической политики стал "разгон" инфляции, которая сегодня в Штатах является рекордной за несколько десятилетий. Это, в свою очередь, спровоцировало резкий скачок цен на топливо и на продукты питания, что сегодня сильно бьет по кошелькам американских семей, указал собеседник.
В качестве другого примера "безрассудных" решений действующей администрации Холлман назвал поспешный вывод американских войск из Афганистана в августе 2021 года, ознаменовавшую собой, по мнению политика, "отказ США от мирового лидерства". Республиканец также подверг критику "выжидательную" позицию Белого дома применительно к ситуации вокруг Украины, отметив, что отсутствие решительных действий со стороны администрации привело к перебоям в поставках нефти и пшеницы на мировые рынки.
Политик убежден, что поддержание роли США в качестве мирового лидера важно как для поддержания стабильности как внутри страны, так и на международной арене. Он пояснил, что недавнее решение стран ОПЕК+ сократить добычу нефти, которое, как полагают в Вашингтоне, сыграло на руку России, служит наглядной иллюстрацией последствий "ослабленного лидерства".
"Когда я обращаюсь к данному вопросу, факт того, что давний союзник США - Саудовская Аравия - чувствует в себе силы по-настоящему идти наперекор политике, выгодной Соединенным Штатам и всей международной системе, а также во многих отношениях оказывает помощь России, показывает, каковы результаты неудачного или ослабленного лидерства США", - резюмировал кандидат в Конгресс США.
Холлман на предстоящих выборах будет претендовать на место в Палате представителей США от 28-го округа штата Калифорния. Ветеран ВВС США с 27-летним стажем, он прежде работал в Пентагоне, где занимал должность эксперта по стратегическому планированию в Объединенном комитете начальников штабов. Он также выступал координатором по связям с ВВС в Палате представителей, сотрудничая с американскими законодателями над решением актуальных вопросов в сфере нацбезопасности.