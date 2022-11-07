20:01 07.11.2022 (обновлено: 16:05 08.11.2022)
Спиваков узнал об отстранении от руководства фестивалем во Франции по смс
Спиваков узнал об увольнении с должности руководителя фестиваля во Франции по смс
Владимир Спиваков. Архивное фото
ПАРИЖ, 7 ноя – РИА Новости. Российский дирижер Владимир Спиваков рассказал французской радиостанции Radio Classique, что чувствует себя "обманутым" после того, как его уволили с должности директора Международного музыкального фестиваля в Кольмаре, которым он руководил с 1989 года, не предупредив заранее.
"Переговоры велись у меня за спиной. Очевидно, что я чувствую себя преданным", - сообщил 78-летний дирижер.
Он рассказал, что узнал об увольнении от французской знакомой, которая прислала ему смс.
"Официально я был проинформирован об этом 25 октября по электронной почте. Это было короткое письмо, полное расплывчатых формулировок – например, "по причинам, которые все понимают". Бог знает, что это означает! Письмо состояло из нескольких строк и даже не было подписано", - рассказал дирижер.
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Он отметил, что, по его мнению, причинами такого обращения является "политическая трусость и желание вписаться в общую тенденцию отмены русской культуры". Он добавил также, что мэрия Кольмара опасается, что конфликт на Украине повлияет на репутацию фестиваля и в связи с этим приняла решение о его отмене в 2022 году.
"Я всегда полагал, что международный музыкальный фестиваль не имеет ничего общего с политикой", - добавил Спиваков.
На должности руководителя Международного музыкального фестиваля в Кольмаре Спивакова сменил 47-летний французский дирижер Ален Антиноглу.