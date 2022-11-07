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Спиваков узнал об отстранении от руководства фестивалем во Франции по смс - РИА Новости, 08.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221107/spivakov-1829996397.html
Спиваков узнал об отстранении от руководства фестивалем во Франции по смс
Спиваков узнал об отстранении от руководства фестивалем во Франции по смс - РИА Новости, 08.11.2022
Спиваков узнал об отстранении от руководства фестивалем во Франции по смс
Российский дирижер Владимир Спиваков рассказал французской радиостанции Radio Classique, что чувствует себя "обманутым" после того, как его уволили с должности... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-07T20:01
2022-11-08T16:05
культура
владимир спиваков
франция
украина
россия
новости культуры
культура
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ПАРИЖ, 7 ноя – РИА Новости. Российский дирижер Владимир Спиваков рассказал французской радиостанции Radio Classique, что чувствует себя "обманутым" после того, как его уволили с должности директора Международного музыкального фестиваля в Кольмаре, которым он руководил с 1989 года, не предупредив заранее.Он рассказал, что узнал об увольнении от французской знакомой, которая прислала ему смс."Официально я был проинформирован об этом 25 октября по электронной почте. Это было короткое письмо, полное расплывчатых формулировок – например, "по причинам, которые все понимают". Бог знает, что это означает! Письмо состояло из нескольких строк и даже не было подписано", - рассказал дирижер.Он отметил, что, по его мнению, причинами такого обращения является "политическая трусость и желание вписаться в общую тенденцию отмены русской культуры". Он добавил также, что мэрия Кольмара опасается, что конфликт на Украине повлияет на репутацию фестиваля и в связи с этим приняла решение о его отмене в 2022 году."Я всегда полагал, что международный музыкальный фестиваль не имеет ничего общего с политикой", - добавил Спиваков.На должности руководителя Международного музыкального фестиваля в Кольмаре Спивакова сменил 47-летний французский дирижер Ален Антиноглу.
https://ria.ru/20221027/kultura-1827328367.html
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владимир спиваков, франция, украина, россия, новости культуры, культура
Культура, Владимир Спиваков, Франция, Украина, Россия, Новости культуры, Культура
20:01 07.11.2022 (обновлено: 16:05 08.11.2022)
 
Спиваков узнал об отстранении от руководства фестивалем во Франции по смс

Спиваков узнал об увольнении с должности руководителя фестиваля во Франции по смс

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанкВладимир Спиваков
Владимир Спиваков - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Владимир Спиваков. Архивное фото
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ПАРИЖ, 7 ноя – РИА Новости. Российский дирижер Владимир Спиваков рассказал французской радиостанции Radio Classique, что чувствует себя "обманутым" после того, как его уволили с должности директора Международного музыкального фестиваля в Кольмаре, которым он руководил с 1989 года, не предупредив заранее.
"Переговоры велись у меня за спиной. Очевидно, что я чувствую себя преданным", - сообщил 78-летний дирижер.
Он рассказал, что узнал об увольнении от французской знакомой, которая прислала ему смс.
"Официально я был проинформирован об этом 25 октября по электронной почте. Это было короткое письмо, полное расплывчатых формулировок – например, "по причинам, которые все понимают". Бог знает, что это означает! Письмо состояло из нескольких строк и даже не было подписано", - рассказал дирижер.
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Он отметил, что, по его мнению, причинами такого обращения является "политическая трусость и желание вписаться в общую тенденцию отмены русской культуры". Он добавил также, что мэрия Кольмара опасается, что конфликт на Украине повлияет на репутацию фестиваля и в связи с этим приняла решение о его отмене в 2022 году.
"Я всегда полагал, что международный музыкальный фестиваль не имеет ничего общего с политикой", - добавил Спиваков.
На должности руководителя Международного музыкального фестиваля в Кольмаре Спивакова сменил 47-летний французский дирижер Ален Антиноглу.
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