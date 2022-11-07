https://ria.ru/20221107/spetsoperatsiya-1829645733.html

Российские войска уничтожили за сутки семь украинских штабов

Российские войска уничтожили за сутки семь украинских штабов - РИА Новости, 07.11.2022

Российские войска уничтожили за сутки семь украинских штабов

Российские войска уничтожили за сутки семь украинских штабов и 72 артподразделения на огневых позициях, сообщило в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T13:13

2022-11-07T13:13

2022-11-07T13:21

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российские войска уничтожили за сутки семь украинских штабов и 72 артподразделения на огневых позициях, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены семь пунктов управления в районах населенных пунктов Ивановка, Крахмальное Харьковской области, Водяное, Павловка Донецкой Народной Республики, Новая Каменка, Давыдов Брод, Белогорка Херсонской области, а также 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 186 районах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221107/vs-1829643787.html

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Дарья Буймова

россия, харьковская область, херсонская область , украина, в мире