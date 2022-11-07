https://ria.ru/20221107/spetsoperatsiya-1829645733.html
Российские войска уничтожили за сутки семь украинских штабов
Российские войска уничтожили за сутки семь украинских штабов - РИА Новости, 07.11.2022
Российские войска уничтожили за сутки семь украинских штабов
Российские войска уничтожили за сутки семь украинских штабов и 72 артподразделения на огневых позициях, сообщило в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T13:13
2022-11-07T13:13
2022-11-07T13:21
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российские войска уничтожили за сутки семь украинских штабов и 72 артподразделения на огневых позициях, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены семь пунктов управления в районах населенных пунктов Ивановка, Крахмальное Харьковской области, Водяное, Павловка Донецкой Народной Республики, Новая Каменка, Давыдов Брод, Белогорка Херсонской области, а также 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 186 районах", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221107/vs-1829643787.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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13:13 07.11.2022 (обновлено: 13:21 07.11.2022)
Российские войска уничтожили за сутки семь украинских штабов
Минобороны: российские войска уничтожили за сутки семь штабов ВСУ и 72 артподразделения