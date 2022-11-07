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Российские войска уничтожили за сутки семь украинских штабов - РИА Новости, 07.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Российские войска уничтожили за сутки семь украинских штабов
Российские войска уничтожили за сутки семь украинских штабов - РИА Новости, 07.11.2022
Российские войска уничтожили за сутки семь украинских штабов
Российские войска уничтожили за сутки семь украинских штабов и 72 артподразделения на огневых позициях, сообщило в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T13:13
2022-11-07T13:21
специальная военная операция на украине
россия
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херсонская область
украина
в мире
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российские войска уничтожили за сутки семь украинских штабов и 72 артподразделения на огневых позициях, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены семь пунктов управления в районах населенных пунктов Ивановка, Крахмальное Харьковской области, Водяное, Павловка Донецкой Народной Республики, Новая Каменка, Давыдов Брод, Белогорка Херсонской области, а также 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 186 районах", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221107/vs-1829643787.html
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россия, харьковская область, херсонская область , украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Херсонская область , Украина, В мире
13:13 07.11.2022 (обновлено: 13:21 07.11.2022)
 
Российские войска уничтожили за сутки семь украинских штабов

Минобороны: российские войска уничтожили за сутки семь штабов ВСУ и 72 артподразделения

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов реактивной системы залпового огня "Ураган" в ходе специальной военной операции
Боевая работа расчетов реактивной системы залпового огня Ураган в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Боевая работа расчетов реактивной системы залпового огня "Ураган" в ходе специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российские войска уничтожили за сутки семь украинских штабов и 72 артподразделения на огневых позициях, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены семь пунктов управления в районах населенных пунктов Ивановка, Крахмальное Харьковской области, Водяное, Павловка Донецкой Народной Республики, Новая Каменка, Давыдов Брод, Белогорка Херсонской области, а также 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 186 районах", - говорится в сообщении.
Вертолет Ми-8 ВС Украины - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
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