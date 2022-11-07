https://ria.ru/20221107/spetsoperatsiya-1829643100.html

Российские военные уничтожили хранилище топлива на Украине

Российские военные уничтожили хранилище топлива на Украине - РИА Новости, 07.11.2022

Российские военные уничтожили хранилище топлива на Украине

ВС РФ за сутки уничтожили две украинские радиолокационные станции зенитных ракетных комплексов С-300 в районе Краматорска в ДНР и на Запорожье, огневую... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T13:07

2022-11-07T13:07

2022-11-07T13:34

специальная военная операция на украине

украина

николаевская область

запорожская область

зрк с-300

безопасность

донецкая народная республика

россия

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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. ВС РФ за сутки уничтожили две украинские радиолокационные станции зенитных ракетных комплексов С-300 в районе Краматорска в ДНР и на Запорожье, огневую установку комплекса ПВО "Бук-М1" в ДНР, а также топливохранилище в Николаевской области и два склада с вооружением в Запорожской области, сообщили в понедельник в Минобороны России."Уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Белогорье и Кущовое Запорожской области, а также хранилище топлива для военной техники ВСУ в районе населенного пункта Галиуиново Николаевской области. В районах населенных пунктов Краматорск Донецкой Народной Республики и Вольнянск Запорожской области уничтожены две радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300", - сообщили в Минобороны.Кроме того, в районе селе Новоселка в ДНР уничтожена самоходная огневая установка украинского комплекса ПВО "Бук-М1".

https://radiosputnik.ria.ru/20221107/voennye-1829644915.html

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запорожская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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