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Российские военные уничтожили хранилище топлива на Украине - РИА Новости, 07.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221107/spetsoperatsiya-1829643100.html
Российские военные уничтожили хранилище топлива на Украине
Российские военные уничтожили хранилище топлива на Украине - РИА Новости, 07.11.2022
Российские военные уничтожили хранилище топлива на Украине
ВС РФ за сутки уничтожили две украинские радиолокационные станции зенитных ракетных комплексов С-300 в районе Краматорска в ДНР и на Запорожье, огневую... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T13:07
2022-11-07T13:34
специальная военная операция на украине
украина
николаевская область
запорожская область
зрк с-300
безопасность
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. ВС РФ за сутки уничтожили две украинские радиолокационные станции зенитных ракетных комплексов С-300 в районе Краматорска в ДНР и на Запорожье, огневую установку комплекса ПВО "Бук-М1" в ДНР, а также топливохранилище в Николаевской области и два склада с вооружением в Запорожской области, сообщили в понедельник в Минобороны России."Уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Белогорье и Кущовое Запорожской области, а также хранилище топлива для военной техники ВСУ в районе населенного пункта Галиуиново Николаевской области. В районах населенных пунктов Краматорск Донецкой Народной Республики и Вольнянск Запорожской области уничтожены две радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300", - сообщили в Минобороны.Кроме того, в районе селе Новоселка в ДНР уничтожена самоходная огневая установка украинского комплекса ПВО "Бук-М1".
https://radiosputnik.ria.ru/20221107/voennye-1829644915.html
украина
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запорожская область
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украина, николаевская область, запорожская область, зрк с-300, безопасность, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Николаевская область, Запорожская область, ЗРК С-300, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
13:07 07.11.2022 (обновлено: 13:34 07.11.2022)
 
Российские военные уничтожили хранилище топлива на Украине

Минобороны: российские военные уничтожили хранилище топлива в Николаевской области

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкАвиационные ракеты на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции
Авиационные ракеты на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Авиационные ракеты на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. ВС РФ за сутки уничтожили две украинские радиолокационные станции зенитных ракетных комплексов С-300 в районе Краматорска в ДНР и на Запорожье, огневую установку комплекса ПВО "Бук-М1" в ДНР, а также топливохранилище в Николаевской области и два склада с вооружением в Запорожской области, сообщили в понедельник в Минобороны России.
"Уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Белогорье и Кущовое Запорожской области, а также хранилище топлива для военной техники ВСУ в районе населенного пункта Галиуиново Николаевской области. В районах населенных пунктов Краматорск Донецкой Народной Республики и Вольнянск Запорожской области уничтожены две радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300", - сообщили в Минобороны.
Кроме того, в районе селе Новоселка в ДНР уничтожена самоходная огневая установка украинского комплекса ПВО "Бук-М1".
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаНиколаевская областьЗапорожская областьЗРК С-300БезопасностьДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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