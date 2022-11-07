https://ria.ru/20221107/spetsoperatsiya-1829643100.html
Российские военные уничтожили хранилище топлива на Украине
Российские военные уничтожили хранилище топлива на Украине - РИА Новости, 07.11.2022
Российские военные уничтожили хранилище топлива на Украине
ВС РФ за сутки уничтожили две украинские радиолокационные станции зенитных ракетных комплексов С-300 в районе Краматорска в ДНР и на Запорожье, огневую... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T13:07
2022-11-07T13:07
2022-11-07T13:34
специальная военная операция на украине
украина
николаевская область
запорожская область
зрк с-300
безопасность
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. ВС РФ за сутки уничтожили две украинские радиолокационные станции зенитных ракетных комплексов С-300 в районе Краматорска в ДНР и на Запорожье, огневую установку комплекса ПВО "Бук-М1" в ДНР, а также топливохранилище в Николаевской области и два склада с вооружением в Запорожской области, сообщили в понедельник в Минобороны России."Уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Белогорье и Кущовое Запорожской области, а также хранилище топлива для военной техники ВСУ в районе населенного пункта Галиуиново Николаевской области. В районах населенных пунктов Краматорск Донецкой Народной Республики и Вольнянск Запорожской области уничтожены две радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300", - сообщили в Минобороны.Кроме того, в районе селе Новоселка в ДНР уничтожена самоходная огневая установка украинского комплекса ПВО "Бук-М1".
https://radiosputnik.ria.ru/20221107/voennye-1829644915.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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13:07 07.11.2022 (обновлено: 13:34 07.11.2022)
Российские военные уничтожили хранилище топлива на Украине
Минобороны: российские военные уничтожили хранилище топлива в Николаевской области