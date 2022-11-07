https://ria.ru/20221107/sovet-1829554057.html

Британцы дали совет отчаявшемуся из-за Украины премьеру Сунаку

Британцы дали совет отчаявшемуся из-за Украины премьеру Сунаку - РИА Новости, 07.11.2022

Британцы дали совет отчаявшемуся из-за Украины премьеру Сунаку

Читатели таблоида The Daily Mail отреагировали на новость о том, что новый премьер Британии Риши Сунак в условиях дефицита бюджета может значительно сократить... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T05:50

2022-11-07T05:50

2022-11-07T05:50

в мире

риши сунак

джереми хант

украина

великобритания

европа

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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Читатели таблоида The Daily Mail отреагировали на новость о том, что новый премьер Британии Риши Сунак в условиях дефицита бюджета может значительно сократить помощь украинским беженцам.Как ранее отметил обозреватель Daily Mail Дэн Сэйлз, Сунак и глава минфина Джереми Хант нашли в британской казне "черную дыру" в 50 миллиардов фунтов стерлингов, которую "отчаянно" пытаются заполнить.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Перестаньте пускать наши деньги на ветер", - написала пользователь Andrea roberts."Между Великобританией и Украиной много безопасных стран", - намекнул L_Ami_du_peuple."В Европе полно мест, куда они могут сбежать. Здесь нет места!" – согласился manyana."Байден должен их принять", - предложил свой вариант Figs."На самом деле я никогда не понимал, почему Великобритания считает, что она должна поддерживать Украину. Я не вижу никаких связей, альянсов, исторических связей и так далее. Я что-то пропустил?" – задался вопросом MarkRammond."Это безумие должно прекратиться. Это не наша проблема: у нас достаточно своих", - подчеркнула Louise."Сначала нам нужно разобраться с приоритетами собственной страны", – добавил Eeeek12.Ранее Детский фонд ЮНИСЕФ предупредил о новой волне беженцев из Украины этой зимой, которая может достигнуть 800 тысяч человек. По словам координатора ЮНИСЕФ Дмитрия Третьяка, число прибывающих в западные страны уже увеличивается.

https://ria.ru/20221106/pomosch-1829498023.html

https://ria.ru/20221106/brak-1829529194.html

украина

великобритания

европа

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в мире, риши сунак, джереми хант, украина, великобритания, европа