https://ria.ru/20221107/soft-1829593702.html

Мишустин попросил Чернышенко контролировать внедрение отечественного софта

Мишустин попросил Чернышенко контролировать внедрение отечественного софта - РИА Новости, 07.11.2022

Мишустин попросил Чернышенко контролировать внедрение отечественного софта

Глава правительства РФ Михаил Мишустин попросил вице-премьера Дмитрия Чернышенко держать на личном контроле вопрос внедрения отечественного программного... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T11:03

2022-11-07T11:03

2022-11-07T11:22

михаил мишустин

дмитрий чернышенко

экономика

технологии

россия

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин попросил вице-премьера Дмитрия Чернышенко держать на личном контроле вопрос внедрения отечественного программного обеспечения (ПО)."В условиях нарастающего давления со стороны Запада один из приоритетов - укрепить технологический суверенитет, помочь компаниям и предложить им современный отечественный софт", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами. Он добавил, что российское ПО также должно быть ориентировано и на экспорт."Пожалуйста, держите на личном контроле то, как идет развитие и поддержка российского программного обеспечения, его внедрение и тиражирование. И, разумеется, при принятии решений надо учитывать обратную связь от бизнеса", - обратился он к Чернышенко, который курирует вопрос.

https://ria.ru/20220330/po-1780921950.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

михаил мишустин, дмитрий чернышенко, экономика, технологии, россия