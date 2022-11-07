https://ria.ru/20221107/soft-1829593702.html
Мишустин попросил Чернышенко контролировать внедрение отечественного софта
Мишустин попросил Чернышенко контролировать внедрение отечественного софта - РИА Новости, 07.11.2022
Мишустин попросил Чернышенко контролировать внедрение отечественного софта
Глава правительства РФ Михаил Мишустин попросил вице-премьера Дмитрия Чернышенко держать на личном контроле вопрос внедрения отечественного программного... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T11:03
2022-11-07T11:03
2022-11-07T11:22
михаил мишустин
дмитрий чернышенко
экономика
технологии
россия
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин попросил вице-премьера Дмитрия Чернышенко держать на личном контроле вопрос внедрения отечественного программного обеспечения (ПО)."В условиях нарастающего давления со стороны Запада один из приоритетов - укрепить технологический суверенитет, помочь компаниям и предложить им современный отечественный софт", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами. Он добавил, что российское ПО также должно быть ориентировано и на экспорт."Пожалуйста, держите на личном контроле то, как идет развитие и поддержка российского программного обеспечения, его внедрение и тиражирование. И, разумеется, при принятии решений надо учитывать обратную связь от бизнеса", - обратился он к Чернышенко, который курирует вопрос.
https://ria.ru/20220330/po-1780921950.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, дмитрий чернышенко, экономика, технологии, россия
Михаил Мишустин, Дмитрий Чернышенко, Экономика, Технологии, Россия
11:03 07.11.2022 (обновлено: 11:22 07.11.2022)
Мишустин попросил Чернышенко контролировать внедрение отечественного софта
Мишустин попросил Чернышенко держать на личном контроле вопрос внедрения отечественного ПО
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин попросил вице-премьера Дмитрия Чернышенко держать на личном контроле вопрос внедрения отечественного программного обеспечения (ПО).
"В условиях нарастающего давления со стороны Запада один из приоритетов - укрепить технологический суверенитет, помочь компаниям и предложить им современный отечественный софт", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами. Он добавил, что российское ПО также должно быть ориентировано и на экспорт.
"Пожалуйста, держите на личном контроле то, как идет развитие и поддержка российского программного обеспечения, его внедрение и тиражирование. И, разумеется, при принятии решений надо учитывать обратную связь от бизнеса", - обратился он к Чернышенко, который курирует вопрос.