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Мишустин попросил Чернышенко контролировать внедрение отечественного софта - РИА Новости, 07.11.2022
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Мишустин попросил Чернышенко контролировать внедрение отечественного софта
Мишустин попросил Чернышенко контролировать внедрение отечественного софта - РИА Новости, 07.11.2022
Мишустин попросил Чернышенко контролировать внедрение отечественного софта
Глава правительства РФ Михаил Мишустин попросил вице-премьера Дмитрия Чернышенко держать на личном контроле вопрос внедрения отечественного программного... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T11:03
2022-11-07T11:22
михаил мишустин
дмитрий чернышенко
экономика
технологии
россия
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин попросил вице-премьера Дмитрия Чернышенко держать на личном контроле вопрос внедрения отечественного программного обеспечения (ПО)."В условиях нарастающего давления со стороны Запада один из приоритетов - укрепить технологический суверенитет, помочь компаниям и предложить им современный отечественный софт", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами. Он добавил, что российское ПО также должно быть ориентировано и на экспорт."Пожалуйста, держите на личном контроле то, как идет развитие и поддержка российского программного обеспечения, его внедрение и тиражирование. И, разумеется, при принятии решений надо учитывать обратную связь от бизнеса", - обратился он к Чернышенко, который курирует вопрос.
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михаил мишустин, дмитрий чернышенко, экономика, технологии, россия
Михаил Мишустин, Дмитрий Чернышенко, Экономика, Технологии, Россия
11:03 07.11.2022 (обновлено: 11:22 07.11.2022)
 
Мишустин попросил Чернышенко контролировать внедрение отечественного софта

Мишустин попросил Чернышенко держать на личном контроле вопрос внедрения отечественного ПО

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин попросил вице-премьера Дмитрия Чернышенко держать на личном контроле вопрос внедрения отечественного программного обеспечения (ПО).
"В условиях нарастающего давления со стороны Запада один из приоритетов - укрепить технологический суверенитет, помочь компаниям и предложить им современный отечественный софт", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами. Он добавил, что российское ПО также должно быть ориентировано и на экспорт.
"Пожалуйста, держите на личном контроле то, как идет развитие и поддержка российского программного обеспечения, его внедрение и тиражирование. И, разумеется, при принятии решений надо учитывать обратную связь от бизнеса", - обратился он к Чернышенко, который курирует вопрос.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
30 марта, 17:19
Путин ограничил закупки иностранного софта для критической инфраструктуры
 
Михаил МишустинДмитрий ЧернышенкоЭкономикаТехнологииРоссия
 
 
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