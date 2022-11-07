https://ria.ru/20221107/sobyanin-1829601234.html

Собянин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду

Собянин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду - РИА Новости, 07.11.2022

Собянин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду

Мэр Москвы Сергей Собянин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День воинской славы. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T11:29

2022-11-07T11:29

2022-11-07T11:58

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День воинской славы.Седьмого ноября, в День воинской славы России, мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в церемонии возложении венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, посвященной 81-й годовщине парада на Красной площади. Кроме того, мэр почтил память павших солдат минутой молчания.В возложении цветов также приняли участие волонтёры московского штаба акции #МыВместе.День воинской славы России отмечается 7 ноября. В этот день в 1941 году на Красной площади в Москве прошел военный парад в ознаменование 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.

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общество, сергей собянин, москва, россия, городское хозяйство москвы