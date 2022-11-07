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Собянин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду
Собянин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду - РИА Новости, 07.11.2022
Собянин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду
Мэр Москвы Сергей Собянин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День воинской славы. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T11:29
2022-11-07T11:29
2022-11-07T11:58
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День воинской славы.Седьмого ноября, в День воинской славы России, мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в церемонии возложении венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, посвященной 81-й годовщине парада на Красной площади. Кроме того, мэр почтил память павших солдат минутой молчания.В возложении цветов также приняли участие волонтёры московского штаба акции #МыВместе.День воинской славы России отмечается 7 ноября. В этот день в 1941 году на Красной площади в Москве прошел военный парад в ознаменование 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.
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общество, сергей собянин, москва, россия, городское хозяйство москвы
Общество, Сергей Собянин, Москва, Россия, Городское хозяйство Москвы
11:29 07.11.2022 (обновлено: 11:58 07.11.2022)
Собянин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду
Мэр Москвы Собянин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду