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Нарусова отреагировала на информацию о возвращении Собчак в Россию - РИА Новости, 07.11.2022
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Нарусова отреагировала на информацию о возвращении Собчак в Россию
Нарусова отреагировала на информацию о возвращении Собчак в Россию - РИА Новости, 07.11.2022
Нарусова отреагировала на информацию о возвращении Собчак в Россию
Мать Ксении Собчак — сенатор Людмила — не смогла подтвердить РИА Новости информацию о возвращении дочери в Россию. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T12:07
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россия
людмила нарусова
ксения собчак
общество
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Мать Ксении Собчак — сенатор Людмила — не смогла подтвердить РИА Новости информацию о возвращении дочери в Россию.Ранее в понедельник очевидцы сообщили РИА Новости, что Собчак вернулась в Россию: в воскресенье она пешком пересекла границу в Псковской области через пункт пропуска "Бурачки"."Я слухи не комментирую", — заявила РИА Новости Нарусова, отвечая на вопрос, может ли она подтвердить возвращение дочери. Между тем на минувшей неделе Нарусова заявляла РИА Новости, что Собчак скоро должна вернуться в Россию.
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россия, людмила нарусова, ксения собчак, общество
Россия, Людмила Нарусова, Ксения Собчак, Общество
12:07 07.11.2022 (обновлено: 16:13 07.11.2022)
 
Нарусова отреагировала на информацию о возвращении Собчак в Россию

Сенатор Нарусова не смогла подтвердить информацию о возвращении Собчак в Россию

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкКсения Собчак и Людмила Нарусова
Ксения Собчак и Людмила Нарусова - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Ксения Собчак и Людмила Нарусова. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Мать Ксении Собчак — сенатор Людмила — не смогла подтвердить РИА Новости информацию о возвращении дочери в Россию.
Ранее в понедельник очевидцы сообщили РИА Новости, что Собчак вернулась в Россию: в воскресенье она пешком пересекла границу в Псковской области через пункт пропуска "Бурачки".
"Я слухи не комментирую", — заявила РИА Новости Нарусова, отвечая на вопрос, может ли она подтвердить возвращение дочери. Между тем на минувшей неделе Нарусова заявляла РИА Новости, что Собчак скоро должна вернуться в Россию.
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 14:26
Нарусова подтвердила наличие у Собчак гражданства Израиля
 
РоссияЛюдмила НарусоваКсения СобчакОбщество
 
 
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