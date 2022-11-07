https://ria.ru/20221107/sobchak-1829621014.html
Нарусова отреагировала на информацию о возвращении Собчак в Россию
Нарусова отреагировала на информацию о возвращении Собчак в Россию - РИА Новости, 07.11.2022
Нарусова отреагировала на информацию о возвращении Собчак в Россию
Мать Ксении Собчак — сенатор Людмила — не смогла подтвердить РИА Новости информацию о возвращении дочери в Россию. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T12:07
2022-11-07T12:07
2022-11-07T16:13
россия
людмила нарусова
ксения собчак
общество
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Мать Ксении Собчак — сенатор Людмила — не смогла подтвердить РИА Новости информацию о возвращении дочери в Россию.Ранее в понедельник очевидцы сообщили РИА Новости, что Собчак вернулась в Россию: в воскресенье она пешком пересекла границу в Псковской области через пункт пропуска "Бурачки"."Я слухи не комментирую", — заявила РИА Новости Нарусова, отвечая на вопрос, может ли она подтвердить возвращение дочери. Между тем на минувшей неделе Нарусова заявляла РИА Новости, что Собчак скоро должна вернуться в Россию.
https://ria.ru/20221102/sobchak-1828671972.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, людмила нарусова, ксения собчак, общество
Россия, Людмила Нарусова, Ксения Собчак, Общество
12:07 07.11.2022 (обновлено: 16:13 07.11.2022)
Нарусова отреагировала на информацию о возвращении Собчак в Россию
Сенатор Нарусова не смогла подтвердить информацию о возвращении Собчак в Россию
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Мать Ксении Собчак — сенатор Людмила — не смогла подтвердить РИА Новости информацию о возвращении дочери в Россию.
Ранее в понедельник очевидцы сообщили РИА Новости, что Собчак вернулась в Россию: в воскресенье она пешком пересекла границу в Псковской области через пункт пропуска "Бурачки".
"Я слухи не комментирую", — заявила РИА Новости Нарусова, отвечая на вопрос, может ли она подтвердить возвращение дочери. Между тем на минувшей неделе Нарусова заявляла РИА Новости, что Собчак скоро должна вернуться в Россию.