https://ria.ru/20221107/sobchak-1829621014.html

Нарусова отреагировала на информацию о возвращении Собчак в Россию

Нарусова отреагировала на информацию о возвращении Собчак в Россию - РИА Новости, 07.11.2022

Нарусова отреагировала на информацию о возвращении Собчак в Россию

Мать Ксении Собчак — сенатор Людмила — не смогла подтвердить РИА Новости информацию о возвращении дочери в Россию. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T12:07

2022-11-07T12:07

2022-11-07T16:13

россия

людмила нарусова

ксения собчак

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/90558/61/905586153_0:251:2664:1750_1920x0_80_0_0_b187088c0b16934989dcaeda830f4874.jpg

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Мать Ксении Собчак — сенатор Людмила — не смогла подтвердить РИА Новости информацию о возвращении дочери в Россию.Ранее в понедельник очевидцы сообщили РИА Новости, что Собчак вернулась в Россию: в воскресенье она пешком пересекла границу в Псковской области через пункт пропуска "Бурачки"."Я слухи не комментирую", — заявила РИА Новости Нарусова, отвечая на вопрос, может ли она подтвердить возвращение дочери. Между тем на минувшей неделе Нарусова заявляла РИА Новости, что Собчак скоро должна вернуться в Россию.

https://ria.ru/20221102/sobchak-1828671972.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, людмила нарусова, ксения собчак, общество