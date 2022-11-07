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В Щелково появился "Театральный сквер" - РИА Новости, 07.11.2022
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В Щелково появился "Театральный сквер"
В Щелково появился "Театральный сквер" - РИА Новости, 07.11.2022
В Щелково появился "Театральный сквер"
В Щелково появилась новая точка притяжения, которая объединила два наиболее популярных в городе объекта – Щёлковский театр и Ледовую арену, образовав тем самым... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T16:04
2022-11-07T16:04
щелково
общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. В Щелково появилась новая точка притяжения, которая объединила два наиболее популярных в городе объекта – Щёлковский театр и Ледовую арену, образовав тем самым прогулочную зону, и получившую название "Театральный сквер", сообщает пресс-служба администрации городского округа Щёлково."Театральный сквер" — это более 18 тысяч квадратных метров благоустроенной территории с арт-объектами, зонами для прогулок и отдыха, амфитеатром, обновлённой спортивной площадкой и удобной парковкой. Там появилась интерактивная световая конструкция "Куб" с меняющейся палитрой освещения и фотозоной, скамейки с возможностью подзарядки мобильных устройств, "умное освещение", интерактивный информационный стенд, эко-газон, художественная иллюминация, световые инсталляции с общим, заливающим, маркировочным и декоративным освещением. Бесплатный WI-FI работает на всей территории сквера."Театральный сквер" стал проектом жителей, реализованный при поддержке главы округа Андрея Булгакова на средства, полученные муниципалитетом за лидерство в Рейтинге-45 в 2021 году", - говорится в пресс-релизе."Те, кто уже успел увидеть сквер своими глазами, сходятся в одном - получилось отлично. Услышал пожелания по организации культурных, спортивных и досуговых мероприятий в сквере под открытым небом - проработаем", - написал глава Щелково Андрей Булгаков в своём телеграм-канале.
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щелково, общество, московская область (подмосковье)
Щелково, Общество, Московская область (Подмосковье)
16:04 07.11.2022
 

В Щелково появился "Театральный сквер"

© Фото : Администрация городского округа Щёлково Московской областиВ Щелково появился "Театральный сквер"
В Щелково появился Театральный сквер - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© Фото : Администрация городского округа Щёлково Московской области
В Щелково появился "Театральный сквер"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. В Щелково появилась новая точка притяжения, которая объединила два наиболее популярных в городе объекта – Щёлковский театр и Ледовую арену, образовав тем самым прогулочную зону, и получившую название "Театральный сквер", сообщает пресс-служба администрации городского округа Щёлково.
"Театральный сквер" — это более 18 тысяч квадратных метров благоустроенной территории с арт-объектами, зонами для прогулок и отдыха, амфитеатром, обновлённой спортивной площадкой и удобной парковкой. Там появилась интерактивная световая конструкция "Куб" с меняющейся палитрой освещения и фотозоной, скамейки с возможностью подзарядки мобильных устройств, "умное освещение", интерактивный информационный стенд, эко-газон, художественная иллюминация, световые инсталляции с общим, заливающим, маркировочным и декоративным освещением. Бесплатный WI-FI работает на всей территории сквера.
© Фото : Администрация городского округа Щёлково Московской областиВ Щелково появился "Театральный сквер"
В Щелково появился Театральный сквер - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© Фото : Администрация городского округа Щёлково Московской области
В Щелково появился "Театральный сквер"
"Театральный сквер" стал проектом жителей, реализованный при поддержке главы округа Андрея Булгакова на средства, полученные муниципалитетом за лидерство в Рейтинге-45 в 2021 году", - говорится в пресс-релизе.
"Те, кто уже успел увидеть сквер своими глазами, сходятся в одном - получилось отлично. Услышал пожелания по организации культурных, спортивных и досуговых мероприятий в сквере под открытым небом - проработаем", - написал глава Щелково Андрей Булгаков в своём телеграм-канале.
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