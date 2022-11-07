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Свежая клубника и томаты. В России разработали наноупаковку - РИА Новости, 07.11.2022
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Наука
https://ria.ru/20221107/skfu-1828639456.html
Свежая клубника и томаты. В России разработали наноупаковку
Свежая клубника и томаты. В России разработали наноупаковку - РИА Новости, 07.11.2022
Свежая клубника и томаты. В России разработали наноупаковку
Упаковку для пищевой промышленности, которая обладает бактерицидными и антигрибковыми свойствами, создали ученые СКФУ. По их словам, это стало возможно... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T07:00
2022-11-07T07:00
наука
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университетская наука
россия
ставрополь
северо-восточный федеральный университет
химия
биология
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Упаковку для пищевой промышленности, которая обладает бактерицидными и антигрибковыми свойствами, создали ученые СКФУ. По их словам, это стало возможно благодаря новому способу синтеза наночастиц оксида меди. Эта разработка позволит добиться увеличения срока хранения продуктов. Результаты исследования опубликованы в Scientific Reports.Оксид меди (СuO) — это полупроводник, который обладает рядом полезных свойств: высокотемпературной сверхпроводимостью, спиновой динамикой и корреляционными эффектами.Синтезированные и модифицированные разными способами наночастицы CuO широко применяются в различных отраслях науки и техники, включая медицину, электронику, сельское хозяйство и солнечную энергетику, объяснил доцент кафедры физики и технологии наноструктур и материалов Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) Андрей Блинов.Исследователи предложили новый метод синтеза стабилизированных частиц оксида меди, который делает возможным их использование в пищевой промышленности. Сейчас такие наночастицы входят в состав полимерной композиции упаковочного материала. В дальнейшем предполагается использовать их для производства нового типа упаковки.Наночастицы обладают высокими бактерицидными и некоторыми антигрибковыми свойствами. При подборе подходящей формы и дисперсности, они создают между продуктом питания и внешней средой барьер против влаги, движения газов и растворенных материалов, а также защиту от механических повреждений.Для демонстрации потенциала применения таких наночастиц в пищевой промышленности ученые совместно с лабораторией экспериментальной иммуноморфологии, иммунопатологии и иммунобиотехнологии медико-биологического факультета создали образцы упаковочного материала. Новые пленки получены на основе стандартной метилцеллюлозной пищевой упаковки, модифицированной частицами CuO в различной концентрации.Под пленку поместили образцы томатов, клубники и сыра и провели ускоренный тест по изучению сроков хранения с целью их увеличения.Ученые рассказали, что клубника и томаты в модифицированной упаковке спустя семь дней сохранили свежесть и целостность. Это объясняется угнетением процесса размножения бактерий и грибков, которые вызывают порчу продуктов. В образцах сыра обнаружили некоторую миграцию наночастиц вещества в малой концентрации.Это станет предметом дальнейших исследований, но доказывает высокую стабильность вещества — максимальная концентрация меди, установленная в экспериментальных образцах, оказалась нетоксичной. При хранении продукта в холодильнике (при температуре 0-4 °С) миграция меди уменьшалась.Следующая задача научного коллектива — решить проблему миграции наночастиц CuO в продукты питания вплоть до полного исключения, чтобы окончательно ликвидировать потенциальную токсичность пленок.Также ученые планируют провести промышленную апробацию разработанных пленок, чтобы в дальнейшем использовать их для упаковки продуктов. Было подсчитано, что себестоимость по материалам производства препарата наночастиц CuO составляет около 17,3 рублей за 100 мл. Себестоимость производства пленки — около 25 рублей за 1 квадратный метр.
https://ria.ru/20221026/skfu-1826502683.html
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навигатор абитуриента, университетская наука, россия, ставрополь, северо-восточный федеральный университет, химия, биология
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Россия, Ставрополь, Северо-Восточный федеральный университет, Химия, биология
07:00 07.11.2022
 

Свежая клубника и томаты. В России разработали наноупаковку

© РИА Новости / Елена ШестернинаКлубника
Клубника - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Елена Шестернина
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Упаковку для пищевой промышленности, которая обладает бактерицидными и антигрибковыми свойствами, создали ученые СКФУ. По их словам, это стало возможно благодаря новому способу синтеза наночастиц оксида меди. Эта разработка позволит добиться увеличения срока хранения продуктов. Результаты исследования опубликованы в Scientific Reports.
Оксид меди (СuO) — это полупроводник, который обладает рядом полезных свойств: высокотемпературной сверхпроводимостью, спиновой динамикой и корреляционными эффектами.
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Синтезированные и модифицированные разными способами наночастицы CuO широко применяются в различных отраслях науки и техники, включая медицину, электронику, сельское хозяйство и солнечную энергетику, объяснил доцент кафедры физики и технологии наноструктур и материалов Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) Андрей Блинов.
Исследователи предложили новый метод синтеза стабилизированных частиц оксида меди, который делает возможным их использование в пищевой промышленности. Сейчас такие наночастицы входят в состав полимерной композиции упаковочного материала. В дальнейшем предполагается использовать их для производства нового типа упаковки.
Наночастицы обладают высокими бактерицидными и некоторыми антигрибковыми свойствами. При подборе подходящей формы и дисперсности, они создают между продуктом питания и внешней средой барьер против влаги, движения газов и растворенных материалов, а также защиту от механических повреждений.

“Важным аспектом в создании пищевых упаковок с нанокомпозициями является стабилизация наночастиц. От метода синтеза зависит бактерицидное действие и возможность миграции наночастиц в продукт. При высокой стабильности миграция будет минимизирована, что гарантирует отсутствие токсичности упаковочного материала”, — объяснил старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории пищевой и промышленной биотехнологии СКФУ Андрей Нагдалян.

© Фото : СКФУ/Илья ХачатурянСтарший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории пищевой и промышленной биотехнологии Андрей Нагдалян
Старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории пищевой и промышленной биотехнологии Андрей Нагдалян - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© Фото : СКФУ/Илья Хачатурян
Старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории пищевой и промышленной биотехнологии Андрей Нагдалян
Для демонстрации потенциала применения таких наночастиц в пищевой промышленности ученые совместно с лабораторией экспериментальной иммуноморфологии, иммунопатологии и иммунобиотехнологии медико-биологического факультета создали образцы упаковочного материала. Новые пленки получены на основе стандартной метилцеллюлозной пищевой упаковки, модифицированной частицами CuO в различной концентрации.
Под пленку поместили образцы томатов, клубники и сыра и провели ускоренный тест по изучению сроков хранения с целью их увеличения.
Ученые рассказали, что клубника и томаты в модифицированной упаковке спустя семь дней сохранили свежесть и целостность. Это объясняется угнетением процесса размножения бактерий и грибков, которые вызывают порчу продуктов. В образцах сыра обнаружили некоторую миграцию наночастиц вещества в малой концентрации.
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Это станет предметом дальнейших исследований, но доказывает высокую стабильность вещества — максимальная концентрация меди, установленная в экспериментальных образцах, оказалась нетоксичной. При хранении продукта в холодильнике (при температуре 0-4 °С) миграция меди уменьшалась.
Следующая задача научного коллектива — решить проблему миграции наночастиц CuO в продукты питания вплоть до полного исключения, чтобы окончательно ликвидировать потенциальную токсичность пленок.
Также ученые планируют провести промышленную апробацию разработанных пленок, чтобы в дальнейшем использовать их для упаковки продуктов. Было подсчитано, что себестоимость по материалам производства препарата наночастиц CuO составляет около 17,3 рублей за 100 мл. Себестоимость производства пленки — около 25 рублей за 1 квадратный метр.
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