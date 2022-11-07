https://ria.ru/20221107/sk-1829721564.html

СК завел дело против жительницы Бурятии, бросившей на пол грудного ребенка

СК завел дело против жительницы Бурятии, бросившей на пол грудного ребенка - РИА Новости, 07.11.2022

СК завел дело против жительницы Бурятии, бросившей на пол грудного ребенка

Дело завели на жительницу Бурятии, которая бросила пятимесячного ребенка подруги на пол во время пьяной ссоры, сообщила пресс-служба регионального главка СК РФ. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T16:49

2022-11-07T16:49

2022-11-07T16:50

происшествия

россия

прибайкальский район

республика бурятия

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 7 ноя - РИА Новости. Дело завели на жительницу Бурятии, которая бросила пятимесячного ребенка подруги на пол во время пьяной ссоры, сообщила пресс-служба регионального главка СК РФ."В Детскую республиканскую клиническую больницу госпитализирована 5-месячная девочка с травмами головы и других частей тела. По предварительным данным, ребенка на пол с силой бросила в ходе пьяной ссоры подруга ее матери. По данному факту следственным отделом по Прибайкальскому району СУСК России по Республике Бурятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего)", - говорится в сообщении.По данным следствия, обвиняемая на протяжении последних двух лет проживала в одном доме в селе Кома вместе с подругой. Обе воспитывали малолетних детей, нигде не работали, жили на детские пособия, злоупотребляли спиртным. В ночь на субботу они поссорились. Обвиняемая взяла на руки дочь подруги и демонстративно с силой кинула грудного ребенка на пол. При падении девочка получила многочисленные травмы, в том числе переломы костей черепа.В главке сообщили, что решается вопрос об избрании меры пресечения, связанной с изоляцией от общества.

https://ria.ru/20221027/sk-1827362449.html

россия

прибайкальский район

республика бурятия

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происшествия, россия, прибайкальский район, республика бурятия, следственный комитет россии (ск рф)