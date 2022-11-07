Рейтинг@Mail.ru
СК завел дело против жительницы Бурятии, бросившей на пол грудного ребенка - РИА Новости, 07.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221107/sk-1829721564.html
СК завел дело против жительницы Бурятии, бросившей на пол грудного ребенка
СК завел дело против жительницы Бурятии, бросившей на пол грудного ребенка - РИА Новости, 07.11.2022
СК завел дело против жительницы Бурятии, бросившей на пол грудного ребенка
Дело завели на жительницу Бурятии, которая бросила пятимесячного ребенка подруги на пол во время пьяной ссоры, сообщила пресс-служба регионального главка СК РФ. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T16:49
2022-11-07T16:50
происшествия
россия
прибайкальский район
республика бурятия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583603_0:9:3255:1840_1920x0_80_0_0_8fa9bf99056d26f20cfa2c8cd2aea72c.jpg
КРАСНОЯРСК, 7 ноя - РИА Новости. Дело завели на жительницу Бурятии, которая бросила пятимесячного ребенка подруги на пол во время пьяной ссоры, сообщила пресс-служба регионального главка СК РФ."В Детскую республиканскую клиническую больницу госпитализирована 5-месячная девочка с травмами головы и других частей тела. По предварительным данным, ребенка на пол с силой бросила в ходе пьяной ссоры подруга ее матери. По данному факту следственным отделом по Прибайкальскому району СУСК России по Республике Бурятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего)", - говорится в сообщении.По данным следствия, обвиняемая на протяжении последних двух лет проживала в одном доме в селе Кома вместе с подругой. Обе воспитывали малолетних детей, нигде не работали, жили на детские пособия, злоупотребляли спиртным. В ночь на субботу они поссорились. Обвиняемая взяла на руки дочь подруги и демонстративно с силой кинула грудного ребенка на пол. При падении девочка получила многочисленные травмы, в том числе переломы костей черепа.В главке сообщили, что решается вопрос об избрании меры пресечения, связанной с изоляцией от общества.
https://ria.ru/20221027/sk-1827362449.html
россия
прибайкальский район
республика бурятия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583603_524:0:3255:2048_1920x0_80_0_0_4cb060c1a31a37677b114df2f3f597e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, прибайкальский район, республика бурятия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Прибайкальский район, Республика Бурятия, Следственный комитет России (СК РФ)
16:49 07.11.2022 (обновлено: 16:50 07.11.2022)
 
СК завел дело против жительницы Бурятии, бросившей на пол грудного ребенка

СК завел дело против жительницы Бурятии, бросившей на пол пятимесячного ребенка подруги

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 7 ноя - РИА Новости. Дело завели на жительницу Бурятии, которая бросила пятимесячного ребенка подруги на пол во время пьяной ссоры, сообщила пресс-служба регионального главка СК РФ.
"В Детскую республиканскую клиническую больницу госпитализирована 5-месячная девочка с травмами головы и других частей тела. По предварительным данным, ребенка на пол с силой бросила в ходе пьяной ссоры подруга ее матери. По данному факту следственным отделом по Прибайкальскому району СУСК России по Республике Бурятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, обвиняемая на протяжении последних двух лет проживала в одном доме в селе Кома вместе с подругой. Обе воспитывали малолетних детей, нигде не работали, жили на детские пособия, злоупотребляли спиртным. В ночь на субботу они поссорились. Обвиняемая взяла на руки дочь подруги и демонстративно с силой кинула грудного ребенка на пол. При падении девочка получила многочисленные травмы, в том числе переломы костей черепа.
В главке сообщили, что решается вопрос об избрании меры пресечения, связанной с изоляцией от общества.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 20:57
СК возбудил дело против женщины, свесившей ребенка с балкона
 
ПроисшествияРоссияПрибайкальский районРеспублика БурятияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала