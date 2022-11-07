Партия Качиньского может утратить большинство в сейме Польши, показал опрос
IBRiS: в Польше партия "Право и справедливость" может утратить большинство в сейме
© AP Photo / Alik KepliczПредседатель правящей консервативной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский
© AP Photo / Alik Keplicz
Председатель правящей консервативной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. Архивное фото
ВАРШАВА, 7 ноя — РИА Новости. Правящая в Польше партия Ярослава Качиньского "Право и справедливость" (PiS) может утратить большинство в нижней палате парламента (сейме) по итогам выборов 2023 года, свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного лабораторией IBRiS.
В 2023 году в Польше запланирована череда выборов — в парламент страны, органы местного самоуправления, Европейский парламент.
Согласно данным исследования, сейчас команду Качиньского поддерживают 33,7% избирателей. Крупнейшее оппозиционное объединение "Гражданская коалиция" во главе с экс-премьером Дональдом Туском может рассчитывать на 27,6% голосов. Также в парламент могут войти партии "Польша 2050" (10,9%), "Левые" (10,1%), Польская крестьянская партия (5,7%) и "Конфедерация" (5%).
Не определились с политическими предпочтениями 7% опрошенных поляков.
Эти данные указывают на то, что PiS, даже объединившись с "Конфедерацией", не сможет создать коалицию с большинством в сейме, которым команда Качиньского располагает сейчас. Они могут рассчитывать только на 192-205 мандатов в нижней палате парламента, состоящей из 450 кресел, а оппозиция – на 253-254 мандата.
Опрос был проведен 21–22 октября методом CATI (computer assisted telephone interview), опрошены 1100 человек.