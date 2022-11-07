https://ria.ru/20221107/sertifikaty-1829610433.html
Свыше 1,2 тысяч молодых семей Пермского края получили жилищные сертификаты
Свыше 1,2 тысяч молодых семей Пермского края получили жилищные сертификаты - РИА Новости, 07.11.2022
Свыше 1,2 тысяч молодых семей Пермского края получили жилищные сертификаты
Более 1,2 тысяч молодых семей Пермского края с начала года получили сертификаты на улучшение жилищных условий, сообщается на сайте губернатора и правительства... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T11:42
2022-11-07T11:42
2022-11-07T11:42
пермский край
дмитрий махонин
жилье
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ПЕРМЬ, 7 ноя – РИА Новости. Более 1,2 тысяч молодых семей Пермского края с начала года получили сертификаты на улучшение жилищных условий, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.Как уточнили в пресс-службе губернатора Пермского края, программа "Молодая семья" реализуется в рамках национального проекта "Демография" по двум направлениям: федеральному и региональному."В рамках федерального направления в 2022 году сертификаты на оплату от 30 до 35% от стоимости жилья получили уже порядка 300 семей. Еще более 900 сертификатов получили семьи в рамках регионального направления – на суммы в размере 10% от стоимости жилых помещений", – говорится в сообщении.По информации пресс-службы губернатора, полученную на выданный сертификат выплату можно направить на погашение ипотеки, покупку жилья, а также на реконструкцию или завершение начатого строительства.Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что регион является одним из немногих субъектов России, в котором действует и региональное направление. "Мы не только продолжаем, но и увеличиваем объем ее финансирования, чтобы поддержать тех, кто хотел, но не успел получить федеральные выплаты", – подчеркивал Махонин.В пресс-службе губернатора добавили, что получить поддержку Пермского края могут семьи, если возраст хотя бы одного из супругов не превышает 35 лет, а тем, кто встал на учет до 1 января 2019 года, выдают свидетельства и после достижения предельного возраста. Если у участников регионального направления программы "Молодая семья" после получения выплаты рождается ребенок, им дополнительно предоставляются средства в размере, указанном в свидетельстве."В настоящее время право на получение данной выплаты возникает у семьи, начиная с даты получения свидетельства и в течение двух лет после перечисления денег банком <…> в 2022 году на реализацию программы "Молодая семья" выделено более 880 миллионов рублей, из которых федеральные средства – 187,5 миллионов рублей", – заключили в пресс-службе губернатора Пермского края.
https://ria.ru/20221103/mosty-1828980609.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пермский край, дмитрий махонин, жилье
Пермский край, Дмитрий Махонин, Жилье
ПЕРМЬ, 7 ноя – РИА Новости. Более 1,2 тысяч молодых семей Пермского края с начала года получили сертификаты на улучшение жилищных условий, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
Как уточнили в пресс-службе губернатора Пермского края, программа "Молодая семья" реализуется в рамках национального проекта "Демография" по двум направлениям: федеральному и региональному.
"В рамках федерального направления в 2022 году сертификаты на оплату от 30 до 35% от стоимости жилья получили уже порядка 300 семей. Еще более 900 сертификатов получили семьи в рамках регионального направления – на суммы в размере 10% от стоимости жилых помещений", – говорится в сообщении.
По информации пресс-службы губернатора, полученную на выданный сертификат выплату можно направить на погашение ипотеки, покупку жилья, а также на реконструкцию или завершение начатого строительства.
Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин
отмечал, что регион является одним из немногих субъектов России
, в котором действует и региональное направление. "Мы не только продолжаем, но и увеличиваем объем ее финансирования, чтобы поддержать тех, кто хотел, но не успел получить федеральные выплаты", – подчеркивал Махонин.
В пресс-службе губернатора добавили, что получить поддержку Пермского края могут семьи, если возраст хотя бы одного из супругов не превышает 35 лет, а тем, кто встал на учет до 1 января 2019 года, выдают свидетельства и после достижения предельного возраста. Если у участников регионального направления программы "Молодая семья" после получения выплаты рождается ребенок, им дополнительно предоставляются средства в размере, указанном в свидетельстве.
"В настоящее время право на получение данной выплаты возникает у семьи, начиная с даты получения свидетельства и в течение двух лет после перечисления денег банком <…> в 2022 году на реализацию программы "Молодая семья" выделено более 880 миллионов рублей, из которых федеральные средства – 187,5 миллионов рублей", – заключили в пресс-службе губернатора Пермского края.