https://ria.ru/20221107/serial-1829766442.html
По "Очень странным делам" создадут VR-игру
По "Очень странным делам" создадут VR-игру - РИА Новости, 07.11.2022
По "Очень странным делам" создадут VR-игру
По "Очень странным делам" создадут VR-игру, сообщается на YouTube-канале сериала. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T19:25
2022-11-07T19:25
2022-11-07T19:25
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. По "Очень странным делам" создадут VR-игру, сообщается на YouTube-канале сериала.Судя по описанию проекта, пользователям предлагается сыграть за Векну, антагониста четвертого сезона. "Стань исследователем неизвестных реальностей, сотворив коллективный разум и приручив пустоту. Вторгнись в сознание и вызови в воображении кошмар в стремлении отомстить Одиннадцатой и Хоукинсу", — говорится в синопсисе.Проект выйдет зимой 2023 года.Первый сезон "Очень странных дел" вышел в 2016 году, а четвертый — этим летом. В шоу рассказывается о мистических событиях в городке Хоукинс в США. Разобраться в происходящем пытаются местные школьники и их семьи. Одиннадцатая — подросток со сверхъестественными способностями. Она стала жертвой жестоких экспериментов над такими же, как и она детьми. Девочка пытается научиться жить среди обычных людей и готова защитить их от чудовищ, пытающихся прорваться из другого мира.
https://ria.ru/20220928/rasizm-1820059737.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы
По "Очень странным делам" создадут VR-игру
VR-игра по сериалу "Очень странные дела" выйдет зимой 2023 года
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. По "Очень странным делам" создадут VR-игру, сообщается на YouTube-канале сериала.
Судя по описанию проекта, пользователям предлагается сыграть за Векну, антагониста четвертого сезона.
"Стань исследователем неизвестных реальностей, сотворив коллективный разум и приручив пустоту. Вторгнись в сознание и вызови в воображении кошмар в стремлении отомстить Одиннадцатой и Хоукинсу", — говорится в синопсисе.
Проект выйдет зимой 2023 года.
Первый сезон "Очень странных дел" вышел в 2016 году, а четвертый — этим летом. В шоу рассказывается о мистических событиях в городке Хоукинс в США
. Разобраться в происходящем пытаются местные школьники и их семьи. Одиннадцатая — подросток со сверхъестественными способностями. Она стала жертвой жестоких экспериментов над такими же, как и она детьми. Девочка пытается научиться жить среди обычных людей и готова защитить их от чудовищ, пытающихся прорваться из другого мира.