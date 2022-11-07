https://ria.ru/20221107/serial-1829766442.html

По "Очень странным делам" создадут VR-игру

По "Очень странным делам" создадут VR-игру - РИА Новости, 07.11.2022

По "Очень странным делам" создадут VR-игру

По "Очень странным делам" создадут VR-игру, сообщается на YouTube-канале сериала. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T19:25

2022-11-07T19:25

2022-11-07T19:25

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. По "Очень странным делам" создадут VR-игру, сообщается на YouTube-канале сериала.Судя по описанию проекта, пользователям предлагается сыграть за Векну, антагониста четвертого сезона. "Стань исследователем неизвестных реальностей, сотворив коллективный разум и приручив пустоту. Вторгнись в сознание и вызови в воображении кошмар в стремлении отомстить Одиннадцатой и Хоукинсу", — говорится в синопсисе.Проект выйдет зимой 2023 года.Первый сезон "Очень странных дел" вышел в 2016 году, а четвертый — этим летом. В шоу рассказывается о мистических событиях в городке Хоукинс в США. Разобраться в происходящем пытаются местные школьники и их семьи. Одиннадцатая — подросток со сверхъестественными способностями. Она стала жертвой жестоких экспериментов над такими же, как и она детьми. Девочка пытается научиться жить среди обычных людей и готова защитить их от чудовищ, пытающихся прорваться из другого мира.

https://ria.ru/20220928/rasizm-1820059737.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы