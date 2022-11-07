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По "Очень странным делам" создадут VR-игру - РИА Новости, 07.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221107/serial-1829766442.html
По "Очень странным делам" создадут VR-игру
По "Очень странным делам" создадут VR-игру - РИА Новости, 07.11.2022
По "Очень странным делам" создадут VR-игру
По "Очень странным делам" создадут VR-игру, сообщается на YouTube-канале сериала. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T19:25
2022-11-07T19:25
культура
новости культуры
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. По "Очень странным делам" создадут VR-игру, сообщается на YouTube-канале сериала.Судя по описанию проекта, пользователям предлагается сыграть за Векну, антагониста четвертого сезона. "Стань исследователем неизвестных реальностей, сотворив коллективный разум и приручив пустоту. Вторгнись в сознание и вызови в воображении кошмар в стремлении отомстить Одиннадцатой и Хоукинсу", — говорится в синопсисе.Проект выйдет зимой 2023 года.Первый сезон "Очень странных дел" вышел в 2016 году, а четвертый — этим летом. В шоу рассказывается о мистических событиях в городке Хоукинс в США. Разобраться в происходящем пытаются местные школьники и их семьи. Одиннадцатая — подросток со сверхъестественными способностями. Она стала жертвой жестоких экспериментов над такими же, как и она детьми. Девочка пытается научиться жить среди обычных людей и готова защитить их от чудовищ, пытающихся прорваться из другого мира.
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новости культуры, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы
19:25 07.11.2022
 
По "Очень странным делам" создадут VR-игру

VR-игра по сериалу "Очень странные дела" выйдет зимой 2023 года

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. По "Очень странным делам" создадут VR-игру, сообщается на YouTube-канале сериала.
Судя по описанию проекта, пользователям предлагается сыграть за Векну, антагониста четвертого сезона.
"Стань исследователем неизвестных реальностей, сотворив коллективный разум и приручив пустоту. Вторгнись в сознание и вызови в воображении кошмар в стремлении отомстить Одиннадцатой и Хоукинсу", — говорится в синопсисе.
Проект выйдет зимой 2023 года.
Первый сезон "Очень странных дел" вышел в 2016 году, а четвертый — этим летом. В шоу рассказывается о мистических событиях в городке Хоукинс в США. Разобраться в происходящем пытаются местные школьники и их семьи. Одиннадцатая — подросток со сверхъестественными способностями. Она стала жертвой жестоких экспериментов над такими же, как и она детьми. Девочка пытается научиться жить среди обычных людей и готова защитить их от чудовищ, пытающихся прорваться из другого мира.
Кадр из сериала Очень странные дела
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