https://ria.ru/20221107/sdelka-1829791309.html
Турция предложит продлить действие продуктовой сделки на год
Турция предложит продлить действие продуктовой сделки на год - РИА Новости, 07.11.2022
Турция предложит продлить действие продуктовой сделки на год
Турция выступит с инициативой продлить действие продуктовой сделки на год, заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар, его слова приводит сайт... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T19:47
2022-11-07T19:47
2022-11-07T20:22
турция
хулуси акар
россия
украина
оон
экономика
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АНКАРА, 7 ноя — РИА Новости. Турция выступит с инициативой продлить действие продуктовой сделки на год, заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар, его слова приводит сайт телеканала CNN Turk.В конце июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали пакет документов по зерновой сделке, которая определяет алгоритм вывоза украинского зерна из черноморских портов и предусматривает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции на мировые рынки. Однако в Москве не раз отмечали, что в отношении российского продовольствия и удобрений сделка не работает, украинское зерно направляется прежде всего в Европу, а не в нуждающиеся страны Африки.В конце прошлой недели после устроенной киевским режимом террористической атаки на корабли Черноморского флота в Севастополе Россия приостановила участие в зерновой сделке, но после переговоров с Турцией и получения от Украины письменных гарантий вернулась к соглашению. Срок действий договора истекает 19 ноября.
https://ria.ru/20221107/zerno-1829558554.html
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турция, хулуси акар, россия, украина, оон, экономика
Турция, Хулуси Акар, Россия, Украина, ООН, Экономика
19:47 07.11.2022 (обновлено: 20:22 07.11.2022)
Турция предложит продлить действие продуктовой сделки на год
Министр обороны Акар: Турция предложит продлить действие продуктовой сделки на год