Рейтинг@Mail.ru
Турция предложит продлить действие продуктовой сделки на год - РИА Новости, 07.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221107/sdelka-1829791309.html
Турция предложит продлить действие продуктовой сделки на год
Турция предложит продлить действие продуктовой сделки на год - РИА Новости, 07.11.2022
Турция предложит продлить действие продуктовой сделки на год
Турция выступит с инициативой продлить действие продуктовой сделки на год, заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар, его слова приводит сайт... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T19:47
2022-11-07T20:22
турция
хулуси акар
россия
украина
оон
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799682943_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_14783fecb28fd90e9ec2afde1b2b0f37.jpg
АНКАРА, 7 ноя — РИА Новости. Турция выступит с инициативой продлить действие продуктовой сделки на год, заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар, его слова приводит сайт телеканала CNN Turk.В конце июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали пакет документов по зерновой сделке, которая определяет алгоритм вывоза украинского зерна из черноморских портов и предусматривает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции на мировые рынки. Однако в Москве не раз отмечали, что в отношении российского продовольствия и удобрений сделка не работает, украинское зерно направляется прежде всего в Европу, а не в нуждающиеся страны Африки.В конце прошлой недели после устроенной киевским режимом террористической атаки на корабли Черноморского флота в Севастополе Россия приостановила участие в зерновой сделке, но после переговоров с Турцией и получения от Украины письменных гарантий вернулась к соглашению. Срок действий договора истекает 19 ноября.
https://ria.ru/20221107/zerno-1829558554.html
турция
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799682943_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4ce273e9eaa7928a71a8dcf38890d19f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, хулуси акар, россия, украина, оон, экономика
Турция, Хулуси Акар, Россия, Украина, ООН, Экономика
19:47 07.11.2022 (обновлено: 20:22 07.11.2022)
 
Турция предложит продлить действие продуктовой сделки на год

Министр обороны Акар: Турция предложит продлить действие продуктовой сделки на год

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкКомбайн собирает урожай пшеницы
Комбайн собирает урожай пшеницы - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Комбайн собирает урожай пшеницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 7 ноя — РИА Новости. Турция выступит с инициативой продлить действие продуктовой сделки на год, заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар, его слова приводит сайт телеканала CNN Turk.
"Мы будем предлагать продлить соглашение еще на один год", — сказал он.
В конце июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали пакет документов по зерновой сделке, которая определяет алгоритм вывоза украинского зерна из черноморских портов и предусматривает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции на мировые рынки. Однако в Москве не раз отмечали, что в отношении российского продовольствия и удобрений сделка не работает, украинское зерно направляется прежде всего в Европу, а не в нуждающиеся страны Африки.
В конце прошлой недели после устроенной киевским режимом террористической атаки на корабли Черноморского флота в Севастополе Россия приостановила участие в зерновой сделке, но после переговоров с Турцией и получения от Украины письменных гарантий вернулась к соглашению. Срок действий договора истекает 19 ноября.
Хранилища с зерном в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
07:49
В Турции объяснили, из-за чего не была достигнута цель зерновой сделки
 
ТурцияХулуси АкарРоссияУкраинаООНЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала