https://ria.ru/20221107/sdelka-1829791309.html

Турция предложит продлить действие продуктовой сделки на год

Турция предложит продлить действие продуктовой сделки на год - РИА Новости, 07.11.2022

Турция предложит продлить действие продуктовой сделки на год

Турция выступит с инициативой продлить действие продуктовой сделки на год, заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар, его слова приводит сайт... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T19:47

2022-11-07T19:47

2022-11-07T20:22

турция

хулуси акар

россия

украина

оон

экономика

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АНКАРА, 7 ноя — РИА Новости. Турция выступит с инициативой продлить действие продуктовой сделки на год, заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар, его слова приводит сайт телеканала CNN Turk.В конце июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали пакет документов по зерновой сделке, которая определяет алгоритм вывоза украинского зерна из черноморских портов и предусматривает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции на мировые рынки. Однако в Москве не раз отмечали, что в отношении российского продовольствия и удобрений сделка не работает, украинское зерно направляется прежде всего в Европу, а не в нуждающиеся страны Африки.В конце прошлой недели после устроенной киевским режимом террористической атаки на корабли Черноморского флота в Севастополе Россия приостановила участие в зерновой сделке, но после переговоров с Турцией и получения от Украины письменных гарантий вернулась к соглашению. Срок действий договора истекает 19 ноября.

https://ria.ru/20221107/zerno-1829558554.html

турция

россия

украина

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турция, хулуси акар, россия, украина, оон, экономика