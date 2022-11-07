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Счета европейцев за электроэнергию достигли рекордных значений, пишут СМИ - РИА Новости, 07.11.2022
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Счета европейцев за электроэнергию достигли рекордных значений, пишут СМИ
Счета европейцев за электроэнергию достигли рекордных значений, пишут СМИ - РИА Новости, 07.11.2022
Счета европейцев за электроэнергию достигли рекордных значений, пишут СМИ
Счета европейцев за электроэнергию достигли рекордных значений, несмотря на поддержку со стороны властей, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T12:31
2022-11-07T12:31
в мире
экономика
великобритания
евросоюз
дублин
рим
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Счета европейцев за электроэнергию достигли рекордных значений, несмотря на поддержку со стороны властей, передает агентство Блумберг.По данным энергетической консалтинговой компании VaasaETT Ltd, средняя розничная цена на газ в ЕС и Великобритании в октябре оказалась в два раза больше, чем в том же месяце в 2021 году, и составила 18 евроцентов за киловатт-час. Стоимость электроэнергии для домашних хозяйств выросла на 67% до 36 евроцентов за киловатт-час.Самый высокий рост цен на электроэнергию за октябрь наблюдался в Дублине и составил 44%, а средняя цена на газ в Риме выросла на 97%.Агентство напоминает, что правительства стран ЕС пообещали потратить более 550 миллиардов евро на защиту граждан и бизнеса от резкого роста цен на энергоносители.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20221106/krakh-1829385888.html
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в мире, экономика, великобритания, евросоюз, дублин, рим
В мире, Экономика, Великобритания, Евросоюз, Дублин, Рим
12:31 07.11.2022
 
Счета европейцев за электроэнергию достигли рекордных значений, пишут СМИ

Блумберг: цена на газ в ЕС и Британии оказалась в два раза больше, чем в октябре 2021 года

© AP Photo / Eckehard SchulzТехник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© AP Photo / Eckehard Schulz
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Счета европейцев за электроэнергию достигли рекордных значений, несмотря на поддержку со стороны властей, передает агентство Блумберг.
По данным энергетической консалтинговой компании VaasaETT Ltd, средняя розничная цена на газ в ЕС и Великобритании в октябре оказалась в два раза больше, чем в том же месяце в 2021 году, и составила 18 евроцентов за киловатт-час. Стоимость электроэнергии для домашних хозяйств выросла на 67% до 36 евроцентов за киловатт-час.
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Агентство напоминает, что правительства стран ЕС пообещали потратить более 550 миллиардов евро на защиту граждан и бизнеса от резкого роста цен на энергоносители.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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