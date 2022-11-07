Счета европейцев за электроэнергию достигли рекордных значений, пишут СМИ
Блумберг: цена на газ в ЕС и Британии оказалась в два раза больше, чем в октябре 2021 года
© AP Photo / Eckehard SchulzТехник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии
© AP Photo / Eckehard Schulz
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Счета европейцев за электроэнергию достигли рекордных значений, несмотря на поддержку со стороны властей, передает агентство Блумберг.
По данным энергетической консалтинговой компании VaasaETT Ltd, средняя розничная цена на газ в ЕС и Великобритании в октябре оказалась в два раза больше, чем в том же месяце в 2021 году, и составила 18 евроцентов за киловатт-час. Стоимость электроэнергии для домашних хозяйств выросла на 67% до 36 евроцентов за киловатт-час.
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Агентство напоминает, что правительства стран ЕС пообещали потратить более 550 миллиардов евро на защиту граждан и бизнеса от резкого роста цен на энергоносители.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.