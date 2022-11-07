https://ria.ru/20221107/scheta-1829631311.html

Счета европейцев за электроэнергию достигли рекордных значений, пишут СМИ

Счета европейцев за электроэнергию достигли рекордных значений, пишут СМИ - РИА Новости, 07.11.2022

Счета европейцев за электроэнергию достигли рекордных значений, пишут СМИ

Счета европейцев за электроэнергию достигли рекордных значений, несмотря на поддержку со стороны властей, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T12:31

2022-11-07T12:31

2022-11-07T12:31

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экономика

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Счета европейцев за электроэнергию достигли рекордных значений, несмотря на поддержку со стороны властей, передает агентство Блумберг.По данным энергетической консалтинговой компании VaasaETT Ltd, средняя розничная цена на газ в ЕС и Великобритании в октябре оказалась в два раза больше, чем в том же месяце в 2021 году, и составила 18 евроцентов за киловатт-час. Стоимость электроэнергии для домашних хозяйств выросла на 67% до 36 евроцентов за киловатт-час.Самый высокий рост цен на электроэнергию за октябрь наблюдался в Дублине и составил 44%, а средняя цена на газ в Риме выросла на 97%.Агентство напоминает, что правительства стран ЕС пообещали потратить более 550 миллиардов евро на защиту граждан и бизнеса от резкого роста цен на энергоносители.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20221106/krakh-1829385888.html

https://ria.ru/20221107/makron-1829519663.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, экономика, великобритания, евросоюз, дублин, рим