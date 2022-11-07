МИД Германии сообщил о переговорах в ЕС по новым санкциям против Ирана
Представитель МИД ФРГ Зассе сообщила о переговорах в ЕС по новым санкциям против Ирана
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 7 ноя - РИА Новости. Переговоры о подготовке нового пакета санкций против Ирана сейчас ведутся на уровне Евросоюза, сообщила журналистам представитель министерства иностранных дел Германии Андреа Зассе.
"Я могу подтвердить, что действительно на уровне ЕС есть переговоры о таком пакете санкций... переговоры очень конструктивны. Но детальных подробностей, в том числе относительно сроков, я пока не могу сообщить", - сказала Зассе на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что поддержание двусторонних отношений с Ираном, как раньше, уже недопустимо из-за ситуации с правами человека в этой стране. Министр тогда сообщила, что Германия планирует ввести визовые ограничения против Ирана. Так, например, национальные визы будут выдаваться владельцам диппаспортов только по необходимости, будут введены ограничения на въезд для членов иранских организаций из списка ЕС.
По ее словам, санкции в области прав человека, которые ФРГ ввела вместе со своими европейскими партнерами, стали первым шагом. Приняв дополнительные меры, Германия также адаптирует двусторонние отношения с Ираном к текущей ситуации.