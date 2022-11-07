https://ria.ru/20221107/sanktsii-1829686549.html

МИД Германии сообщил о переговорах в ЕС по новым санкциям против Ирана

МИД Германии сообщил о переговорах в ЕС по новым санкциям против Ирана - РИА Новости, 07.11.2022

МИД Германии сообщил о переговорах в ЕС по новым санкциям против Ирана

Переговоры о подготовке нового пакета санкций против Ирана сейчас ведутся на уровне Евросоюза, сообщила журналистам представитель министерства иностранных дел... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T15:23

2022-11-07T15:23

2022-11-07T15:23

в мире

анналена бербок

германия

мид германии

евросоюз

иран

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БЕРЛИН, 7 ноя - РИА Новости. Переговоры о подготовке нового пакета санкций против Ирана сейчас ведутся на уровне Евросоюза, сообщила журналистам представитель министерства иностранных дел Германии Андреа Зассе.Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что поддержание двусторонних отношений с Ираном, как раньше, уже недопустимо из-за ситуации с правами человека в этой стране. Министр тогда сообщила, что Германия планирует ввести визовые ограничения против Ирана. Так, например, национальные визы будут выдаваться владельцам диппаспортов только по необходимости, будут введены ограничения на въезд для членов иранских организаций из списка ЕС.По ее словам, санкции в области прав человека, которые ФРГ ввела вместе со своими европейскими партнерами, стали первым шагом. Приняв дополнительные меры, Германия также адаптирует двусторонние отношения с Ираном к текущей ситуации.

https://ria.ru/20221104/iran-1829199786.html

германия

иран

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в мире, анналена бербок, германия, мид германии, евросоюз, иран