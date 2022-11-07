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В Британии признали бесполезность эмбарго на российские энергоресурсы - РИА Новости, 07.11.2022
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В Британии признали бесполезность эмбарго на российские энергоресурсы
В Британии признали бесполезность эмбарго на российские энергоресурсы - РИА Новости, 07.11.2022
В Британии признали бесполезность эмбарго на российские энергоресурсы
Энергетическое эмбарго не сможет ударить по доходам России, написал журнал The Economist. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T13:21
2022-11-07T14:14
турецкий поток
северный поток
mckinsey
евросоюз
опек
азия
европа
россия
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Энергетическое эмбарго не сможет ударить по доходам России, написал журнал The Economist."Никакое эмбарго не истощит российскую казну", — заявил автор статьи.По данным энергетической компании Kpler, в середине октября в танкерах со сжиженным природным газом у берегов Европы находилось около 1,2 миллиона тонн голубого топлива. Этот фактор в совокупности с теплой погодой понизил спрос на сырье. Такой расклад, как указал автор, слишком рано посчитали признаком конца энергокризиса в ЕС.Однако с наступлением холодов вероятно обрушение рынка. Как объяснило издание, это случится, если на европейское топливо найдутся покупатели за пределами ЕС, после чего начнется конкуренция за ресурсы.Журнал приводит три варианта развития кризиса, смоделированных консалтинговой компанией Rystad Energy. Все сценарии, как отметил автор, крайне неблагоприятны для экономики Евросоюза, в то время как у Москвы всегда остается место для маневра.Согласно первому варианту, ЕС введет эмбарго на российскую нефть и запретит страховать суда с продаваемыми Москвой энергоносителями. Это, по прогнозам аналитиков, приведет к нехватке 84 миллиардов кубометров газа, что составляет 17 процентов от годовой нормы потребления.Россия при таком сценарии практически ничего не теряет из-за альтернативы продажи нефти и газа в Азию.Согласно второму варианту, который называется эскалация, Москва перекроет трубопровод через Украину, что лишит ЕС более десяти миллиардов кубометров газа в год. Следующим шагом эксперты назвали прекращение поставок СПГ, на что Европа примет ответные меры в виде снижения потолка цен на газ. В качестве контрмеры, по мнению экспертов, Кремль обратится к ОПЕК с просьбой урезать ежемесячную добычу на миллион баррелей в сутки для выравнивания рынка.Последний, "экстремальный" сценарий, предполагает, что Россия закроет "Турецкий поток" и остановит поставки по двум водопроводам Норвегии, что суммарно лишит Европу 70 миллиардов кубометров газа в год. Аналитики предположили, что при таком раскладе ЕС потеряет 250 миллиардов долларов в 2023 году и 200 миллиардов в 2024-м.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
https://radiosputnik.ria.ru/20221030/elektroenergiya-1827849151.html
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турецкий поток, северный поток, mckinsey, евросоюз, опек, азия, европа, россия, экономика, цены на нефть
Турецкий поток, Северный поток, McKinsey, Евросоюз, ОПЕК, Азия, Европа, Россия, Экономика, Цены на нефть
13:21 07.11.2022 (обновлено: 14:14 07.11.2022)
 
В Британии признали бесполезность эмбарго на российские энергоресурсы

The Economist: российскую казну не истощат нефтегазовые ограничения

© РИА Новости / Александр Гущин / Перейти в медиабанкНефтяная вышка
Нефтяная вышка - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Александр Гущин
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Нефтяная вышка. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Энергетическое эмбарго не сможет ударить по доходам России, написал журнал The Economist.
"Никакое эмбарго не истощит российскую казну", — заявил автор статьи.
По данным энергетической компании Kpler, в середине октября в танкерах со сжиженным природным газом у берегов Европы находилось около 1,2 миллиона тонн голубого топлива. Этот фактор в совокупности с теплой погодой понизил спрос на сырье. Такой расклад, как указал автор, слишком рано посчитали признаком конца энергокризиса в ЕС.
Однако с наступлением холодов вероятно обрушение рынка. Как объяснило издание, это случится, если на европейское топливо найдутся покупатели за пределами ЕС, после чего начнется конкуренция за ресурсы.
Журнал приводит три варианта развития кризиса, смоделированных консалтинговой компанией Rystad Energy. Все сценарии, как отметил автор, крайне неблагоприятны для экономики Евросоюза, в то время как у Москвы всегда остается место для маневра.
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Согласно первому варианту, ЕС введет эмбарго на российскую нефть и запретит страховать суда с продаваемыми Москвой энергоносителями. Это, по прогнозам аналитиков, приведет к нехватке 84 миллиардов кубометров газа, что составляет 17 процентов от годовой нормы потребления.

"Если "Северный поток" не откроется в следующем году, то дефицит энергии в Европе усугубится, и экономить энергию придется еще сильнее", — заявил в беседе с изданием представитель консалтинговой фирмы McKinsey & Company Намит Шарма.

Россия при таком сценарии практически ничего не теряет из-за альтернативы продажи нефти и газа в Азию.
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Согласно второму варианту, который называется эскалация, Москва перекроет трубопровод через Украину, что лишит ЕС более десяти миллиардов кубометров газа в год. Следующим шагом эксперты назвали прекращение поставок СПГ, на что Европа примет ответные меры в виде снижения потолка цен на газ. В качестве контрмеры, по мнению экспертов, Кремль обратится к ОПЕК с просьбой урезать ежемесячную добычу на миллион баррелей в сутки для выравнивания рынка.
Последний, "экстремальный" сценарий, предполагает, что Россия закроет "Турецкий поток" и остановит поставки по двум водопроводам Норвегии, что суммарно лишит Европу 70 миллиардов кубометров газа в год. Аналитики предположили, что при таком раскладе ЕС потеряет 250 миллиардов долларов в 2023 году и 200 миллиардов в 2024-м.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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