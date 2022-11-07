Рейтинг@Mail.ru
Китайские ВВС представят новые самолеты на авиасалоне в Чжухае - РИА Новости, 07.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20221107/samolety-1829702745.html
Китайские ВВС представят новые самолеты на авиасалоне в Чжухае
Китайские ВВС представят новые самолеты на авиасалоне в Чжухае - РИА Новости, 07.11.2022
Китайские ВВС представят новые самолеты на авиасалоне в Чжухае
Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) представят целую серию летательных аппаратов на предстоящей 14-й Китайской международной... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T16:21
2022-11-07T16:21
россия-китай: главное
чжухай
гуандун
народно-освободительная армия китая
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829705582_0:145:3057:1865_1920x0_80_0_0_1931cad8b2d893bf65959e56c29758ef.jpg
МОСКВА, 7 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) представят целую серию летательных аппаратов на предстоящей 14-й Китайской международной авиационно-космической выставке, которая пройдет с 8 по 13 ноября в городе Чжухай (провинция Гуандун, Южный Китай).Как сообщил официальный представитель ВВС НОАК Шэнь Цзинькэ, среди экспонатов будут самолет-заправщик "Юнью-20" (YU-20), многоцелевой истребитель "Цзянь-16" (J-16) и высотный беспилотник с долгим временем полета "Гунцзи-2". Все они впервые появятся на чжухайском авиасалоне.Самолет-заправщик нового поколения "Юнью-20" уже провел несколько учений по дозаправке в воздухе боевых самолетов, продемонстрировав возможности ВВС НОАК по маневрированию на дальних расстояниях, отметил Шэнь Цзинькэ."Цзянь-20" - китайский истребитель четвертого поколения среднего и дальнего действия. Впервые он был представлен публике на 11-й Китайской международной авиационно-космической выставке в ноябре 2016 года.
https://ria.ru/20220830/aviasalon-1813230956.html
чжухай
гуандун
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829705582_285:0:3014:2047_1920x0_80_0_0_465fbdd330159bf81f050267528e3b7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
чжухай, гуандун, народно-освободительная армия китая
Россия-Китай: Главное, Чжухай, Гуандун, Народно-освободительная армия Китая
16:21 07.11.2022
 

Китайские ВВС представят новые самолеты на авиасалоне в Чжухае

© AFP 2022 / Noel CelisИстребитель J-16 на международном авиасалоне Airshow China в Чжухае
Истребитель J-16 на международном авиасалоне Airshow China в Чжухае - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© AFP 2022 / Noel Celis
Истребитель J-16 на международном авиасалоне Airshow China в Чжухае
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) представят целую серию летательных аппаратов на предстоящей 14-й Китайской международной авиационно-космической выставке, которая пройдет с 8 по 13 ноября в городе Чжухай (провинция Гуандун, Южный Китай).
Как сообщил официальный представитель ВВС НОАК Шэнь Цзинькэ, среди экспонатов будут самолет-заправщик "Юнью-20" (YU-20), многоцелевой истребитель "Цзянь-16" (J-16) и высотный беспилотник с долгим временем полета "Гунцзи-2". Все они впервые появятся на чжухайском авиасалоне.
Самолет-заправщик нового поколения "Юнью-20" уже провел несколько учений по дозаправке в воздухе боевых самолетов, продемонстрировав возможности ВВС НОАК по маневрированию на дальних расстояниях, отметил Шэнь Цзинькэ.
"Цзянь-20" - китайский истребитель четвертого поколения среднего и дальнего действия. Впервые он был представлен публике на 11-й Китайской международной авиационно-космической выставке в ноябре 2016 года.
Военно-транспортный самолет Y-20 КНР - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 17:52Россия-Китай: Главное
Военно-транспортный самолет Y-20 КНР впервые представят авиасалоне в Европе
 
Россия-Китай: ГлавноеЧжухайГуандунНародно-освободительная армия Китая
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала