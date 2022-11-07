https://ria.ru/20221107/samolety-1829702745.html

Китайские ВВС представят новые самолеты на авиасалоне в Чжухае

Китайские ВВС представят новые самолеты на авиасалоне в Чжухае - РИА Новости, 07.11.2022

Китайские ВВС представят новые самолеты на авиасалоне в Чжухае

Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) представят целую серию летательных аппаратов на предстоящей 14-й Китайской международной... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T16:21

2022-11-07T16:21

2022-11-07T16:21

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гуандун

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МОСКВА, 7 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) представят целую серию летательных аппаратов на предстоящей 14-й Китайской международной авиационно-космической выставке, которая пройдет с 8 по 13 ноября в городе Чжухай (провинция Гуандун, Южный Китай).Как сообщил официальный представитель ВВС НОАК Шэнь Цзинькэ, среди экспонатов будут самолет-заправщик "Юнью-20" (YU-20), многоцелевой истребитель "Цзянь-16" (J-16) и высотный беспилотник с долгим временем полета "Гунцзи-2". Все они впервые появятся на чжухайском авиасалоне.Самолет-заправщик нового поколения "Юнью-20" уже провел несколько учений по дозаправке в воздухе боевых самолетов, продемонстрировав возможности ВВС НОАК по маневрированию на дальних расстояниях, отметил Шэнь Цзинькэ."Цзянь-20" - китайский истребитель четвертого поколения среднего и дальнего действия. Впервые он был представлен публике на 11-й Китайской международной авиационно-космической выставке в ноябре 2016 года.

https://ria.ru/20220830/aviasalon-1813230956.html

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гуандун

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Алёна Пава

чжухай, гуандун, народно-освободительная армия китая