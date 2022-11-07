https://ria.ru/20221107/samolet-1829823305.html

В Сочи удачно сел самолет, в котором сработал датчик разгерметизации салона

В Сочи удачно сел самолет, в котором сработал датчик разгерметизации салона - РИА Новости, 07.11.2022

В Сочи удачно сел самолет, в котором сработал датчик разгерметизации салона

Самолет Стамбул — Екатеринбург, в котором сработал датчик разгерметизации салона, благополучно сел в Сочи, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T23:13

2022-11-07T23:13

2022-11-07T23:32

происшествия

сочи

стамбул

турция

turkish airlines

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Самолет Стамбул — Екатеринбург, в котором сработал датчик разгерметизации салона, благополучно сел в Сочи, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Ранее сообщалось, что самолет Стамбул — Екатеринбург турецкой авиакомпании Turkish Airlines готовится к аварийной посадке в Сочи из-за срабатывания датчика разгерметизации салона. На борту находятся 96 человек и 4 члена экипажа."Сел благополучно", - сообщили в аварийных службах.По данным оператора кубанских аэропортов "Аэродинамика", рейс выполняла авиакомпания Red Wings. Воздушное судно приземлилось в аэропорту курорта в 23.05 мск.

https://ria.ru/20220128/samolet-1769972422.html

сочи

стамбул

турция

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, сочи, стамбул, турция, turkish airlines