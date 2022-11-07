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В Сочи удачно сел самолет, в котором сработал датчик разгерметизации салона - РИА Новости, 07.11.2022
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В Сочи удачно сел самолет, в котором сработал датчик разгерметизации салона
В Сочи удачно сел самолет, в котором сработал датчик разгерметизации салона - РИА Новости, 07.11.2022
В Сочи удачно сел самолет, в котором сработал датчик разгерметизации салона
Самолет Стамбул — Екатеринбург, в котором сработал датчик разгерметизации салона, благополучно сел в Сочи, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T23:13
2022-11-07T23:32
происшествия
сочи
стамбул
турция
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Самолет Стамбул — Екатеринбург, в котором сработал датчик разгерметизации салона, благополучно сел в Сочи, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Ранее сообщалось, что самолет Стамбул — Екатеринбург турецкой авиакомпании Turkish Airlines готовится к аварийной посадке в Сочи из-за срабатывания датчика разгерметизации салона. На борту находятся 96 человек и 4 члена экипажа."Сел благополучно", - сообщили в аварийных службах.По данным оператора кубанских аэропортов "Аэродинамика", рейс выполняла авиакомпания Red Wings. Воздушное судно приземлилось в аэропорту курорта в 23.05 мск.
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сочи
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происшествия, сочи, стамбул, турция, turkish airlines
Происшествия, Сочи, Стамбул, Турция, Turkish Airlines
23:13 07.11.2022 (обновлено: 23:32 07.11.2022)
 
В Сочи удачно сел самолет, в котором сработал датчик разгерметизации салона

Самолет из Стамбула, в котором сработал датчик разгерметизации салона, приземлился в Сочи

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкСамолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines
Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Самолет Стамбул — Екатеринбург, в котором сработал датчик разгерметизации салона, благополучно сел в Сочи, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Ранее сообщалось, что самолет Стамбул — Екатеринбург турецкой авиакомпании Turkish Airlines готовится к аварийной посадке в Сочи из-за срабатывания датчика разгерметизации салона. На борту находятся 96 человек и 4 члена экипажа.
"Сел благополучно", - сообщили в аварийных службах.
По данным оператора кубанских аэропортов "Аэродинамика", рейс выполняла авиакомпания Red Wings. Воздушное судно приземлилось в аэропорту курорта в 23.05 мск.
Международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
28 января, 13:55Туризм
Самолет сел в Екатеринбурге после срабатывания датчика разгерметизации
 
ПроисшествияСочиСтамбулТурцияTurkish Airlines
 
 
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