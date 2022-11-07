https://ria.ru/20221107/samolet-1829823305.html
В Сочи удачно сел самолет, в котором сработал датчик разгерметизации салона
В Сочи удачно сел самолет, в котором сработал датчик разгерметизации салона - РИА Новости, 07.11.2022
В Сочи удачно сел самолет, в котором сработал датчик разгерметизации салона
Самолет Стамбул — Екатеринбург, в котором сработал датчик разгерметизации салона, благополучно сел в Сочи, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T23:13
2022-11-07T23:13
2022-11-07T23:32
происшествия
сочи
стамбул
турция
turkish airlines
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Самолет Стамбул — Екатеринбург, в котором сработал датчик разгерметизации салона, благополучно сел в Сочи, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Ранее сообщалось, что самолет Стамбул — Екатеринбург турецкой авиакомпании Turkish Airlines готовится к аварийной посадке в Сочи из-за срабатывания датчика разгерметизации салона. На борту находятся 96 человек и 4 члена экипажа."Сел благополучно", - сообщили в аварийных службах.По данным оператора кубанских аэропортов "Аэродинамика", рейс выполняла авиакомпания Red Wings. Воздушное судно приземлилось в аэропорту курорта в 23.05 мск.
https://ria.ru/20220128/samolet-1769972422.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сочи, стамбул, турция, turkish airlines
Происшествия, Сочи, Стамбул, Турция, Turkish Airlines
23:13 07.11.2022 (обновлено: 23:32 07.11.2022)
В Сочи удачно сел самолет, в котором сработал датчик разгерметизации салона
Самолет из Стамбула, в котором сработал датчик разгерметизации салона, приземлился в Сочи