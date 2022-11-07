https://ria.ru/20221107/samolet-1829822006.html
В самолете Стамбул — Екатеринбург сработал датчик разгерметизации салона
В самолете Стамбул — Екатеринбург сработал датчик разгерметизации салона - РИА Новости, 07.11.2022
В самолете Стамбул — Екатеринбург сработал датчик разгерметизации салона
Самолет Стамбул — Екатеринбург готовится к аварийной посадке в Сочи из-за срабатывания датчика разгерметизации салона, сообщили РИА Новости экстренные службы. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T22:51
2022-11-07T22:51
2022-11-07T23:00
происшествия
сочи
турция
стамбул
екатеринбург
turkish airlines
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Самолет Стамбул — Екатеринбург готовится к аварийной посадке в Сочи из-за срабатывания датчика разгерметизации салона, сообщили РИА Новости экстренные службы.Подчеркивается, что на борту находятся 96 человек и 4 члена экипажа. Посадка запланирована на 23.00.Отмечается, что в самолете турецкой авиакомпании Turkish Airlines сработал датчик разгерметизации салона.
https://ria.ru/20221102/samolet-1828631098.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сочи, турция, стамбул, екатеринбург, turkish airlines
Происшествия, Сочи, Турция, Стамбул, Екатеринбург, Turkish Airlines
22:51 07.11.2022 (обновлено: 23:00 07.11.2022)
В самолете Стамбул — Екатеринбург сработал датчик разгерметизации салона
Самолет Turkish Airlines готовится к аварийной посадке в Сочи из-за разгерметизации салона