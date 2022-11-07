https://ria.ru/20221107/samolet-1829822006.html

В самолете Стамбул — Екатеринбург сработал датчик разгерметизации салона

В самолете Стамбул — Екатеринбург сработал датчик разгерметизации салона - РИА Новости, 07.11.2022

В самолете Стамбул — Екатеринбург сработал датчик разгерметизации салона

Самолет Стамбул — Екатеринбург готовится к аварийной посадке в Сочи из-за срабатывания датчика разгерметизации салона, сообщили РИА Новости экстренные службы. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T22:51

2022-11-07T22:51

2022-11-07T23:00

происшествия

сочи

турция

стамбул

екатеринбург

turkish airlines

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Самолет Стамбул — Екатеринбург готовится к аварийной посадке в Сочи из-за срабатывания датчика разгерметизации салона, сообщили РИА Новости экстренные службы.Подчеркивается, что на борту находятся 96 человек и 4 члена экипажа. Посадка запланирована на 23.00.Отмечается, что в самолете турецкой авиакомпании Turkish Airlines сработал датчик разгерметизации салона.

https://ria.ru/20221102/samolet-1828631098.html

сочи

турция

стамбул

екатеринбург

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, сочи, турция, стамбул, екатеринбург, turkish airlines