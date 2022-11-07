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В самолете Стамбул — Екатеринбург сработал датчик разгерметизации салона - РИА Новости, 07.11.2022
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В самолете Стамбул — Екатеринбург сработал датчик разгерметизации салона
В самолете Стамбул — Екатеринбург сработал датчик разгерметизации салона - РИА Новости, 07.11.2022
В самолете Стамбул — Екатеринбург сработал датчик разгерметизации салона
Самолет Стамбул — Екатеринбург готовится к аварийной посадке в Сочи из-за срабатывания датчика разгерметизации салона, сообщили РИА Новости экстренные службы. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T22:51
2022-11-07T23:00
происшествия
сочи
турция
стамбул
екатеринбург
turkish airlines
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Самолет Стамбул — Екатеринбург готовится к аварийной посадке в Сочи из-за срабатывания датчика разгерметизации салона, сообщили РИА Новости экстренные службы.Подчеркивается, что на борту находятся 96 человек и 4 члена экипажа. Посадка запланирована на 23.00.Отмечается, что в самолете турецкой авиакомпании Turkish Airlines сработал датчик разгерметизации салона.
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происшествия, сочи, турция, стамбул, екатеринбург, turkish airlines
Происшествия, Сочи, Турция, Стамбул, Екатеринбург, Turkish Airlines
22:51 07.11.2022 (обновлено: 23:00 07.11.2022)
 
В самолете Стамбул — Екатеринбург сработал датчик разгерметизации салона

Самолет Turkish Airlines готовится к аварийной посадке в Сочи из-за разгерметизации салона

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Самолет Стамбул — Екатеринбург готовится к аварийной посадке в Сочи из-за срабатывания датчика разгерметизации салона, сообщили РИА Новости экстренные службы.

"Аварийная посадка в аэропорту города Сочи воздушного судна из-за разгерметизации салона. Рейс Стамбул — Екатеринбург", - сообщили в аварийных службах.

Подчеркивается, что на борту находятся 96 человек и 4 члена экипажа. Посадка запланирована на 23.00.
Отмечается, что в самолете турецкой авиакомпании Turkish Airlines сработал датчик разгерметизации салона.
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